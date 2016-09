Empresa que hará nuevas cédulas afronta lío por atrasos con pasaportes en Migración

Oberthur incumplió tiempo de entrega de 360.000 documentos

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La Dirección General de Migración y Extranjería solicitó en julio pasado iniciar un proceso de inhabilitación de la empresa Oberthur Technologies por incumplimiento de contrato con la entrega de pasaportes.

Esta compañía, de origen francés, forma junto al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el consorcio que estará a cargo de producir las nuevas cédulas de identidad que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) comenzará a introducir este mismo mes.

El proceso de inhabilitación se inició luego de que Oberthur incumplió el contrato con Migración, en 2011 y 2015, al entregar de forma tardía más de 360.000 libretas de pasaporte.

Según Migración, en el 2011 la empresa proporcionó tardíamente los documentos solicitados sin tener autorización de la institución.

A la firma se le aplicó la cláusula de penalización que indicaba que por cada día de atraso se rebajaba un porcentaje económico al pago total del contrato.

“En el año 2015, la empresa Oberthur vuelve a incumplir con el plazo de la entrega, por lo que se le volvió a aplicar la cláusula penal”, indicó el departamento de prensa de Migración.

“ Según la legislación costarricense, cuando hay una aplicación de dos cláusulas penales al mismo proveedor por el mismo objeto contractual, que en este caso son pasaportes, se le debe iniciar un procedimiento que, eventualmente, podría culminar en una inhabilitación”, detalló.

Añadió que ya se nombró el órgano director que iniciará un procedimiento de análisis y valoración que inhabilitaría a ese proveedor, al menos con Migración. Esto implicaría que, si la entidad vuelve a abrir un proceso de contratación de pasaportes, Oberthur no podría participar.

Sin embargo, en caso de que se inhabilite a Oberthur, esto no lo aparta de ser proveedor para cualquier otra institución, con algún otro producto que esta empresa ofrezca, ni como proveedor para Migración con cualquier otro producto que no sean libretas de pasaportes. Sin embargo, Migración no tiene, en este momento, ninguna relación contractual vigente con la firma.

Las cédulas. El consorcio Oberthur-ICE ganó, en enero del 2015, la licitación para proveer de equipos e insumos al Registro Civil, adscrito al TSE, para fabricar la nueva cédula de identidad que comenzará a expedirse este mes.

PUBLICIDAD

La Nación informó este lunes que, para estos nuevos documentos, el Registro aceptó pagar un precio mayor al ofertado por el consorcio, por una tecnología y materiales que nunca fueron solicitados en el cartel a las compañías que concursaron.

El director interino del Registro Civil, Luis Chinchilla, explicó que a la hora de negociar este contrato no tenían conocimiento de los antecedentes de Oberthur.

“A quien contratamos para la nueva cédula fue al consorcio ICE-Oberthur. Si las empresas presentan una oferta en forma consorcial, esto conlleva una responsabilidad solidaria ante un eventual incumplimiento. En este caso, quien respondería es el ICE”, explicó Chinchilla.











Comparta este artículo Nacional Empresa que hará nuevas cédulas afronta lío por atrasos con pasaportes en Migración Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Empresa que hará nuevas cédulas afronta lío por atrasos con pasaportes en Migración Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.