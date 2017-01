Embajador de EE. UU.: Costa Rica debe estar tranquila ante llegada de Donald Trump

Diplomático descarta viraje en política de cooperación y seguridad

El embajador de Estados Unidos en Costa Rica, Stafford Fitzgerald Haney, está pronto a terminar su gestión, dado el cambio de gobierno y la llegada al poder de Donald Trump a partir de este 20 de enero.

El diplomático llama al país a la calma ante las expectativas creadas alrededor del arribo de Trump a la Casa Blanca, y destaca que la cooperación en seguridad de parte de la nación estadounidense se mantendrá, así como las políticas migratorias relacionadas con nuestra nación.

Haney recibió a un equipo de La Nación a pocas horas de volverse, como él mismo dijo, "un gringo común y corriente", y dejar su función diplomática. El estadounidense, financista de la campaña de Obama y quien tiene cuatro hijos estudiando en nuestro país, se mantendrá al menos hasta junio en tierras escazuceñas, mientras acaba el periodo escolar en Estados Unidos. De seguido, el extracto de la conversación que sostuvo el político con este medio.

¿Qué tan común es que la Casa Blanca llame a todos sus embajadores de vuelta a Estados Unidos en un cambio de gobierno?

Creo que es un poco raro, en otras ocasiones no es tan común. Nosotros tenemos dos tipos de embajadores: los de carrera y los de nombramiento político, como es mi caso.

"Normalmente, con el cambio de poder, esos embajadores de tipo político, cuando terminan su cargo, vuelven. En el pasado reciente, por lo menos, siempre ha habido algunas excepciones a esta regla, aunque la gran mayoría sí vuelven".

¿Por qué llama tanto la atención el anuncio del presidente electo?

Porque, normalmente, hay excepciones que se dan por circunstancias familiares y (circunstancias) en los países, pero generalmente cuando los políticos terminamos, volvemos.

Hay proyectos que quedan caminando, una vez usted termine su nombramiento. En el tema de seguridad, entiendo que siguen en pie las donaciones para el apoyo contra el crimen organizado.

Es importante destacar que aunque yo me voy el 20 de enero, toda la Embajada sigue trabajando, y tenemos un equipo fuerte, y lo que hemos avanzado en estos (proyectos), de 18 a 24 meses, sigue adelante.

"Todas las donaciones acordadas entre el presidente (Luis Guillermo) Solís y el presidente (Barack) Obama y el vicepresidente (Joe) Biden en la Casa Blanca, siguen adelante. No va a haber cambio. Los aportes en materia de seguridad y prevención, siguen caminando. Estamos hablando de embarcaciones de 110 pies, estamos hablando de aeroplanos, helicópteros y otros buques, así como los planos de construcción para puestos de guardacostas, siguen caminando. Las relaciones siguen, siempre han sido y seguirán siendo fuertes".

¿El Comando Sur y el equipo de la Embajada seguirán coordinando con las autoridades costarricenses?

No habrá un nuevo equipo de la Embajada. El equipo de personal seguirá igual, habrá un nuevo embajador o embajadora, y el aporte del Departamento de Estado, que es un gran aporte que hacemos acá, y el Comando Sur, quedan iguales. Esos aportes no van a cambiar. Es un equipo que conoce todo el funcionamiento, sigue trabajando.

¿Qué proyectos en temas de seguridad y donaciones seguirán más allá del 20 de enero?

Ya anunciamos los buques de 110 pies, que están en remodelación. Hay que hacer una campacitación con personal de los Estados, Unidos, será al principio del verano, entre abril y junio, esto está en camino, y llegarán a Costa Rica a finales del 2017. En cuanto a algunos de los planes para aeroplanos y helicópteros, los presupuestos están aprobados.

¿De cuántas naves estamos hablando?

Costa Rica compró dos, y nosotros aportamos dos. En cuanto a helicópteros son dos o tres, y dos aeronaves. Son cosas que toman tiempo, hay que hacer las cosas bien, pero son proyectos aprobados.

Esto es parte de la bolsa anunciada con el presidente Obama.

Así es.

Usted estuvo cerca de programas humanitarios, barcos hospitales y visitas a zonas indígenas, sobre todo en Talamanca.

Nosotros, como gobierno, en Costa Rica, sí, pero yo como persona, fue la primera vez. Me impresiona el trabajo que hacen, mes a mes, las autoridades para llegar a zonas tan remotas para dar asistencia a ciudadanos ticos, es impresionante. Nosotros llegamos para aportar y trajimos asistencia médica de nuestra fuerza Bravo, pero eso fue una ayuda, el día a día está en manos de la Caja, y esa dedicación y compromiso me impresionaron mucho.

También hubo aporte en el caso del huracán Otto.

Igual, lo que hicimos y que pudimos traer y ayudar con helicópteros, es solo un aporte al gran trabajo que hacen las autoridades de la Caja, Seguridad Pública y el Gobierno, en las zonas afectadas. Fue impresionante, sobre todo para un país que nunca había experimentado un huracán. Nosotros no podríamos decir, 'ah sí, nosotros hicimos eso hace dos o tres años', porque era la primera vez que llegaba un huracán al país. Obviamente, es muy lamentable que se perdieran vidas, pero vimos un gran esfuerzo de las autoridades.

"Para mí ha sido un honor trabajar acá (...). Todo gobierno tiene retos, nosotros, obviamente tenemos muchísimos retos en Estados Unidos, pero el compromiso que he visto y experimentado, aunque no he estado 100% de acuerdo con algunas de las acciones, pero nunca he podido cuestionar el compromiso que se tiene, y por eso, representar a mí país acá es un gran honor".

No todo es un lecho de rosas, en las relaciones.

No crea, cualquier país, y cualquier relación (...) somos seres humanos, tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos, y si hay compromiso, y todo se hace con la mejor intención, las cosas irán bien. Siempre hay una manera de trabajar.

¿Fue el conflicto con el entonces director del departamento fitosanitario del Ministerio de Agricultura, el de mayor tensión en su gestión?

Lo que yo traté de hacer no fue una polémica, ni fue un tema personal. Lo que yo quise hacer, fue señalar la necesidad que tenemos como países amigos con un tratado, de actuar dentro del marco ya establecido, y el hecho de que tegamos diferencias está bien, pero hay que encontrar la manera de ajustarnos o lidiar con las diferencias, como siempre hemos hecho. Siempre va a haber temas que hay que trabajar más, pero como en cualquier relación, hay días muy buenos y otros no tan buenos, y comparado con otros colegas de la región, hay mucha más polémica que la que hay acá.

Sin embargo, sí fue un chispazo.

Creo que hay cosas que podemos mejorar de los dos lados. Se hizo público, gracias a La Nación, pero eso es así.

¿Las relaciones comerciales entre Costa Rica y Estados Unidos están en orden, a pesar de esta situación?

Yo creo que nuestras relaciones comerciales están bien, lo que quisiéramos es que si hay una discusión, se haga en el marco de discusión de las reglas entre ambos países (TLC), y que la solución sea positiva para ambas partes. Los dos países han aprovechado mucho del Tratado, tanto Costa Rica como Estados Unidos. En agricultura, el nivel de exportación de Costa Rica ha Estados Unidos ha aumentado mucho. Desde que soy embajador, ha aumentado un 8%, y desde la firma del Tratado, mucho más.

¿Qué impresión le deja nuestro país, más allá de lo positivo y políticamente correcto que nos pueda decir?

Yo, a partir de las 12 en punto del viernes 20 de enero, voy a ser un gringo común y corriente aquí en Costa Rica. Obviamente, hay cosas buenas y razones por las que tantos ciudadanos estadounidenses vienen acá. Tenemos más de 100.000 estadounidenses viviendo aquí en Costa Rica, y más de un millón visitan este país cada año. Es una nación con mucho que ofrecer, tanto para el que viene por un par de semanas, como para el que decide quedarse más tiempo.

"Podemos hacer un listado de todas las cosas buenas que ofrece Costa Rica. Siempre hay retos. Como una persona que vive en San José, si digo que hay que hacer algo con las presas, no es un secreto. Hay dinero, y la gente está frustrada. La infraestructura no es la que debe ser, siendo un país tan desarrollado como Costa Rica. Pero es una oportunidad, el país puede hacerlo y pueden superarlo. Hay una gran calidad humana y con gran capacidad, y es frustrante que con tanta capacidad, porque se puede también construir una carretera si quieren. Estamos hablando de un país muy desarrollado, con mucho que ofrecer".

¿El hecho de que se estén realizando cada vez más reuniones del Comando Sur de Estados Unidos con autoridades regionales en temas de seguridad y el acuerdo de cooperación firmado con el presidente Obama son señales de un mayor trabajo conjunto en temas de seguridad?

Y viene más. Lo que hemos experimentado, es un reconocimiento de Estados Unidos, y también de parte de Costa Rica sobre la importancia de trabajar de manera conjunta para enfrentar retos comunes que tenemos, y estamos hablando de narcotráfico, educación, desarrollo social y muchas cosas.

"Tuvimos la suerte de que vino gente del Congreso, del Departamento de Estado, de Seguridad Nacional y del Comando Sur, y se dieron cuenta del papel importante que juega Costa Rica en materia de seguridad. Obviamente, Costa Ria tiene muchas bendiciones geográficas, y a la vez supone muchos retos, porque está en el camino del narcotráfico, la migración y muchas cosas.

"El deseo de activar y blindar el país en sí, para nosotros, como país aliado, nos impresionó mucho y nos da la certeza de que cuando trabajamos con Costa Rica, los resultados se van a dar. Y si en los últimos meses hemos sido exitosos en atraer cooperación a Costa Rica es porque se ha probado que es un país aliado fuerte, que sí trabaja y sí pone en acción las cosas que hemos aportado, y bien".

Hace un año, en una entrevista previa, conversábamos sobre el tema migratorio, y aún se debe hacer. ¿Cómo fue que se llegó a la decisión de la administración Obama de poner fin a la política pies mojados, pies secos?

La medida de pies mojados pies secos viene de la administración Clinton. La Ley de Ajuste Cubano, que viene de los 60's, sigue en pie. Lo que modificaron es la práctica de los Estados Unidos de aceptar a cualquier cubano que llega a tierra en Estados Unidos, porque también por muchos años, a las personas que fueron halladas en el mar, fueron regresadas a Cuba.

"La medida es parte de la normalización de relaciones con Cuba, que inició en diciembre del 2015 (...). En Cuba tenemos un programa de entrega de 20.000 visas cada año, y eso no ha cambiado. Todavía hay mecanismos para que los cubanos que reúnan ciertas características, puedan migrar hacia Estados Unidos.

Imagino que también ha habido comentarios y peticiones de otros países para modificar los beneficios migratorios como pies mojados, pies secos.

En el tema migratorio, es cierto, hace un año lo decía, hubo un cambio en los flujos migratorios, y desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no habíamos visto un flujo migratorio como ahora. Lo vimos primero en Asia y Europa, y ya llegó a este hemisferio, y no va a cambiar. Esto se debe ver desde un punto de vista regional, no solo Costa Rica, Panamá o México.

"Es un tema hemisférico, que nos afecta y que proviene de todo el mundo. Tenemos que sentarnos como región para ver como vamos a cooperar el uno con el otro. En este año, ha mejorado la comunicación entre los países y el compromiso también ha mejorado, pero la gente sigue llegando y es un tema que nos tocará enfrentar por mucho tiempo".

¿Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, podrían cambiar las políticas de cooperación hacia Costa Rica?

No puedo especular sobre lo que va a pasar, pero no veo por qué cambiaría. El hecho de que el general (John) Kelly fue nombrado como secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos podría mantener la percepción de que Costa Rica es importante".

El general John Kelly fue jefe del Comando Sur.

Así es, y conoce Costa Rica, y sabe de Costa Rica. Yo hablé con él hace poco, y obviamente Costa Rica sigue siendo importante, por lo que no creo que (la política de seguridad y cooperación) no vaya a cambiar.

Para usted, ¿quién es Donald Trump?

Bueno, es el presidente electo de Estados Unidos, es nuestro presidente, ganó la elección, y nosotros, al igual que Costa Rica, tenemos la posibilidad de elegir a nuestro presidente. No todo el mundo tiene este derecho en el mundo. De aquí a un año, Costa Rica va a estar en el mismo escenario, y un consejo que puedo dar en este sentido, es que se aproveche este derecho, que se ejecute. Los niveles de participación son cada vez más bajos y la gente luego se queja del Gobierno. Si no se vota, no se puede quejar. Me da mucha pena que nosotros que tenemos el derecho, no lo ejecutamos.

¿Qué consejo puede dar usted como ciudadano estadounidense, como embajador de ese país, en torno a la llegada de un presidente, como lo es Donald Trump?

Creo que no hay que preocuparse, las relaciones son fuertes, los lazos son fuertes y van a continuar así. Fue una campaña diferente sin duda, y ha traído mucha especulación, pero no hay que especular. En el caso de Costa Rica, creo que las cosas van a salir muy bien.

¿Y en cuanto a la política migratoria?

Para nada. Nosotros aquí entregamos visas al 90% de los ticos que las piden. Cada año suben más y más las peticiones y aprobaciones. Va a haber cambios, sí, pero honestamente yo diría que hay que tomarlo con calma y que vamos a seguir hacia adeante.











