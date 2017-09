Intensa contienda en asamblea del PAC por encabezar papeletas en Puntarenas y Limón

Hacia la 1 p. m. de este domingo, los militantes del Partiido Acción Ciudadana (PAC) comenzaron a elegir a los candidatos a diputados para los primeros puestos en las provincias costeras.

Puntarenas destacó por tener la votación más cerrada de la jornada, durante el segundo día de la asamblea general de esta agrupación. En ella se elegirán a las 57 personas que pelearán por obteenr una curul de cara al 2018.

Los puntarenenses postularon cuatro aspirantes, entre los cuales se eligió a Jorge Loría, quien se desempeñó como presidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) entre el 2014 y el 2015.

Su elección, dice, se debe a su cercanía con las bases del partido. El ahora candidato señaló que entre sus prioridades estará darle más apoyo a los pescadores de la provincia.

Desde ya, Loría también asegura que sería un diputado cercano a sus bases y a una presidencia de la República de Carlos Alvarado, el aspirante presidencial del PAC.

"Yo no me veo siendo un diputado de oposición, me veo siendo un diputado de Gobierno para continuar con el cambio que hemos ido viendo en la primera administración del PAC y nos queda mucho por hacer todavía", manifestó Loría, profesional en imagenología y radiología y empleado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

En Limón, com amplia ventaja, resultó electa Myrna Pierre, quien se llevó 43 votos, frente a los seis de Erlinda Quesada y los 29 de María Chacón.

Pierre considera que su candidatura aumenta las posibilidades de que en el próximo Gobierno el PAC logre tener representación de Limón en la Asamblea Legislativa, de la cual carece actualmente.

"La diferencia en este momento es que yo soy del cantón central, el PAC nunca ha tenido representación en el cantón central a pesar de que hemos vivido las grandes luchas de los últimos tiempos por la concesión de los puertos", dijo Pierre.

"Me parece que los votantes le cobraron la factura al PAC en el pasado y el nombramiento mío el mensaje que envía es que el PAC es un partido inclusivo, que sí se está tomando en cuenta a las etnias afrodescendientes, el impulso de la agenda indígena, a los líderes sociales de la provincia y que sí se avala las luchas de la comunidad para su desarrollo", añadió la candidata.

Pierre es administradora de empresas y abogada, y ha trabajado con organizaciones comunales limonenses.

Entre el 2006 y el 2009 fue presidenta del Comité Ejecutivo Cantonal de Limón y tesorera del Comité Ejecutivo Provincial del PAC, puestos de los que se separó para participar como activista contra la concesión de los puestos limonenses.

En el segundo lugar de Limpón se designó a Guillermo Rodríguez.

Heredia y Cartago

La jornada de la mañana también estuvo caliente al completarse la nómina de Heredia. El sábado se ratificaron por los primeros lugares a Welmer Ramos y Catalina Montero, nombres seleccionados por el candidato presidencial Carlos Alvarado.

La elección del tercer puesto estuvo precedida este domingo por apresuradas negociaciones de último minuto, durante un receso que solicitaron los asambleístas. A la contienda se presentaron tres postulantes: Carlos Molina, Manuel León y Carlos Zamora.

Resultó electo Molina, con 42 votos. León Obtuvo 29 y Zamora cinco.

El desenlace molestó al sector de votantes heredianos que minutos antes solicitó al pleno el voto para León, en concordancia con un acuerdo al que habían llegado previamente un grupo de asambleístas de la provincia.

"Nosotros como provincia hicimos un ejercicio democrático el domingo, estuvimos en una cabaña en la montaña donde analizamos los atestados de nuestros postulantes, buenísimos todos, los entrevistamos, analizamos sus propuestas programáticas y escogimos a nuestro candidato, y ese fue Manuel León (...) Yo a los caballeros los respeto, los quiero mucho y sé de sus atestados y su trayectoria en el partido, pero nosotros llegamos a un acuerdo y le pedimos a Limón, Puntarenas, Guanacaste, Alajuela y San José que nos apoyen", manifestó Marta Soto antes de la votación.

La postulación de Molina también fue motivo de discusión debido a que no cuenta con los años de militancia establecidos en las normas partidarias.

Más tarde, en el cuarto lugar por Heredia, resultó electa Cecilia Rodríguez, quien fue la única interesada en asumir el puesto.

Este domingo, a primera hora, también se procedió a elegir el tercer lugar por la provincia de Cartago. La asamblea le otorgó la candidatura a Eduardo Solano, secretario general saliente del PAC.

Para el cuarto lugar de esa provincia se designó a Elieth Solís, quien ganó la votación frente a Sonia Díaz.

A continuación los nombres que han resultado electos hasta las 2 p. m. de hoy domingo:

Cartago

-Eduardo Solano, tercer lugar

-Elieth Solís, cuarto lugar

Heredia

-Carlos Molina, tercer lugar

-Cecilia Rodríguez, cuarto lugar

Limón

-Myrna Pierre, tercer lugar

-Guillermo Rodríguez, segundo lugar

Puntarenas

-Jorge Luis Loría, primer lugar

-Ardelia Hernández, segundo lugar