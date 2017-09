Elección de candidatos a diputado tensa al Partido Liberación Nacional

El Partido Liberación Nacional (PLN) está en tensión a horas de elegir a sus candidatos a diputado para las elecciones del 2018. La Asamblea Nacional para escoger a los representantes se realizará este domingo 24 de setiembre en el Hotel Corobicí, San José, a partir de las 8 a. m.

Los principales conflictos por puestos elegibles se dan en las nóminas de Cartago, San José y Limón, en tanto que ya circulan posibles nombres para los cuatro primeros lugares de la papeleta josefina, que el candidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti, elije a dedo.

Guanacaste y Puntarenas tampoco tienen definido hasta el momento a las figuras que encabezarían sus papeletas.

El panorama, en tanto, es distinto en Alajuela y Heredia donde ya habría acuerdos sobre las personas que encabezarían dichas listas.

Álvarez Desanti definió hace dos semanas que San José, Alajuela, Heredia y Guanacaste serán encabezadas por un hombre, mientras que Puntarenas, Limón y Cartago por mujeres. Esto con el fin de garantizar la paridad horizontal de género, además de la alternancia vertical.

En Cartago la disputa se centra en el primer lugar de la papeleta que se pelean la exdiputada Daisy Serrano, la presidenta de la Cámara Costarricense de Exportadores (Cadexco), Laura Bonilla, y Paola Valladares, quien tendría el respaldo del candidato para encabezar la lista.

El jefe de campaña del PLN, Francisco Chacón, reconoció que en Limón ha habido complicaciones y que a estas alturas todavía no se ha definido la distribución de puestos elegibles. Chacón no quiso profundizar en las razones de las complicaciones que experimenta la provincia para decidir quiénes serán sus candidatos por Liberación.

Allí se menciona como probables aspirantes al primer y segundo lugar a Lisa Freckleton, quien fue vicealcaldesa del Cantón Central y a Virginia Aguiluz.

San José es otra de las regiones donde los delegados no llegarían a la Asamblea Nacional del domingo con una negociación amarrada para el quinto puesto.

Dicho lugar se lo disputarán el dirigente Carlos Villalobos Szuster y Danny Vargas, este último, afín al alcalde de San José, Johnny Araya.

Villalobos cuestiona que Vargas no cumple con los dos años mínimos de militancia que exige el Estatuto del PLN para que alguien aspire a puestos de elección popular por el partido; en tanto que Vargas refuta ese argumento.

Según Villalobos, hay pruebas de que Danny Vargas fue jefe de campaña de Johnny Araya durante las elecciones municipales del 2016, proceso que el hoy alcalde decidió llevar a cabo desde el partido cantonal Alianza por San José, pues el PLN lo suspendió durante 4 años de toda militancia partidaria por haberse hecho a un lado de la disputa por la Presidencia de la República en la segunda ronda del 2014.

Vargas, por su parte, desmiente que él saliera del PLN y, por el contrario, afirmó que tiene una militancia continua en las tiendas liberacionistas que se ha extendido durante los últimos 4 años.

Por el contrario, Carlos Villalobos dijo que está decidido a presentar ante la Asamblea Nacional las pruebas de que Vargas sí militó y contribuyó con otra fuerza política en ese mismo lapso.

Francisco Chacón declaró que el comando de campaña de Antonio Álvarez está al tanto de ambas posiciones y que se inclina por apoyar la precandidatura a diputado de Danny Vargas.

Los cuatro diputados nacionales

Durante las últimas horas han circulado múltiples nombres para ocupar los cuatro primeros puestos de la papeleta por San José, los cuales elije a dedo el candidato Antonio Álvarez.

Históricamente esos cargos los han ocupado líderes muy cercanos al aspirante presidencial o figuras destacadas en la vida nacional por su trayectoria pública.

Ahora en esa lista están el exministro de la Presidencia y actual dirigente de campaña, Carlos Ricardo Benavides, la abogada Suzanne Fischel, esposa del expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez —quien le dio su apoyo a Álvarez Desanti cuando se enfrentó a José María Figueres en la precampaña—, Wagner Jiménez y Karine Niño.

Francisco Chacón reconoció que dichos nombres están en evaluación en el comando de campaña verdiblanco y del candidato presidencial.

Empero, fue enfático al afirmar que será hasta última hora del propio domingo que Álvarez Desanti decidirá a quiénes postulará en los cuatro primeros lugares por San José. Tal elección dependerá, según Chacón, de cómo se integren el resto de papeletas provinciales.

"Esa es una de las últimas decisiones que se toman en este proceso, porque mucho estará determinado por las circunstancias de la Asamblea Nacional. Sabemos que don Antonio se reservará los nombres hasta el último minuto y en definitiva conoceremos la distribución de esos puestos hasta el domingo", recalcó.

En las papeletas donde hay más consenso son las de Alajuela, Heredia y Puntarenas.

La primera iría encabezada por el actual alcalde alajuelense, Roberto Thompson, quien iría acompañado en el segundo puesto por María José Corrales, en el tercero por Daniel Ulate y en el cuarto por Xinia Navarro.

Sin embargo, el primer puesto lo tendría que defender Thompson frente al otro aspirante, Óscar González.

Heredia, en tanto, apunta a que sería encabezada por el exdiputado Víctor Hugo Víquez, acompañado en el segundo lugar por la vicealcaldesa de San Joaquín de Flores, Ana Lucía Delgado.

Víquez se enfrentaría por la candidatura con Gustavo Ulate, quien ha ocupado altos cargos en el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA).

Puntarenas y Guanacaste sin definir

En las costas las aguas también están agitadas en las horas previas a la Asamblea Nacional verdiblanca.

Dentro del PLN se maneja como muy probable que la papeleta por Puntarenas la encabece la dirigente de la Juventud, Franggi Nicolás, quien ya había cedido sus aspiraciones diputadiles durante la campaña del 2014 a favor de la actual jefa de fracción verdiblanca, Karla Prendas.

Nicolás sería escoltada en el segundo lugar puntarenense por Gustavo Viales, sobrino del actual diputado liberacionista, Olivier Jiménez, quien representa al sur de la provincia.

Y en Guanacaste la lucha por los primeros lugares de la papeleta diputadil se centra entre el exprecandidato presidencial, Sigifredo Aiza, su hermano, Luis Antonio Aiza y Aida Montiel.

Los Aiza ya fueron diputados del PLN. Sigifredo ocupó una curul en el periodo 2002-2006, mientras que su hermano fue legislador entre 2010 y 2014.

El presidente del Tribunal de Elecciones Internas del PLN, Alvis González, dijo que lo más probable es que sea una elección con inscripción de precandidaturas de última hora, pues hasta este jueves a las 5 p. m. solo ocho personas habían completado el proceso para aspirar a una candidatura a diputado.

Fernando Zamora, secretario general del PLN, por su parte, hizo énfasis en que todos aquellos que deseen representar al PLN en la Asamblea Legislativa a partir del 1°. de mayo del 2018 deberán tener una militancia probada dentro del partido.

"Deben ser personas con una trayectoria probada a lo interno del partido. Esa es la única forma de garantizar una vocación de servicio público. Creo que lo óptimo es no improvisar líderes, porque un líder improvisado no garantiza una vocación genuina. Por eso es que se debe cumplir con el mínimo de los dos años de militancia, para que no sucedan cosas como en el Partido Acción Ciudadana (PAC), donde hay gente que se involucró en la política para hacer negocios. Lo más importante en esto es no improvisar", afirmó.

Francisco Chacón sumó a esto que el comando de campaña ha realizado un proceso de escrutinio de cada uno de los nombres de precandidatos con el fin de determinar que todos cumplan con requisitos como poseer altos estándares éticos y morales, y que se logre un balance entre gente nueva en política y otra con mayor experiencia.

"Un candidato a diputado del PLN tiene que ser alguien con una trayectoria sin mancha tanto en lo público como en lo privado. Debe ser alguien que nunca haya sido enjuiciado o procesado judicialmente y que su comportamiento en sociedad sea intachable", resumió el jefe de campaña.

Chacón aceptó que tuvieron que descartar varios precandidatos a diputado por no estar dentro de esos parámetros, pero se negó a puntualizar en cuáles provincias se dieron tales casos.

Mario Quirós, dirigente del figuerismo, dijo que su tendencia dará la pelea en la Asamblea Nacional para que aquellos de sus dirigentes que deseen ser candidatos a diputados logren dicho cometido.

Sin embargo, con pragmatismo reconoció que el figuerismo ve difícil que se alcance la inclusión de todas las tendencias en las papeletas diputadiles, tal y como lo solicitó después de la convención interna el expresidente José María Figueres.

Quirós adelantó que el exprecandidato presidencial estará presente en la cita de este domingo.