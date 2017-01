EE. UU. confirma salida de su embajador en Costa Rica el 20 de enero

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El embajador de Estados Unidos en Costa Rica, Stafford Fitzgerald Haney, dejará el cargo el próximo 20 de enero.

El anuncio de su salida se da pocas horas después de que el periódico The New York Times revelara que el presidente electo Donald Trump, conminó a embajadores de EE. UU. —incluido Haney— a dejar sus puestos antes de esa fecha, pues ese día él asumirá el poder.

En un escueto comunicado de prensa de cuatro líneas y sin desmentir la publicación del prestigioso diario estadounidense, la Embajada en Costa Rica solo confirmó que su nombramiento vencerá dentro de 14 días, el mismo plazo límite que planteó Trump.

En su ausencia, la ministra Consejera, Robin Matthewman, fungirá como encargada de Negocios.

Haney asumió el cargo hace tan solo año y medio —el 8 de julio del 2015—, luego de presentar credenciales ante el presidente de la República, Luis Guillermo Solís.

La embajada estuvo dos años sin jerarca, después de la salida de Anne Andrew, en 2013. El Senado de Estados Unidos tardó un año en ratificar el nombramiento de Haney, ya que el presidente estadounidense, Barack Obama, había anunciado su designación desde mediados del 2014.

En aprietos. Según The New York Times, el todavía embajador estadounidense tendría problemas para regresar de inmediato a su país porque sus cuatro hijos terminan el curso lectivo dentro de cinco meses.

El diplomático, a quien su Gobierno le asigna una residencia en Escazú, al oeste de la capital, está en busca de una casa de alquiler para trasladarse con su familia mientras sus hijos terminan las clases.

"El embajador está moviéndose para encontrar pronto una casa o un apartamento debido a que su familia —que incluye a cuatro niños en edad escolar y a su esposa, quien ha estado batallando contra el cáncer— no tenga que mudarse a Estados Unidos cuando faltan solo cinco meses para el final del curso lectivo", informó The New York Times.

En Costa Rica, algunos colegios privados —que enseñan en español e inglés—, ajustan su calendario escolar al de Estados Unidos, por lo cual las clases concluyen en junio. Este sería el caso de los hijos del embajador Haney.

La orden. El periódico estadounidense también informó que la orden de desalojo para los embajadores de Obama fue emitida, el 23 de diciembre, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El Times indicó que usualmente, cuando se da un transición de un gobierno del partido Demócrata al Republicano, el gobernante entrante da un tiempo para hacer los cambios en las sedes diplomáticas alrededor del mundo.

Haney, un empresario de Nueva Jersey, de 47 años, contribuyó con la campaña presidencial de Obama con $84.000, mientras que su esposa, Andrea Haney, con $192.000, según publicaciones en Internet.











