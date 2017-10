Gobierno declara tres días de duelo nacional por tormenta Nate

El Gobierno decretó tres días de duelo nacional a partir del mediodía de este viernes por las personas que fallecieron por la influencia indirecta de la tormenta Nate en el país.

Hasta esta mañana, el balance es de ocho personas fallecidas y más de 30 desaparecidos.

"Esperamos que sea un número que cambie", dijo el presidente Luis Guillermo Solís.

Además hay unas 7.000 personas en 94 albergues, otras 800 han sido rescatadas de zonas de riesgo, según el recuento que dio la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en conferencia de prensa a las 7 a. m. en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El director de Operaciones de la CNE, Sigifredo Pérez, detalló que en las últimas horas se han realizado evacuaciones preventivas en la zona del cantón de Osa, Puntarenas, así como Bagaces y Cañas, en Guanacaste.

El sistema de emergencias 9-1-1 atendió 2.400 incidentes; las llamadas han disminuido, pues entre la medianoche y las 5 a. m. de este viernes se recibieron solo 35.

La principal labor que ocupa a las autoridades de emergencia es el rescate de personas en zonas de riesg. "La prioridad es la habilitación de accesos para atender a la población que se encuentra incomunicada", señaló Pérez.

El presidente Solís fue enfático en ese sentido. "Mientras no recuperemos carreteras, mientras no repongamos puentes, mientras no tengamos acceso a comunidades aisladas, no podemos llevar comida, no podemos llevar medicinas, no podemos llevar agua".

"Vamos a entrar con los tractores y atrás va el agua, atrás va la comida, atrás va la medicina", dijo el mandatario, quien señaló que el país enfrenta una "crisis mayor" por la afectación en una gran parte del territorio nacional.

Precisamente para recuperar caminos, el mandatario se reunirá esta tarde con las principales constructoras del país para poder acceder a estos lugares donde hay personas aisladas en sectores como el cerro de la Muerte, la zona de Los Santos, Puriscal y Acosta, en San José. También comunidades guanacastecas.

"Hacemos un llamado para que los proveedores que tengan maquinaria pesada participen en las licitaciones que se están actualizndo constantemente en el sistema de compras públicas (Sicop). Hemos tenido dificultades para adjudicar las contrataciones por falta de interesados, lo que provoca que hay que declararlas infructuosas y volverlas a tramtiar. Eso, claramente, provoca un atraso en obras de vital importancia para las comunidades afectadas", manifestó Julissa Ulate, directora ejecutiva de la Comisión.

Mientras esos trabajos se logran, las autoridades de emergencias solicitaron a las personas permanecer en los albergues.

"Queremos hacer una exitativa para que las personas se mantengan en los albergues hasta que la situación se normalice... Eso nos permite gestionar mejor la crisis que tenemos", dijo el mandatario.

Situación 'engañosa'

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) solicitó a la población mantenerse alerta, pese a las condiciones soleadas de la mañana de este viernes en algunas partes del país.

"Es una situación engañosa", advirtió el presidente Solís.

Este viernes, las condiciones de lluvia continuarán en Guanacaste y se moderarían en el Pacífico central y sur, así como en el Valle Central.

La situación de influencia de la tormenta Nate va perdiendo sus características, y se prevé que para el sábado haya disminuido, aunque las lluvias persistirán.

El director del IMN, Juan Carlos Fallas, señaló que las condiciones atmosféricas inestables sobre el país se mantendrán, pero en una situación grave por la vulnerabilidad de los suelos.

"Cabe resaltar el grado de saturación en los suelos, es fundamental establecer esa prioridad. El hecho de que el sol haya salido no significa que la situación de los suelos por sí solos ya no están saturados... Es importante retomar la importancia de darle seguimiento a las áreas de más alta vulnerabilidad", dijo Fallas.

Entre tanto, el presidente agradeció a los organizadores del Carnaval de Limón de posponer el inicio de los festejos que estaban previstos para este fin de semana. El problema es que no había oficiales de la Fuerza Pública para las actividades porque todos están concentrados en la atención de la emergencia.

Solís también destacó la decisión de cambiar la fecha del partido de fútbol entre las selecciones de Costa Rica y Honduras, el cual se trasladó para el sábado a las 4 p. m. en el Estadio Nacional.

El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, informó para para ese encuentro deportivo se tendrá la colaboración de la Policía Municipal de San José, además de un grupo pequeño de oficiales de Fuerza Pública.