Disidentes del FA y del PUSC propician la Asamblea más partida de la historia

El Frente Amplio (FA) amaneció este 1°. de mayo con una fracción de 6 diputados, luego de que empezó en el 2014 con un grupo de 9.

En el camino, perdió a Carlos Hernández, quien se declaró independiente luego de que el Tribunal de Ética le abrió un procedimiento por un supuesto caso de violencia doméstica.

Pero este lunes 1°. de mayo, aparte de Hernández, otros dos legisladores se separaron del FA: Ligia Fallas y Jorge Arguedas.

Ellos formaron un nuevo bloque con el propio Carlos Hernández y con Carmen Quesada, la diputada independiente que se separó del Movimiento Libertario (ML).

Este nuevo bloque disidente se dio el lujo de imponer condiciones al PLN y de negociar directamente con este y con el gobernante Acción Ciudadana (PAC).

El PUSC, en tanto, sufrió la salida de tres de sus ocho diputados, los que apoyan la precandidatura presidencial de Rafael Ortiz.

Ellos se separaron de la línea de fracción y negociación con el PLN, mientras que la Unidad apoyaba la candidatura de Ottón Solís.

Este bloque lo integran el propio Ortiz, Jorge Rodríguez y Humberto Vargas.

Con este panorama, la maratónica discusión legislativa de este lunes reflejó el máximo punto del multipartidismo hasta ahora en el Congreso.

Si bien esta Asamblea empezó hace tres años con 9 fracciones, el mayor número en la historia, este 1°. de mayo en realidad funcionó con 11 bloques: PLN, PAC, PUSC, ML, los afines a Rafael Ortiz, PASE, Renovación Costarricense, Restauración Nacional, Alianza Demócrata Cristiana y los disidentes del FA y del ML.

Suray Carrillo, nueva jefa de fracción del Frente Amplio, afirmó: "Esto se da en todas las fracciones; a veces es muy difícil tener coaccionada a una fracción en estas decisiones, muy difícil", agregó Carrillo.

El diputado Jorge Arguedas, quien junto a otros tres ahora fueron bautizados como el G4, asegura que seguirá perteneciendo al Frente Amplio. "Yo soy del FA", enfatizó.

"Nosotros íbamos contra Ottón Solís y Gonzalo Ramírez en la presidencia, y aunque no lo logramos, sí pusimos a Carmen Quesada Santamaría en la primera secretaría. Nuestra propuesta era que se integrara un directorio multipartidista, y creo que logramos poner ese balance", manifestó el legislador.

PUSC dividido

Pedro Muñoz Fonseca, presidente del PUSC, reconoció la división a lo interno de la fracción socialcristiana en el Congreso.

"La mayoría de la fracción tomó una posición. El comité ejecutivo respaldó a la parte mayoritaria y no le tocó ganar esta vez. Todo es parte del ejercicio democrático. Pero sí, la fracción está dividida. Hay dos posiciones y nosotros somos respetuosos de las mayorías", reconoció Muñoz.

Para el presidente del PUSC lo sucedido este lunes podría tener implicaciones futuras para el partido.

"Tenemos una convención a la vuelta de la esquina y este será un elemento que los socialcristianos seguramente tomarán en cuenta a la hora de votar. Vamos a ver cómo se decanta esto el 4 de junio", agregó.

Muñoz descarta algún tipo de sanción legal o ética para los tres diputados que formaron parte de la alianza ganadora en esta elección. Lo redujo a "un asunto meramente político".

El jefe de la fracción socialcristiana, William Alvarado Bogantes, atribuyó la división a un conflicto interno que se origina en la elección de esa jefatura y la subjefatura.

"Respeto la posición de los compañeros, pero me parece que no fue la más adecuada. Es un enojo que obedece más a una campaña interna del partido que a cualquier otra cosa. Creo que la fracción debía mantenerse unida, pero esto no sucedió", dijo Alvarado.

El socialcristiano espera que esta división termine con la elección del candidato presidencial del partido.

Contrario a Muñoz, William Alvarado no descartó valorar una posible sanción para los diputados disidentes.

"No es lo que me gusta, pero habría que analizar si eso provocaría un mayor roce o no", respondió ante consulta de este medio.

"Nosotros tomamos las decisiones en conjunto con el comité ejecutivo de nuestro partido y esos temas deberían de discutirse a lo interno del partido. Me parece que las posiciones que asuman los diputados de forma independiente cuando han llegado a estos puestos por medio de un partido politico debería ser un tema que sea conocido por la asamblea nacional", explicó.

Rafael Ortiz Fábrega, quien además de diputado es precandidato presidencial socialcristiano, descartó que su decisión de unirse a la alianza ganadora tenga implicaciones en la convención de junio. "Si me van a sancionar por cumplir con mi palabra, ¡ni en Venezuela! Yo cumplí con mi palabra y con la gente que votó por mí hace dos años". Rafael Ortiz, diputado.

Según explicó, él tenía previsto apoyar a su compañero de bancada, Gerardo Vargas Rojas, pero cuando este le comunicó que no había logrado el apoyo necesario, decidió honrar un compromiso de hace dos años: apoyar a un partido minoritario en la última legislatura.

"Lo importante aquí es que se toma esta decisión. Quizá el hecho de que esté don Gonzalo (Ramírez) puede contribuir como puente de unión ya que él no está directamente ligado con un partido en disputa por la presidencia", aseguró Ortiz.