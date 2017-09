Directora del BCR y diputado tuvieron encuentro 'casual' en medio de investigación por cemento chino

San José

La directora del Banco de Costa Rica (BCR), Paola Mora, y el diputado independiente, Víctor Morales Zapata, tuvieron un encuentro 'casual' el jueves de la semana pasada, en medio de las investigaciones por los presuntos nexos de ambos con el empresario cementero, Juan Carlos Bolaños.

La connotación de casual se la dio Paola Mora y la ratificó el congresista. Ambos rechazaron que se tratara de una cita para conversar sobre el caso del cemento chino que investigan el Parlamento, el Ministerio Público y la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef).

Bolaños recibió en el 2015 un crédito por $30 millones del BCR, para concretar la importación de cemento desde China a través de su empresa, Sinocem Costa Rica. El Parlamento investiga si durante esa gestión bancaria recurrió al tráfico de influencias para que altos funcionarios públicos gestionaran los permisos para la importanción y el préstamo para financiarla.

El encuentro entre Mora y Morales Zapata lo dio a conocer este miércoles el medio digital CRHoy.com, que publicó un video y una fotografía donde se observa a ambos sentados a la mesa de un restaurante en Terramall, en La Unión de Cartago. Según el medio, la reunión entre los funcionarios fue el jueves de la semana pasada, sin indicar la hora. El medio indicó que las imágenes las captó uno de sus lectores.

A ese sitio web, tanto Mora como el legislador le negaron una explicación profunda sobre lo que conversaron durante la reunión.

Mora y Víctor Morales Zapata acabaron involucrados en el caso del cemento chino al haber reconocido tener contactos con el empresario Juan Carlos Bolaños.

El encuentro de ambos durante un almuerzo ocurrió apenas unas horas después de que el legislador —a quien el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, le solicitó renunciar a la curul para que explicara sus nexos con Bolaños— anunciara que pediría a la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios ser convocado a comparecer por el caso del cemento chino, después de que el mismo panel rechazara una moción que intentaba hacerlo presentarse a un interrogatorio bajo juramento.

Caso del cemento no estuvo en el menú

La directora bancaria contestó a La Nación, a través de un correo electrónico, que su acercamiento con el diputado no se trató de una reunión formal para discutir un tema en específico, como la importación de cemento, sino de un "encuentro totalmente casual".

Morales Zapata, por su parte, explicó que el restaurante se ubica en el centro comercial en Tres Ríos, el cual visitó el mediodía del pasado jueves en busca de una tienda. De casualidad, prosiguió, se topó a Paola Mora, quien estaba almorzando en el sitio.

"Yo saludé cordialmente a don Víctor, como lo hago con todas las personas que ocupan cargos públicos y que conozco. Nos acompañó a almorzar. (...). Nos conversó sobre su experiencia al visitar el país Vasco", en España, afirmó la directiva.

Ella se negó a detallar quiénes eran las otras personas que los acompañaron durante el almuerzo, pues dijo que son amigos personales suyos y que no tienen ninguna relación con los hechos que están bajo investigación. Morales, en tanto, dijo que ni siquiera recuerda los nombres de los otros comensales.

"Fue totalmente casual, más bien, conversamos sobre mi visión relacionada con temas de emprendimiento empresarial y lo que se tiene que tomar en cuenta ahora para gestionar un negocio que son producto de mi propia experiencia en el sector cooperativo. Fue una conversación natural y amena", agregó el legislador.

Mora rechazó que el encuentro entre ella y Morales Zapata tuviera como fin discutir algún asunto relacionado con las investigaciones sobre la importación de cemento chino. Y el congresista agregó que, "dichosamente", no conversaron nada sobre el tema.

"Don Víctor nunca me ha hablado ni mencionado nada en relación con el caso del señor Juan Carlos Bolaños. Tampoco lo ha hecho ningún otro diputado o diputada de la República", afirmó.

Al consultársele porqué no consideró inconveniente tener el encuentro en un sitio público con un diputado en la picota por su presunto ligamen con el empresario, Mora contestó que no tiene nada que ocultar. Algo similar respondió Morales Zapata.

"En la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público comparecieron directivos del BCR y allí yo, para despejar dudas, les pregunté que si alguno de los presentes, entre ellos los directivos Paola Mora y Alberto Raven, había tenido algún contacto conmigo en relación a préstamos y la manifestación contundente de todos, de todos, fue que no (...). Yo tengo una gran ventaja en esto, en el marco de todo lo que se está investigando, nunca tuve ningún tipo de incidencia, solicitud o interferencia, o de algún contacto relacionado con el crédito (del BCR) ni de los demás. Eso yo se lo adelanto y lo diré cuando comparezca", afirmó Morales.

Presuntos nexos con importador de cemento

Los diputados investigan a Víctor Morales y a Paola Mora por sus presuntos nexos con Juan Carlos Bolaños.

El 29 de agosto el parlamentario reconoció que un colaborador de las empresas de Bolaños gestionó el alquiler de una casa de playa en Guanacaste, en el 2015, para sus vacaciones familiares de fin de año. Morales aseguró que él pagó el dinero –de $3.000 a $4.000– aunque el depósito bancario en el BCR lo hizo el colaborador del importador de cemento.

Y el 31 de agosto el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, dijo ante la propia comisión investigadora que en el pasado recibió una llamada de Morales Zapata intercediendo por Bolaños para que la institución le agilizara un pago pendiente por una contratación.

Por su parte, el subgerente del BCR, Andrés Víquez, dijo el 18 de agosto a la comisión legislativa que recibió varias llamadas de Paola Mora para supervisar el comportamiento de los desembolsos del millonario crédito que recibió el cementero. Mora, además, reconoció a los diputados el 29 de agosto haber tenido otros contactos con Bolaños, dentro y fuera de las instalaciones del BCR.

Pese a las sospechas de los congresistas y del Ministerio Público, Moralez Zapata y la directora Paola Mora afirmaron que no consideraron como una imprudencia reunirse en público en mitad de la investigación legislativa.

"No temo a nada ni nadie. No se habló de ningún tema relacionado con el banco. Tampoco hablamos de ningún cliente del banco (...). No encuentro un solo motivo para 'cruzar la acera' cuando él (Víctor Morales) o cualquier diputado o diputada procedan a saludar y sentarse en una mesa en donde estábamos a vista y paciencia de todo el mundo. Inclusive el restaurante es muy pequeño, como para que quien esté a la par hasta escuche la conversación", zanjó.

En tanto que el otrora parlamentario de Acción Ciudadana (PAC) aseguró que a pesar de que le molesta sentirse investigado y que los medios invadan su privacidad, anda "tranquilo".

"No pensé que fuera una imprudencia porque fue algo espontáneo y natural. Yo ando como muy tranquilo, yo no ando con temores de ver a quién me encuentro o con quién converso. Yo le anuncié a mi anterior jefe de fracción que le ponía a disposición mi inmunidad legislativa y mis datos bancarios, eso no lo ha hecho ningún otro diputado y, al salir del PAC me apersoné a la Corte Plena a decirles a los magistrados que me investigaran. No ando temiéndole a nada", razonó.Morales y Paola Mora afirmaron que nunca han tenido reuniones en conjunto con Juan Carlos Bolaños; el legislador dijo, también, que no recuerda cuándo fue la última conversación que tuvo con el empresario.

Sí reconoció que desde que empezaron las investigaciones judiciales prefirió cortar cualquier relación: "Si tuviera que reunirme con don Juan Carlos lo convocaría a mi despacho, para que sea algo totalmente público", puntualizó.