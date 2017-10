Director jurídico envió a Luis Guillermo Solís solicitud de reunión de Juan Carlos Bolaños

Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial, fue la persona que trasladó al despacho del presidente Luis Guillermo Solís una solicitud de reunión de parte del polémico importador de cemento, Juan Carlos Bolaños, cita que se produjo en diciembre del 2015.

Así lo confirmó el director de Inteligencia y Seguridad, Mariano Figueres, en su comparecencia del pasado viernes ante los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios.

Cuando el diputado Julio Rojas le preguntó quién coordinó esa reunión, Figueres contestó: "En ese momento, a mí no me constaba quién la había coordinado. Posteriormente, cuando se hizo la revisión, para ver quién la había coordinado, resulta ser que don Marvin Carvajal, del departamento Legal de Casa Presidencial, había trasladado una solicitud de ese señor Bolaños al despacho del presidente".

El director de la DIS participó en la reunión que el presidente Solís sostuvo el empresario, el cual fue cuestionado por los diputados por las seis reuniones que logró tener en Casa Presidencial para discutir temas como el impedimento para usar cemento chino en un dique que desarrollaba, para la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en Nosara, Nicoya, Guanacaste.

Ante los diputados, Bolaños había dicho que su secretaria llamó a Casa Presidencial para conseguir las reuniones en Zapote.

Carvajal, por su parte, afirmó: "Como lo hemos manifestado en diversas ocasiones y como lo informó el señor Presidente ante la Comisión Legislativa, yo trasladé al despacho del Presidente una solicitud que me hizo don Juan Carlos cuando se reunió conmigo en mi oficina, el 16 de febrero de 2015. Como siempre que se me hace una petición de esa naturaleza, la trasladé al despacho. Me enteré de la reunión con el Presidente hasta que la prensa lo mandó a preguntar hace varios meses".

El director jurídico se reunió con Bolaños referido por el exministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, quien ya había tenido un encuentro con el empresario y le pidió que discutiera sus preocupaciones legales con Carvajal.

Por su parte, Figueres describió la reunión de Solís con Bolaños como una "retahíla" de Bolaños: "Llegó a quejarse de que el mundo estaba en contra de él, de que había mucha persecución".

"No hubo petición de parte de él, se le escuchó. Se quejó 40 minutos, no se le ofreció nada. Se paró y se fue. Llegó a decir que era una barbaridad lo que estaba pasando en el mercado del cemento".

Solís había declarado que, en la reunión, el señor Bolaños simplemente llegó a presentarle su proyecto de importación de cemento. Además, en un inicio, no informó de que Figueres también había participado.

Sobre su encuentro con el importador en febrero del 2015, el director Jurídico de Casa Presiencial relató: "Este señor planteó lo que, a su juicio, eran aspectos del reglamento que mantenían barreras no arancelarias a la importación de cemento. El tema lo estudié a partir de las normas que regulan el comercio internacional y el CR2010 (norma técnica emitida por el LANAMME) y, al no compartir las inquietudes de don Juan Carlos, así se lo manifesté a don Melvin. El texto del reglamento no fue en nada modificado a partir de sus observaciones".