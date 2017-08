'La veo en los Tribunales de Justicia', le dijo Paola Mora a diputada del FA

San José

La directiva y expresidenta del Banco de Costa Rica (BCR) Paola Mora anunció que demandará ante los Tribunales de Justicia a la diputada Patricia Mora, del Frente Amplio (FA), durante la comparecencia de la Junta Directiva de ese banco público ante la Comisión legislativa Investigadora de Créditos Bancarios.

Paola Mora se enfadó cuando la legisladora del FA afirmó que ella era parte de "una trama" en la que, según la congresista, el empresario Juan Carlos Bolaños demandaría al BCR para evitar pagar un crédito por $20 millones que le giró ese intermediario para que importara cemento desde China a través de su firma Sinocem.

Patricia Mora le dijo a la directora que ella “le había terminado de hacer el favor a Juan Carlos Bolaños”, según ella, por contribuir a darle argumentos al empresario para que no pagara sus obligaciones con el BCR.

La congresista agregó que Bolaños dijo que acudirá a un proceso contencioso administrativo por la filtración de un audio, presuntamente grabado por el exsubgerente del BCR Guillermo Quesada. En este, según el director Alberto Raven, supuestamente Bolaños y Quesada hablan de un plan para que se demuestre que se le violó el secreto bancario a la empresa.

Paola Mora fue una de las que votó a favor de la destitución de Quesada por, supuestamente, romper el secreto bancario.

"Ustedes (la Junta Directiva en pleno) le han hecho, en este caso usted (Paola Mora), le ha terminado de hacer el favor a don Juan Carlos Bolaños. Yo aquí le pregunté que si iba a demandar al BCR y antes de que el abogado lo agarrara por el brazo dijo que sí, y así quedó. ¿Usted sabe lo que significa que el señor Bolaños, sin ningún escrúpulo, demande al Banco, que es de todos, doña Paola? Significa que lejos de pagar (el crédito), le vamos a tener que pagar sus fechorías. Es en eso donde yo creo que usted ha intervenido", afirmó la diputada.

De inmediato, en la réplica al cuestionamiento, la directora del BCR le adelantó que la va a demandar porque considera falsas esas presunciones.

"Absolutamente falso, doña Patricia. Vi su Facebook, la publicación que usted hizo (en la que expuso la misma hipótesis). Me encantaría que eso me lo repitiera con la renuncia debida a la inmunidad (parlamentaria) para proceder como corresponde. Usted está haciendo aseveraciones muy serias. La honorabilidad no se pone en duda, señora", le contestó Paola Mora.

Ante el reto que le lanzó la directora bancaria, Patricia Mora le recordó que ya en el pasado renunció a su inmunidad para enfrentar una demanda que le interpuso el empresario Óscar Echevería Heigold, a quien la legisladora acusó públicamente de maltratar a sus empleados de una finca ubicada en el sur del país, hechos que el finquero negó.

"Entonces la veo en los Tribunales de Justicia, porque lo que usted está diciendo es totalmente falso", acató a recalcar Paola Mora antes de que el presidente de la comisión investigadora, Ronny Monge, de Liberación Nacional (PLN), parara el enfrentamiento verbal entre ella y la diputada frenteamplista.

Paola Mora fue presidenta de la Directiva del BCR hasta finales de julio pasado, cuando renunció alegando presiones de parte de los demás miembros del cuerpo colegiado, hechos que reiteró este martes ante los parlamentarios.