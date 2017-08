Diputados frenan crédito de $500 millones para el ICE por anuncio sobre crisis de liquidez

En medio de críticas al Gobierno, por su anuncio sobre falta de liquidez, los diputados sacrificaron este jueves un préstamo de $500 millones (¢290.000 millones) con el que el ICE financiaría obras como plantas geotérmicas (que generan energía con el vapor de la tierra). El Estado de Costa Rica figuraría como fiador del crédito para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Apenas llegadas las 6 p. m., los legisladores detuvieron la sesión sin que se hubiera logrado un acuerdo para aprobar la iniciativa en su primer debate, aunque la oferta del crédito vencía este sábado 5 de agosto, según les advirtió el 19 de junio el Gobierno a los jefes de las fracciones legislativas.

Se trata de un convenio de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar proyectos de inversión de un programa de energía renovable, transmisión y distribución de electricidad, suscrito el 5 de febrero del 2016 entre esa entidad internacional y el Gobierno de Costa Rica como garante.

Entre las críticas que lanzaron diputados como Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), está precisamente que se utilice al Estado como fiador, luego del anuncio sobre la crisis de liquidez que hizo Luis Guillermo Solís.

"Se trata de una entidad de la que no tenemos claridad sobre sus estados financieros, porque la Asamblea Legislativa debe buscar la transparencia en una fianza como esta en la que nos estamos comprometiendo ahora", comentó Redondo.

El convenio de cooperación serviría como una sombrilla para acoger diversos contratos de préstamo para obras específicas, que debían ser firmados por separado.

La tasa de interés, comisión de crédito, comisión de inspección y vigilancia, periodo de gracia, plazo de amortización y demás condiciones se fijaríana la fecha de aprobación de cada préstamo individual.

También el diputado Jorge Arguedas, del Frente Amplio, hizo fuertísimas críticas a la iniciativa para aprobar esa línea de crédito para el ICE, porque aseguró que teme "que se roben la plata".

Durante el debate del préstamo en el plenario, los liberacionistas Ronny Monge y Sandra Piszk también argumentaron los problemas de liquidez del Gobierno.

"Es que si el Gobierno anuncia que no hay dinero para hacerle frente a las cosas, tenemos que revisar cómo está la fluidez del ICE, porque si yo soy el papá de un muchacho que va a sacar un préstamo y yo tengo que dar el aval, no puedo darlo si yo no sé que el muchacho tenga capacidad de pagarlo. En telecomunicaciones se habla mucho de que, en realidad, está bajo subsidio de la actividad de electricidad. Por eso, queremos conocer los estados financieros, porque así nos diría si hay utilidades, pérdidas o un punto de equilibrio", dijo Monge.

La presidenta a. i. de la Asamblea, la libertaria Natalia Díaz, confirmó que no se logró un acuerdo para la aprobación en primer debate de la iniciativa legal.

Aunque los diputados sabían sobre el vencimiento del convenio para este sábado, no tuvieron reparo en frenar su aprobación.

Eso sí, el vencimiento obligó al ICE a solicitar una prórroga del convenio, cosa que ya hizo la entidad, según explicó Sergio Mata, director de Gestión de Proyectos de la Institución.

"Dada la importancia de esos recursos para los proyectos de inversión en planes de expansión, estamos en gestiones para la solicitud y el otorgamiento de alguna prórroga", comentó Mata.

Añadió que la línea de financiamiento no se perderá, porque el "BID confía en el ICE". Según dijo, la prórroga se otorgaría con base en lo que el Banco Interamericano pueda sondear sobre la temperatura legislativa para la próxima semana.

"Yo hoy estuve en plenario, escuchando. Cuando se habla de una crisis financiera, pero hay un banco que está prestando $500 millones, usted cree que el banco va a otorgar tantos recursos a alguien que no tenga una situación financiera adecuada. Además, esto no es una donación, es un préstamo, hay que pagarlo", indicó Sergio Mata.

Para el director de Gestión de Proyectos del ICE, el convenio de cooperación se utilizará para pedir dos o tres préstamos y se enfocarán, primero, en el desarrollo de los proyectos geotérmicos Las Pailas II y Borinquen I.

Una vez aprobado el convenio de cooperación entre el BID, el Gobierno de Costa Rica y el ICE, los préstamos individuales que se gestionen para financiar los proyectos específicos no tendrían que pasar nuevamente por la Asamblea Legislativa.