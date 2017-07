Diputados siguen sin resolver nombramientos de magistrados propietarios

San José

Los diputados acumulan ya cuatro nombramientos de magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia. La falta de acuerdo para agilizar el proceso de elección de las ternas de aspirantes, el fraccionamiento del plenario,compuesto por nueve grupos políticos, la proximidad de la campaña política, y la búsqueda de un perfil en los candidatos a altos jueces que calce con las aspiraciones de todas las bancadas, son los elementos que retardan una decisión del Parlamento.

En tanto, la Corte, de manera informal, le ha pedido a los diputados de al menos dos fracciones que agilicen las designaciones de los nuevos magistrados propietarios, dada la relevancia para el trabajo cotidiano del Poder Judicial.

A la fecha los diputados tienen haciendo fila las designaciones de jueces propietarios, uno en la Sala Constitucional, uno de la Sala III, y dos de la Sala II.

En todos los casos las vacantes se produjeron porque quienes ocupaban esos cargos se acogieron a su jubilación. En el caso de la Sala Constitucional fue Gilberth Armijo, quien se marchó en febrero del 2016; en la Sala III quedó libre el asiento que ocupaba José Manuel Arroyo, en marzo pasado. Mientras que en la Sala II es necesario llenar los espacios de Eva Camacho y Zarella Villanueva, quienes se pensionaron el 1°. de abril y el 15 de mayo del 2017, respectivamente.

Los expedientes para elegir a los sustitutos de Armijo y Arroyo ya están en el orden del día del plenario a la espera de que los diputados lleguen a un acuerdo para someterlos a votación, en tanto que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos aún tramita los expedientes para elegir las ternas de candidatos a sustituir a Camacho y Villanueva.

Esta semana ese panel legislativo continuó con el proceso de entrevistas de candidatos a ambos cargos. A pesar de la vacante en la Sala III, su presidenta, la magistrada Doris Arias, comentó a este diario que el Tribunal se mantiene sesionando sin problemas pues los diputados aprobaron el nombramiento de un grupo de magistados suplentes para esa Sala, lo cual permite integrar el cuórum necesario para reunirse.

Incluso Arias dijo que la aprobación de la designación de magistrados emergentes es suficiente para integrar un Tribunal suplente, en caso de necesitarse.

Empero, el diputado William Alvarado, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que en su grupo no ven prudente que la Corte opere con suplentes, pues consideran que va en contra de los fallos de los altos Tribunales, al impedirles tener una consistencia que creen deseable.

Alvarado agregó que su bancada analiza cuál es el panomara, para detectar las probabilidades que hay de agilizar el proceso de discusión y votación de los nombramientos de magistrados propietarios.

"Aunque el tema no se ha negociado en las reuniones de jefes de fracción con el Directorio, sabemos que hay una urgencia en la Corte para que los nombramientos se realicen, porque así nos lo han expresado varios magistrados en conversaciones informales, además de algunos de los candidatos a los cargos. Vamos a proponerles a las demás fracciones que elijamos a los cuatro magistrados en un solo proceso, antes de que termine este año", comentó el legislador rojiazul.

En el Partido Liberación Nacional (PLN) también hay interés en acelerar el nombramiento de los nuevos altos jueces. El diputado Julio Rojas, quien representa a esa bancada en la Comisión de Nombramientos, agregó que él mantuvo una conversación con el presidente del Directorio Legislativo, Gonzalo Ramírez, diputado de Renovación Costarricense, para que propicie un acercamiento entre las fracción con el fin de que el plenario conozca cuánto antes los expedientes pendientes.

"No es que tengamos un interés particular como fracción, pero creemos que no debemos demorar más estos nombramientos porque, conforme nos adentramos en la campaña política, se generan mayores presiones y no es conveniente, bajo ninguna circunstancia, que esos nombramientos se vean empañados por intereses políticos. En el caso de los diputados del PLN nos apegamos a las recomendaciones técnicas de la comisión y no nos guiamos por ese tipo de intereses", recalcó.

El diputado presidente dijo que intentaría plantear el tema ayer jueves, durante la reunión semanal del Directorio con los jefes de fracción. Aunque dijo que considera urgente que se logre fijar la fecha para la elección de los magistrados de la Sala IV y la Sala III, y promover la realización de sesiones extraordinarias del plenario para tal fin, ayer el Directorio y los jefes de fracción no tuvieron el asunto en agenda.

"Creo que (fijar) las fechas motivaría a que se puedan poner de acuerdo las bancadas en la candidata o el candidato más fuerte para la elección", dijo Ramírez a principios de esta semana.

Aparte de la compleja negociación entre tantos grupos legislativos distintos y la campaña política, la elección del perfil adecuado de los candidatos es un asunto que también pesa en la elección de los nuevos magistrados.

Según William Alvarado, para el PUSC lo importante es que quienes integren las salas de la Corte, y en especial la Constitucional, que tiene una fuerte influencia en la vida nacional, es que no sean "fundamentalistas" en varios temas.

"No queremos fundamentalistas en asuntos ambientales, por ejemplo, sería deseable que sean 'provida' (opuestos a técnicas artificiales de fecundación y al aborto). Ese es el tipo de perfil que buscamos, además de evaluar que se logre establecer un equilibrio con los magistrados que ya están nombrados", comentó.

Y en el PLN buscan a personas que lleguen a la Corte sin presiones de ningún grupo con intereses específicos.

"Buscamos magistrados independientes. Gente que gocen de un grado de independencia tal que no se les pueda comprobar ni sacar correlaciones con grupos de influencia específicos", agregó.

El diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Edgardo Araya, comentó que la elección no se puede tomar a la ligera por lo delicado que es escoger a los quienes integraran las salas de la Corte.

"Por eso no se puede correr ni tomar a la ligera. Sin embargo, el atraso es evidente. Se explica a partir de una realidad: lograr al menos 38 votos para unapersona en esta Asamblea es casi imposible. Ahora estrará fuerte la campaña y eso va a complicar cualquier acuerdo", advirtió.

Según el Artículo 159 de la Constitución Política, para ser magistrado se debe ser costarricense por nacimiento o por naturalización con domicilio en el país no menor de diez años después de obtenida la nacionalidad, pertenecer al Estado seglar, ser mayor de 35 años, ser abogado con diez de práctica profesional, o de cinco años en caso de ser funcionarios judiciales, además de estar incorporado al respectivo colegio profesional.

Además, el numeral 160 de la Carta Magna establece que no podrán aspirar a la magistratura aquellos que tengan un parentesco de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado inclusive con un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco pueden aspirar al cargo los funcionarios de algún otro de los Supremos Poderes.

Para postularse al cargo de magistrado, la Comisión de Nombramientos del Parlamento pide como requisitos una hoja de vida, fotocopia de la cédula, certificación de nacimiento o de naturalización, declaración jurada ante un notario donde el postulante certifique que está en ejercicio pleno de sus derechos como ciudadano, que pertenece al estado seglar y que no tiene parentesco con ningún funcionario del Poder Judicial, además de asistir a una entrevista con los diputados del panel.

Después, los legisladores ponen una calificación a cada una de las personas entrevistadas y sugieren una terna de candidatos al plenario, dictamen que, sin embargo, no es de acatamiento obligatorio, lo cual abre la puerta para que el máximo órgano legislativo pueda elegir como magistrados a personas que no pasaron por el filtro de la Comisión de Nombramientos.