Diputados impulsan proyecto para que la Supén supervise las pensiones del IVM

Con excepción del representante del Frente Amplio, los diputados de la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público impulsarán un proyecto de ley para que la Superintendencia de Pensiones (Supén) entre a supervisar y regular el régimen de pensiones del IVM.

Esa es una de las medidas que plantearon, la tarde de este jueves, para evitar que entre en crisis el sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), luego de que un estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR) advirtió del agotamiento de sus reservas.

Tal propuesta es acuerpada por los legisladores Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana; Otto Guevara, del Movimiento Libertario; Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Julio Rojas, de Liberación Nacional (PLN).

La reforma solo es objetada por Jorge Arguedas, del Frente Amplio.

Redondo anunció que solicitará al gobierno de Luis Guillermo Solís que convoque el proyecto durante el actual periodo de sesiones extraordinarias, que concluye el 30 de abril próximo.

Se trata de expediente 17.908, que consta de dos modificaciones a la Ley de Protección al Trabajador. La iniciativa está en la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera y fue presentado, en el 2010, por el entonces diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Wálter Céspedes.

"Obviamente el interés nuestro es que este tema no se quede otra vez congelado y que podamos apresurar la definición de políticas que son urgentes en esta materia, nos angustia lo que pueda pasar con los asegurados", dijo Redondo.

Guevara coincide con él y aseguró que espera que el proyecto avance ante la coyuntura actual del IVM.

"Está claro que se requiere una supervisión por parte de la Supén, que hoy no hay. Hay un proyecto en la Plena Tercera. Mario Redondo y yo estábamos en esa Plena, impulsándolo, con Edgar Robles (exsuperintendente de Pensiones) y todo. Sin embargo, el Gobierno le restó apoyo y el proyecto está todavía allá, pero sin posibilidad de aprobarse. Yo espero que ahora, este contexto nos permita caminar en esta dirección me meter a Supén a supervisar esto", declaró el libertario.

Un análisis actuarial, preparado por la Escuela de Matemáticas de la UCR, ratificó que la reserva del IVM se agotará en el 2030, 10 años antes de las proyecciones de la Caja.

Para paliar la anunciada crisis, en ese mismo informe la UCR propuso elevar la edad de jubilación de los trabajadores, de 65 años a 70 años, o bien, elevar la cotización obrero-patronal y del Estado, de forma escalonada, del 9,16% hasta el 26,4% del salario, entre aportes de trabajadores, patronos y Estado.

Comparecencia. Esa fue una de las medidas que se planteó durante la comparecencia del superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos y su antecesor Edgar Robles.

Ellos volvieron a chocar en cuánto a quién es el culpable de la crisis en este fondo de pensiones.

Por un lado, Robles alega que desde el 2007 la CCSS obvió dos informes que alertaban sobre la crítica situación. Agregó que las autidades de esa institución emplearon una serie de tácticas para "dilatar" el tema.

"El tema es impopular para cualquier Gobierno. Ahora se está discutiendo porque se le está tocando el bolsillo a los costarricenses", dijo el exsuperintendente, en relación a la decisión de la Junta Directiva de la Caja de elevar en un 1% la cotización de los trabajadores.

Por el otro lado, Ramos cuestionó técnicamente los informes emitidos en el pasado y solo respaldó el presentado por la UCR.

"Es la primera vez que todos están de acuerdo con un estudio actuarial", adujo el jerarca de la Supén.

Al respecto, Solís, Redondo, Guevara y Arguedas coincidieron con Robles en que durante los últimos años las autoridades de la Caja 'patearon la bola' y no le hicieron frente a las advertencias sobre el agotamiento de las reservas del IVM.

"Quedó muy claro que es un tema viejo, que los últimos gobiernos han eludido entrar en la discusión de esta problemática", aseguró Arguedas.

En tanto, el liberacionista Julio Rodríguez, negó que el problema se originara en las últimas dos administraciones del PLN. En su criterio, el problema es antiguo y data de hace varias décadas.

Plan alterno. Por su parte, Ottón Solís del PAC, afirmó él apoyará una reforma para que la Supén supervise el IVM y que la incorporó dentro del proyecto de ley que presentó hace unas semanas para fusionar las cuatro superintendencias en una sola, iniciativa que denominó Ley Fundir y Unificar Superintendencias, Ordenando la Normativa, para Ahorrar Recursos (Fusionar).

Rojas, del PLN, dijo que apoyará cualquier reforma en ese sentido: "Todo lo que tenga que ver con recursos públicos definitivamente tiene que ser fiscalizado. En este momento pareciera que es necesario que todos estos recursos de la seguridad social deban tener mayor controles para garantizar un mayor rendimiento. Por supuesto que estaría de acuerdo".

Por el contrario, Arguedas dice que no permitirá el trámite de ese plan en la Plena Tercera.

"Me parece que no es necesario porque no hay institución que tenga una representación más democrática que la CCSS. ¿Pero qué hace la diferencia? La presidencia ejecutiva, por eso nosotros presentamos un proyecto para eliminar las presidencias ejecutivas porque eso es lo que está politizando las gestiones de las instituciones autónomas", manifestó el frenteamplista.

Otras propuestas. En el seno de la comisión, Ramos, Robles y varios diputados coincidieron en que una solución es que la CCSS acoja el modelo de pensiones que Suecia aplicó en 2001.

Le metodología sueca planea que cada trabajador tenga una "cuenta individual" (cuentas nocionales), en la cual se anotan las contribuciones realizadas a lo largo de los años, tanto por él como por la empresa. Al final, con base en el saldo de esa cuenta es que el contribuyente recibe su pensión.

"El modelo sueco se puede incorporar dentro del IVM, lo que trata es de compactar la buchaca, el fondo, en la cuenta individual de cada uno de los cotizantes, donde cada uno sepa cuánto es lo que tiene acumulado. Además, se le tiene que hacer saber al contribuyente que su pensión va a guardar relación con cotizaciones", declaró Guevara.

Otra propuesta formulada es que el IVM no sea administrado por la CCSS, sino por un ente externo, para evitar que se maneje con tintes políticos.











