Diputados afines al precandidato Rafael Ortiz dejarán de asistir a reuniones de fracción del PUSC

Los tres diputados que apoyan la precandidatura presidencial de Rafael Ortiz dejarán de asistir a las reuniones de fracción del PUSC, molestos por la forma en que legisladores de la tendencia de Rodolfo Piza ganaron los puestos de jefe y subjefe de la bancada para el último año de labores.

Dichos puestos fueron ganados por William Alvarado y Luis Vásquez, respectivamente, quienes han hecho público su apoyo a la campaña del expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Ellos ganaron la jefatura y subjefatura en una votación celebrada este lunes, sin la presencia de los tres diputados que acuerpan a Ortiz. Se trata del propio Ortiz, de Jorge Rodríguez y de Humberto Vargas.

Sí asistieron y votaron Alvarado, Vásquez, Rosibel Ramos, Gerardo Vargas y Johnny Leiva. Este último, de hecho, es el jefe de campaña de Piza.

Este precandidato alegó que los diputados afines a Piza incumplieron un pacto previo: "Había acuerdo en que ellos escogieran al jefe, porque estamos claros en que tienen mayoría, y nosotros la subjefatura, para que hubiese representación de ambas tendencias. Faltando cinco minutos nos dicen que no, que no habían entendido eso".

"Desde la semana anterior se estableció que hoy íbamos a hacer la elección, ellos presentaron una justificación de ausencia. Esto no es un tema de tendencias, es un tema de jefaturas de fracción". William Alvarado, jefe electo de fracción del PUSC

"Nosotros propusimos a Jorge Rodríguez, que me apoya a mí (para la subjefatura). La subjefatura es casi simbólica, como simbólico es el hecho de trabajar en armonía. Pero faltando cinco minutos nos hicieron ver que no se iba a respetar el acuerdo", continuó Ortiz, quien dijo que él había conversado con William Alvarado.

"No es ni para enojarse", dijo Ortiz, pero de seguido anunció que no volverán a las reuniones de fracción. Al consultársele cómo coordinará su trabajo con la bancada del PUSC, contestó: "No tiene sentido seguir asistiendo donde no hay representación, tendrán que resolverlo ellos".

Por su parte, el jefe de fracción electo, William Alvarado, negó que se haya producido un choque entre tendencias de precandidatos en este caso.

Incluso, dijo desconocer por qué los diputados afines a Ortiz no se presentaron: "Desde la semana anterior se estableció que hoy íbamos a hacer la elección, ellos presentaron una justificación de ausencia. Esto no es un tema de tendencias, es un tema de jefaturas de fracción. En los tres años anteriores, la elección no ha tenido la presencia de todos, siempre por aspiraciones personales hemos tenido que someterlo a un escrutinio, así sucedió cuando Rafael Ortiz fue jefe de fracción, al igual que cuando lo fueron Gerardo Vargas y Johnny Leiva".

Alvarado, biólogo de 52 años, sostuvo que él ganó esta jefatura porque se caracteriza por lograr consensos y está en capacidad de lograr acercar a los diputados afines a Ortiz. "Estamos en un proceso electoral, después del 4 de junio (fecha de la convención interna para elegir al candidato), hay que unir al partido".

Gerardo Vargas, actual jefe de fracción del PUSC y quien no ha expresado apoyo a ninguno de los precandidatos, describió lo sucedido así: "Llegamos cinco compañeros y se sometió a votación la jefatura de fracción. William Alvarado contó con apoyo unánime. Rafael Ortiz tenía alguna conversación con don William y al final hubo una diferencia entre ellos y don Rafael decidió no asistir".

Sobre la decisión de los diputados afines a Ortiz de no asistir más, Vargas afirmó: "Yo los llamaría a la calma a todos los compañeros, hay que conversar muchísimo, hay que conversar".

En el Movimiento Libertario, en tanto, se eligió a la precandidata Natalia Díaz como nueva jefa de fracción, en sustitución del también precandidato, Otto Guevara, quien lleva tres años de ocupar ese cargo.

La semana pasada Liberación Nacional (PLN) escogió a Karla Prendas y a Olivier Jiménez como jefe y subjefe; mientras que Acción Ciudadana (PAC) a Javier Cambronero y a Marlene Madrigal. Queda pendiente el Frente Amplio, en el caso de las fracciones más grandes.











