Diputados del FA y el PUSC se pelean por puestos en comisiones legislativas

Nuevo presidente del Congreso conformará, según su criterio, esos órganos

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Las heridas que dejó la elección del Directorio, el 1.° de mayo, aún levantan roncha en la Asamblea Legislativa.

Ahora es por quiénes van a conformar las 21 comisiones permanentes, tanto ordinarias como especiales, pues diputados del Frente Amplio (FA) y de Unidad Social Cristiana (PUSC) temen que el nuevo presidente del Congreso, el pastor evangélico Gonzalo Ramírez, coloque en las de mayor influencia y protagonismo a cinco legisladores de esos dos partidos que favorecieron su designación el lunes pasado.

La presidenta y diputada frenteamplista, Patricia Mora, advirtió que la bancada deberá pedir espacio "solo" para los congresistas del FA y no para sus dos disidentes. Lo dijo en referencia a Jorge Arguedas y Ligia Fallas, quienes negociaron con el Partido Liberación Nacional (PLN) el día de la elección del Directorio legislativo.

En el PUSC, verán con celo las solicitudes que hagan Rafael Ortiz, Humberto Vargas y Jorge Rodríguez, quienes se apartaron de la línea de bancada para negociar con Liberación.

Tanto Patricia Mora, como el jefe de la bancada del PUSC, William Alvarado, exigen que Gonzalo Ramírez respete las peticiones de las fracciones, por encima de cualquier negociación que se haya hecho para que le favorecieran enla elección, el 1.° de mayo.

Ramírez, como presidente legislativo, tiene la potestad de conformar las seis comisiones permanentes ordinarias: Hacendarios, Económicos, Agropecuarios, Jurídicos, Sociales y la de Gobierno y Administración. También las 15 permanentes especiales, donde destacan la de Control de Ingreso y Gasto Público; la de la Mujer; Ambiente; Nombramientos; Municipales; y Seguridad y Narcotráfico, entre otras.

El nuevo jerarca del Congreso dijo que la distribución por bancada se hará "conforme a derecho" y descartó usar su posición para favorecer a los diputados que incidieron en su designación.

Recalcó que procurará que la distribución de los 56 diputados que hay, aparte de él, sea balanceada a lo interno de las fracciones, respetando la porporcionalidad que establece el reglamento.

Dicha proporcionalidad responde a la cantidad de diputados por fracción. Por ejemplo, la bancada de la Unidad tiene derecho a dos sillas en la Comisión de Asuntos Hacendarios, en vista de la cantidad de diputados que posee (ocho en total).

LEA: FA invita a dos diputados a retirarse y lamenta que otro no reconozca el error cometido

La discusión se centra en las comisiones de Hacendarios y en la de Control del Ingreso y Gasto Público, pero también toca otros foros, como el de Mujer y de Asuntos Sociales.

En el caso de Hacendarios, este es un foro clave, no solo por ser el de mayor composición (11 diputados) sino que allí se discute la aprobación del Presupuesto Nacional de la República, los presupuestos extraordinarios y proyectos de ley referidos a impuestos y de administración de los recursos del Estado.

En cuanto a la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público, este es el foro por excelencia para el control político, donde los diputados tienen la flexibilidad de llamar a personajes tanto de la esfera pública como privada para que den explicaciones sobre temas que afectan la administración del Estado.

Estas particularidades hacen que los legisladores apuesten por entrar a estos foros. Sin embargo, el celo que se ha abierto entre fracciones y a lo interno de ellas luego del 1.° de mayo, crispa las conversaciones previo a la conformación, que debe ser definida por el presidente legislativo lo antes posible, para que dichos foros puedan trabajar.

LEA: Presidente del PUSC: 'No hay transgresión ética de diputados que se apartaron del voto de mayoría de fracción

En cuanto a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, el diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, está interesado en mantener su espacio. Sin embargo, la diputada y presidenta del FA, Patricia Mora, asegura que se debe pedir espacio en comisiones clave como esa, solo a diputados que se mantengan dentro de las líneas de la agrupación.

Celo

"El Frente Amplio tiene interés en conservar los lugares en la Comisión de Hacendarios y en la Control de Ingreso y Gasto Público. Voy a pedirle a mis compañeros que soliciten un espacio para el Frente Amplio, no para la disidencia del Frente Amplio", reiteró Mora.

A criterio de Mora, no se deben gestionar espacios para Fallas y Arguedas, quienes junto con su excompañero de bancada, Carlos Hernández, negociaron el puesto de la primera secretaría del Directorio para la diputada independiente Carmen Quesada.

El diputado Arguedas respondió con ironía que Mora no conoce el reglamento legislativo, y que no le pueden coartar su derecho a integrar comisiones legislativas como miembro del Frente Amplio.

Sin embargo, Mora, y el jefe de fracción saliente, Edgardo Araya, consideran que tanto Fallas como Arguedas decidieron hacer casa aparte de la fracción al negociar un puesto para Quesada.

En el caso de la Unidad, el jefe de bancada, William Alvarado, sostuvo que serán celosos de la forma en que se maneje el Directorio respecto de la distribución.

Los rojiazules se dividieron ante la elección del 1.° de mayo, siendo que los diputados Rafael Ortiz, Jorge Rodríguez y Humberto Vargas se separaron de la línea de fracción para darle el apoyo a Ramírez, luego de negociar con el PLN.

"Si no logramos llegar a un acuerdo interno manteniendo la proporcionalidad, lo vamos a someter a votación, y le remitiré la terna al Directorio, y espero que el Directorio lo respete. Si no es así, se van a ver las negociaciones que se hicieron el 1.° de mayo, y no es el único caso el de nuestra fracción. Hay otras fracciones que temen (abusos) sobre esto", dijo Alvarado.

Durante el periodo 2016-2017, que finalizó el pasado 30 de abril, este foro incluyó al actual jefe de bancada, William Alvarado y a Rosibel Ramos; ésta última fungió como presidenta del foro.

Sin embargo, para este año, el diputado Jorge Rodríguez, quien fue uno de los que negoció con el PLN, está dispuesto a tener un espacio en ese foro, lo que pone a la defensiva a sus compañeros.

Generosos y desinteresados

A pesar de que los diputados del Frente Amplio y de la Unidad se jugaron hasta su militancia por votar con el PLN a favor de Ramírez, y de que hicieron solicitudes para mantener buenos puestos en comisiones, a criterio de la jefa de fracción del PLN, Karla Prendas, éstos cinco diputados no pidieron "mayor cosa" para ellos.

"Ellos no negociaron cosa mayor más que un espacio visible en las comisiones, que sus temas se visualicen. Ellos no condicionaron votos por nada", aseveró la jefa del PLN, Karla Prendas.

La verdiblanca defendió a los legisladores que negociaron con el PLN e insistió en que "debe haber respeto para todo el mundo. Aquí no puede ser que porque aquél está peleado con el FA, o aquél está peleado con la Unidad no lo vayan a (arrinconar)", dijo Prendas.

La verdiblanca agregó que los diputados fueron generosos, y no pidieron puestos específicos o presidir algún foro en particular.

A Carmen Quesada, por ejemplo, quiere que la mantengan en la Comisión de la Mujer "porque le ha costado mucho llegar allí", agregó la liberacionista.











Comparta este artículo Nacional Diputados del FA y el PUSC se pelean por puestos en comisiones legislativas Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Diputados del FA y el PUSC se pelean por puestos en comisiones legislativas Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.