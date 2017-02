Diputados del PAC repudian postulación de Aida Faingezicht para la Unesco

Hace cuatro meses había renunciado como asesora legislativa en medio de cuestionamientos.

Un grupo de diputados del PAC repudió la tarde de este jueves el anuncio que hizo la Cancillería de postular a la exasesora legislativa, exdiputada y exministra de Cultura del PUSC, Aida Faigenzicht, para ocupar una silla en el Consejo Directivo de la Unesco, en París.

Al menos cinco congresistas del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) se oponen a la decisión del canciller Manuel González, y anunciaron que el tema se verá con prioridad en la reunión de fracción del próximo lunes, con la intención de elevar la protesta a Casa Presidencial.

Faigenzicht, de 65 años, quien ha hecho su carrera política en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) desde la década de los 90, tuvo su última participación en un puesto público el año pasado, cuando se desempeñó como asesora del diputado Johnny Leiva, a su vez, jefe de campaña del precandidato rojiazul, Rodolfo Piza.

Llegó al Congreso como una figura surgida del riñón del PUSC, ingresó a laborar al despacho de Leiva, el 3 de agosto pasado, con el plan de dirigir su comunicación e imagen. Ahora, a menos de cuatro meses de su renuncia, el canciller González anunció que será la carta de Costa Rica para ocupar un puesto en la directiva de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Faigenzicht solo laboró durante dos meses y 22 días como asesora de Leiva, pues el 26 de octubre anunció su renuncia, luego de que este diario revelara que ella se había ido casi un mes a Europa sin el permiso de la administración del Congreso.

A eso se sumaron publicaciones en las que se consignó el ausentismo injustificado al despacho de Leiva.

Ante la postulación, la reacción de los diputados rojiamarillos fue contundente:

"Envío un mensaje de rechazo, vergüenza, y repudio por el nombramiento de la señora Aida Faigenzicht para que represente a Costa Rica ante la Unesco. Espero que se decline el nombramiento. Es un tema que veremos en fracción el lunes. Será una reunión de emergencia, porque no queremos que sea un alboroto de momento", señaló la diputada oficialista Nidia Jiménez.

"Estoy sumamente indiginado, en el chat de PAC-Gobierno puse mi protesta. Cómo es posible que una funcionaria cuestionada aquí por su paso como asesora de un diputado, ahora resulta que el señor González la nombra ante un organismo tan importante. Decidimos llevar esto como un tema urgente, para solicitar al señor presidente que intervenga. Creo que es un malestar de toda la fracción", opinó su compañero de bancada, Marvin Atencio.

Para el exsubjefe de fracción, Javier Cambronero, la designación no es apropiada, "ni es lo que pregonamos en campaña. El Ejecutivo debe desistir de dicha designación, o la señora, por decoro, debe renunciar", dijo.

La legisladora Marcela Guerrero reclamó que el Gobierno de Luis Guillermo Solís ha venido nombrando una serie de funcionarios provenientes de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

"Sería una gran contradicción apoyar a una persona que siendo funcionaria pública, no ha rendido cuentas. No me siento sorprendida de que se buscara a una figura de la Unidad, este es un Gobierno de coalición de hecho", dijo Guerrero.

Finalmente, el fundador del Partido, Ottón Solís, endureció su discurso ante la decisión del canciller.

"No me sorprende que Manuel González premie a una señora que se ausenta de su trabajo excepto cuando va a cobrar su salario", dijo.

Consultada la Cancillería sobre los cuestionamientos que pesan sobre Faigenzicht, a través de su oficina de prensa se respondió que la candidatura se presentó hace más o menos un año ante la Unesco.

"Hoy se presentó al Cuerpo Diplomático local. La postulación es para el Consejo Ejecutivo de Unesco, que se elige en noviembre. Ella tiene experiencia en ese mismo cargo, de hecho fue la última costarricense en ocuparlo de 1993 a 1997 y de 1995 a 1997", apuntó el mensaje de Cancillería.

El acto de presentación de Faigenzicht se dio la tarde de este jueves en la Cancillería, ante diplomáticos, en una cita sin convocatoria a la prensa. En un comunicado previo, González señaló que la postulación obedece "al deseo de seguir colaborando activamente con la promoción y protección de los Derechos Humanos".

Agregó: "Doña Aida es una mujer comprometida con las causas por las que lucha la Unesco y cuenta con experiencia en la Organización, habiendo sido ella nuestra última representante en el Consejo Ejecutivo".











