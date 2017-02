Diputados llaman a presidente de Grupo Nación por 'Papeles de Panamá', pero solo le hacen una pregunta sobre el tema

Presidenta de comisión dice que era importante aclarar dudas para 'fortalecer la democracia'

San José

Los diputados que investigan los Papeles de Panamá llamaron a comparecer este lunes al presidente ejecutivo de Grupo Nación, Manuel Francisco Jiménez Echeverría, porque su nombre apareció en una publicación del Semanario Universidad sobre los documentos del bufete panameño Mossack Fonseca. Sin embargo, los legisladores solo le hicieron una pregunta sobre ese tema.

En abril del 2016, Universidad publicó que el presidente de Grupo Nación participó en Monte del Barco, un fondo de inversión creado por Corporación Aldesa, en Costa Rica, para financiar un proyecto turístico.

Producto de esa publicación, la fracción del Frente Amplio (FA) presentó una moción para llamar a comparecer a Jiménez en la comisión especial que investiga los documentos de Mossack Fonseca, conocidos como los Papeles de Panamá.

No obstante, este lunes los diputados no le hicieron a Jiménez más que una pregunta directa sobre la aparición de su nombre en los archivos del bufete. El presidente ejecutivo compareció sin la compañía de un abogado y expresó su deseo de contestar, sin invocar su derecho a no declarar.

Después de la publicación de Universidad, Aldesa dijo que el empresario apareció en los documentos porque, en el 2006, esta compañía creó en Panamá un fideicomiso de desarrollo inmobiliario para financiar, con inversionistas, un proyecto turístico en la Península de Papagayo. Y uno de esos inversionistas era Jiménez.

Javier Chaves, presidente de Aldesa, detalló en ese momento que crearon el fideicomiso en Panamá porque, en el 2006, Costa Rica no tenía la figura del fondo de inversión de desarrollo inmobiliario. Y que lo cerraron en el 2007, cuando la legislación costarricense introdujo la figura y la Superintendencia General de Valores (Sugeval) autorizó su inscripción.

"En Panamá, el proyecto se encontraba en una etapa preoperativa, por lo que no tuvo ventas, consecuentemente no tuvo utilidades y lógicamente, si no tuvo utilidades, no tenía que pagar impuestos, ni aquí, ni en ningún lado. Por lo tanto, no hubo ningún beneficio fiscal de tenerlo en Panamá", apuntó Chaves, quien agregó que Aldesa no contrató directamente al bufete Mossack Fonseca, sino al bufete costarricense Zürcher Odio & Raven.

La proponente de la moción para hacer comparecer a Manuel Jiménez, la diputada frenteamplista Patricia Mora, solo le consultó este lunes al empresario cuál fue el objetivo del presunto "desperdigamiento de sociedades" con el que el Semanario Universidad lo vinculó, así como los movimientos registrales de una sociedad denominada Península Papagayo Ventures.

Ante la consulta de la legisladora, Jiménez contestó bajo juramento que nunca ha tenido vínculo con esa firma: "Nunca estuve en una junta directiva ni pertenecí a nada de Península Papagayo. Yo como aficionado golfista siempre que hay un proyecto golfístico en el país, trato de colaborar y colaboré con la construcción de la cancha de golf de Península Papagayo, pero nunca estuve en una reunión de ninguna de las juntas directivas ni comités de Península Papagayo, en ninguna de sus sociedades. Antes de venir aquí (al Congreso), hice la consulta a los abogados de ellos (de la sociedad en cuestión), sobre por qué el Semanario Universidad me vinculaba, pero no logramos encontrar ninguna (razón)".

'Esta comparecencia parece más una persecución contra un grupo empresarial (Grupo Nación S.A.) departe de algunas fracciones. Había compañeras más interesadas en temas que tienen que ver con casos tributarios de La Nación aquí en Costa Rica que la vinculación del señor Jiménez con los Papeles de Panamá', Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario.

Tema aparte. Después de las preguntas de la diputada Mora, la legisladora independiente Carmen Quesada hizo cinco consultas al compareciente, ninguna de ellas en referencia al caso de los "Papeles de Panamá".

Quesada consultó sobre la conciliación entre La Nación S. A. y el Ministerio de Hacienda a raíz de la venta de las antiguas rotativas de la empresa en el 2001. El acuerdo fue por un total de ¢2.227 millones y se concretó en el 2014.

Manuel Jiménez le contestó que la firma que dirige nunca aceptó culpabilidad en el caso y que, más bien, se encargó de buscar un arreglo con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.

El diputado Juan Marín, de Liberación Nacional (PLN), llamó al orden a la presidenta del foro, Marcela Guerrero, de Acción Ciudadana (PAC), para que reencaminara las consultas de los diputados en concordancia con el mandato que el plenario les dio.

Marín recordó que la moción que aprobó el plenario, al crear la comisión especial, era identificar los vacíos, deficiencias u omisiones legales que se dieron a conocer en la investigación de los "Papeles de Panamá", con el fin de utilizarlos para generar enmiendas en la legislación costarricense, para cerrar portillos a la evasión fiscal.

El legislador recordó a sus compañeros del panel que, en aras de cumplir con ese mandato, la comisión debía recibir en audiencia a personeros del Ministerio de Hacienda, personal especializado en materia tributaria de la Procuraduría, de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, así como a expertos de universidades, colegios profesionales y organismos multilaterales.

'Nosotros no estamos interesados en seguirle el rastro a su actividad personal (de Manuel Jiménez) ni hay por parte del FA ninguna motivación de carácter ideológico en perseguir a un medio de comunicación con el cual tenemos diferencias. Sencillamente, hay un precedente y es que hace muy pocas semanas La Nación concilió y entregó al fisco más de $1 millón por un acto de evasión de hace más de diez años', Patricia Mora, diputada del Frente Amplio

Marín, el socialcristiano Rafael Ortiz y el diputado libertario, Otto Guevara, coincidieron en que la comparecencia de Jiménez fue inútil pues los cuestionarios que contestó no sirvieron para aportar a la investigación sobre los "Papeles de Panamá".

Además de Manuel Jiménez, el Frente Amplio también logró que la comisión aprobara una moción para llamar a comparecer a Carlos González Jiménez, primo del presidente ejecutivo de Grupo Nación y ex viceministro de Hacienda.

Para Otto Guevara, la intención de los frenteamplistas en llamar a comparecer a personas ligadas con el Grupo Nación es una forma de persecución política.

"Había compañeras más interesadas en temas que tienen que ver con casos tributarios de La Nación, aquí en Costa Rica, que con la vinculación del señor Jiménez con los Papeles de Panamá. Realmente su aporte en el mandato que tenemos como comisión de indagar, ¿qué es lo que se tiene que hacer para frenar la evasión vinculada con el establecimiento de sociedades fuera del país?, fue nulo. Lo que él aportó es lo que nos pudo haber aportado cualquier otro empresario. Esto parece más una persecución contra un grupo empresarial de parte de algunas fracciones", apuntó Guevara.

Una vez finalizada la comparecencia, la diputada Patricia Mora dijo que sus preguntas tuvieron como finalidad señalar las vinculaciones "entre lo que pueden ser grupos con mucha incidencia y poder político, financieramente muy poderosos, y grupos empresariales en el terreno de los medios de comunicación".

Mora rechazó que sus mociones tengan los matices de persecución contra La Nación, pese a lo señalado por Guevara.

"Nosotros no estamos interesados en seguirle el rastro a su actividad personal (de Manuel Jiménez), ni hay por parte del FA ninguna motivación de carácter ideológico en perseguir a un medio de comunicación con el cual tenemos diferencias. Sencillamente, hay un precedente y es que hace muy pocas semanas La Nación concilió y entregó al fisco más de $1 millón por un acto de evasión de hace más de diez años. En ese sentido hay un precedente que nos pone ante una corporación evasora de impuestos", recalcó la legisladora.

La presidenta de la comisión investigadora, Marcela Guerrero, dijo que la comparecencia de Manuel Jiménez resultó conveniente para el panel porque, en su criterio, era mejor aclarar las dudas que dejó en el aire la publicación del Semanario Universidad.

Sin embargo, según añadió la legisladora del PAC, el grado de pertinencia y utilidad de las comparecencias solo será posible determinarlo hasta que las bancadas que integran la comisión rindan sus informes.

"En todo caso, si las comparecencias no fueran de interés, al menos permiten que se aclaren las dudas. Y eso, creo, fortalece la democracia", comentó.

Guerrero sí fue clara en que no prevé que la comisión llame a otros empresarios aparte de Manuel Jiménez y Carlos González.

Ante una consulta de La Nación sobre los avances en la investigación de los casos vinculados con los "Papeles de Panamá", el Ministerio de Hacienda contestó que por mandato del Código de Normas y Procedimientos Tributarios no puede suministrar información particular sobre los contribuyentes.

Sin embargo, precisó que a la fecha se han seleccionado seis casos específicos en función de la información a la que se ha tenido acceso: "Valga decir que existe información sobre aspectos concretos de los seis casos en proceso, así como nombres, cuantía y otros que no podrá ser compartida por cuanto se encuentra protegida por el secreto tributario".

En días previos, este diario consultó a la Dirección General de Tributación (DGT) si ya tenía un estimado del monto que supuestamente evadieron los empresarios citados en el caso "Papeles de Panamá". Ese órgano de Hacienda contestó que todavía es prematuro dar una cifra de evasión.

"Hay que recordar que la información a la que se ha tenido acceso no necesariamente debe considerarse que corresponde a hechos encaminados a defraudar. Cada caso deberá ser analizado de forma individual. A ello se suma el hecho de que mucha de la información revelada corresponde a hechos que sucedieron hace bastante tiempo", detalló Hacienda.











Comparta este artículo Nacional Diputados llaman a presidente de Grupo Nación por 'Papeles de Panamá', pero solo le hacen una pregunta sobre el tema Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Diputados llaman a presidente de Grupo Nación por 'Papeles de Panamá', pero solo le hacen una pregunta sobre el tema Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.