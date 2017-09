Diputado Ronny Monge denuncia amenaza de muerte de encuestador que trabajó para el PAC y para la Presidencia

El diputado del PLN, Ronny Monge, anunció este viernes que recibió una amenaza de muerte de parte del representante de una encuestadora que trabajó para la campaña del PAC y que le hizo estudios de imagen a Casa Presidencial con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Monge denunció el 22 de agosto ante la Fiscalía que esta persona, de apellido Carvajal, le escribió desde su cuenta en Facebook a la cuenta oficial suya como diputado. Dijo que, además de ofensas, le insinuó en otras palabras que le iba a cortar la cabeza.

El hombre es el representante de la empresa Índice Equis S. A., que fue contratada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para hacerle estudios de opinión al gobierno de Luis Guillermo Solís, con fondos provenientes del $1 millón que el BCIE pone a disposición de cada administración.

En estudios de opinión, se habían gastado $49.300 (¢28,5 millones) en el 2015 y se prevía gastar otro monto similar análisis de percepción pública.

LEA: Agencia de la ONU contrata medición de imagen de jerarcas del Gobierno

Esta empresa fue proveedora de la campaña presidencial de Luis Guillermo Solís. En total, el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) le pagó ¢57 millones en campaña.

Además, semanas atrás, el aspirante presidencial del PAC, Carlos Alvarado, reconoció que este año contrató a Carvajal para que le hiciera unos estudios.

El diputado Monge fue quien denunció en el Plenario la contratación de estudios de opinión por parte de Casa Presidencial, hecho que provocó la suspensión de un nuevo contrato.

Según relató, cuando Carvajal le escribió por Facebook, él no lo relacionó con la denuncia que había hecho en el plenario legislativo, sino hasta que avanzó la conversación. Entonces, aseguró el diputado, le escribió insultos y le dijo los motivos de estos.

La denuncia la recibió el fiscal general Jorge Chavarría. El delito sería amenazas a funcionarios públicos.

Monge añadió que recibió la amenaza tras el inicio de la investigación por el cemento chino en la comisión que él preside. El legislador cree que ambos hechos están relacionados.

El legislador de Liberación Nacional (PLN) hizo el anuncio acompañado de la diputada Patricia Mora (Frente Amplio) y del congresista Ottón Solís (PAC).

Ronny Monge y su familia actualmente reciben protección física.

En Cartago, el presidente Luis Guillermo Solís reaccionó ante esta denuncia calificando de inaceptable que se amenace a un diputado de la República.

"Inaceptable. Eso me parece inaceptable, ¿cómo amenazas de muerte en Costa Rica, a un diputado o a cualquier persona involucrada en una investigación? De ninguna manera. Mi absoluta solidaridad con el diputado Ronny Monge y con los miembros de la Comisión. Eso es inaceptable, no es costarricense, no es la vía que queremos, de ninguna manera puede haber amenazas, independientemente de dónde vengan.

"Cómo se puede amenazar a un representante popular que está presidiendo una comisión o hacer cualquier cosa que pueda dejar entrever que hay una maquinación para intimidar a cualquiera de los miembros de la Comisión. Quiero, de la manera más firme, repudiar semejante barbaridad y pedirle a las autoridades judiciales que investiguen también esa denuncia, de manera que se aclare en todos sus extremos", dijo Solís.