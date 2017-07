Diputado señala a legisladores de contactar a importador de cemento chino con Gobierno

El legislador oficialista, Víctor Morales Zapata, afirma que tres diputados de la Unidad y uno del Movimiento Libertario promovieron una reunión en abril del 2015 entre el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, y el Gobierno, en Casa Presidencial, para facilitar el uso de ese producto en una obra pública.

Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que los socialcristianos Gerardo Vargas Rojas, Luis Vásquez y Johnny Leiva, junto con el libertario Otto Guevara, le buscaron para gestionar la cita con altos funcionarios de Gobierno, ante los impedimientos para utilizar cemento chino de la marca Sinocem, en la construcción de un dique en el río Nosara, en Guanacaste.

A mediados de abril del 2015, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) prohibió utilizar el material alegando que no cumplía con los requisitos físicos pues así lo indicaron el Laboratorio Nacional de Metrología y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme). Sin embargo, pocos días después, el 20 de abril, la Comisión anuló la directriz.

"Lo que me plantean (los diputados en el 2015) es que el empresario quiere explicar el tema del dique de Nosara. Se planteaba que estaba siendo construido con cemento chino y de mala calidad, etc., y me explican que hay informes técnicos que dicen que la información es falsa e incorrecta, lo cual, al día de hoy se ha confirmado, porque hay estudios que dicen que el dique de Nosara no tiene ningún tipo de problema", dijo Morales.

La reunión permitió a Juan Carlos Bolaños acceder a los entonces ministros de la Presidencia, Melvin Jiménez; al de Economía, Welmer Ramos y al presidente de la CNE, Iván Brenes, para explicarles por qué la prohibición a su cemento no era correcta.

La CNE contrató la construcción del dique, por ¢1.200 millones, a la constructora Grupo JCB, propiedad de Bolaños.

Ayer, consultado sobre este encuentro, Bolaños afirmó que la reunión con los diputados fue producto de citas que él buscó para aclarar que el cemento tenía la calidad requerida para aplicarse en el dique de Nosara, y que no había ningún problema técnico con su material.

"Yo simplemente aclaro, como indiqué a toda persona que tenía dudas y que cuestionaba que el cemento se ponía malo, que el cemento no se pone malo en 45 días. Yo pedí cita y aclaré con todo el mundo (en la Asamblea Legislativa) ese tema", dijo Bolaños.

"Yo solicité a la administración que coordinaran una reunión para que definieran y me indicaran ellos como autoridad, quién sí cumplía con la regulación de cementos en el momento en que se discutió el tema del dique de Nosara, por problemas técnicos en la redacción del reglamento, pero ninguno de los tres cementos (Holcim, Cemex y Sinocem) cumplían con la regulación", dijo Bolaños.

Afirma que producto de esta gestión, se actualizó el reglamento técnico de cementos, de manera que ahora sí se pueda verificar la calidad de los cementos para este tipo de trabajos.

Contactos

Morales Zapata asegura que previo a ser contactado por los diputados socialcristianos, estos ya "habían hecho una instancia de reunión. En ese sentido, los diputados se ponen en contacto con don Melvin Jiménez, y Melvin me convoca a una reunión para ver el tema. Yo no fui el que convoqué la reunión, ni esa ni la que se dio entre don Juan Carlos y el Presidente", dijo el oficialista, muy cercano a Luis Guillermo Solís.

"En aquél momento ese era el tema (las trabas a la importación del cemento), y vinculado con eso se plantea que hay toda una disputa en términos de la apertura del mercado de cemento en términos de la importación. Está el tema de la importación como tal, que lleva todo un proceso de reglamentación, y está el otro, mediático. Los diputados plantean que han hecho una instancia al Poder Ejecutivo para poder dar las justificaciones del caso", afirmó Morales.

El diputado socialcristiano, Luis Vásquez, fue el único que se refirió a la cita, pues ni Vargas ni Rojas respondieron a consultas de este medio.

"Cuando yo me meto en el tema, la discusión había arrancado, y me metí a investigar cómo era posible que dos empresas se pusieran de acuerdo para el tema de cemento. Me metí a investigar, pero siendo honesto, muy honesto, nunca gestioné una reunión en Casa Presidencial. Puede ser que tenga él algún error, yo no sé si algún otro compañero de la Unidad", dijo Vásquez.

"Ahora, sí le digo, estoy de acuerdo con la apertura, y si hay un diputado que ha hablado, soy yo, y no me voy a callar. No es por un tema de Juan Carlos Bolaños o del cemento chino, sino por un tema de apertura del mercado", afirmó.

Otto Guevara dijo que, aunque no tiene claro fechas, sí hizo gestiones para que Bolaños se reuniera con Morales, para que el empresario pudiese explicar sus molestias ante las trabas para introducir al país el cemento chino.

"Sí me acuerdo haber hablado con Víctor Morales con el propósito de que recibiera al importador de cemento, porque había una reglamentación que mandos medios en el Ministerio de Economía estaban deteniendo, y yo dije: 'mire, aparentemente hay un tema que resolver respecto a este reglamento y es importante escuchar a la persona que está en medio de todo esto'", dijo.

Iván Brenes dijo que fue convocado por el entonces ministro Jiménez para exponer el por qué se había prohibido desde la CNE el uso de cemento Sinocem en el dique de Nosara.

Por su parte, Ramos indicó que la reunión no incluyó ningún tipo de presión política, que fue convocado por Jiménez y que los reglamentos para el uso de cemento en las obras del Estado ya estaban bajo revisión en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

La revelación del apoyo al empresario para entrar en contacto con el Gobierno se da a una semana de que los diputados vuelvan a labores, y abran una investigación en la Comisión de Control de Ingreso de la Asamblea Legislativa, relacionada con el crédito por $20 millones que el Banco de Costa Rica (BCR) le otorgó a Bolaños en octubre del 2015 para apoyarlo en la importación del cemento chino.

Los diputados quieren determinar qué sucede en el BCR alrededor de este crédito, el cual ha generado una amplia controversia en el seno de la Junta Directiva del banco, luego de que el 14 de junio, el directivo Alberto Raven denunciara un supuesto audio en el cual, Bolaños habría conversado con el subgerente del banco, Guillermo Quesada.

La conversación estaría relacionada con la supuesta violación del secreto bancario en torno al crédito que recibió Bolaños, y por la cual, el empresario presentó una denuncia formal contra Quesada.