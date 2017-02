Diputado del Frente Amplio: acción de Trump contra medios es ‘atroz’, ‘parecido a lo que hace CNN’

Francisco Camacho: ‘CNN es irresponsable’

Nueve días después de justificar la orden venezolana de sacar del aire a la cadena CNN en Español (acusada de divulgar noticias falsas), el diputado José Francisco Camacho aseguró ayer que la decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de dejar fuera de una conferencia de prensa a cinco medios es una “acción atroz”.

Además, Camacho, precandidato presidencial del Frente Amplio (FA), equiparó las acciones de Trump en contra de los medios de comunicación con los reportajes de CNN que él considera “irresponsables”, por supuestamente difundir “noticias falsas” sobre la venta de pasaportes ilegales a naciones de Oriente Medio.

Entre los medios que el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dejó fuera del resumen noticioso de este viernes estaba, precisamente, CNN.

De hecho, las acusaciones de Trump contra esa y otras empresas de noticias son casi idénticas a las que hace el presidente venezolano Nicolás Maduro sobre CNN y que Camacho reivindicó.

Además de CNN, también se les prohibió la entrada a The New York Times , Los Angeles Times , Politico y BuzzFeed .

El miércoles 16 de febrero, Camacho y el diputado del PAC más cercano al presidente Luis Guillermo Solís, Víctor Morales Zapata, justificaron la medida venezolana.

Consultado ese día por La Nación , Camacho dijo: “CNN incita a la violencia. El pueblo venezolano se indigna por esas cosas. Tenemos que retomar el concepto de soberanía”.

Este sábado, cuestionado sobre la decisión de Trump, negó haber estado a favor de castigar a Venezuela, y dijo que en su intervención en el plenario, el 16 de febrero, se manifestó a favor de la libertad de prensa.

No obstante, al revisar este matutino el acta del plenario de ese día, no aparece tal afirmación. Más bien, en su alocución sobre la situación venezolana, se enfocó en remarcar la “irresponsabilidad” de CNN.

'Información tendenciosa'

“Lo que yo dije fue que no puede ser que un medio de comunicación salga con información tendenciosa, provocando desestabilización en la región. Por supuesto que no podemos estar a favor de que se reprima a la prensa y, si yo reprimiera a la prensa, yo a usted no le contestaría el teléfono”, dijo Camacho.

Este medio procuró la opinión de Morales, pero no contestó las llamadas, salvo una, que por mala señal se cortó. Tampoco contestó, al cierre de este artículo, mensajes de texto.

Para Camacho, los medios deben ser acuciosos y muy críticos, pero “bastante imparciales”. Cree que deben informar lo que sucede sin “generar tendencia” sobre algo que no se dice.

“Me parece que lo que hace Trump es atroz, muy parecido a lo que a veces hace la CNN cuando manipula información”, comentó el diputado del FA.

Añadió que él y otros expuestos a la opinión pública, deben defender esa posición de responsabilidad de los medios.











