Diputada Marcela Guerrero denuncia amenazas anónimas a su teléfono celular

La diputada Marcela Guerrero, del PAC, denunció haber recibido amenazas anónimas a su teléfono celular.

La legisladora asegura que, en los últimos 15 días, recibió tres llamadas de un hombre quien, sin identificarse, le dijo que ella estaba siendo investigada por supuestas faltas al Código de Ética del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Guerrero asocia las llamadas con la discusión sobre el régimen de jubilaciones del Poder Judicial, debido a que ese es el tema en el que ella está inmiscuida actualmente y porque ella lidera las discusiones en la Comisión legislativa sobre eventuales reformas.

En específico, esa persona cuestionaba que ella hubiese ingerido alimentos y bebidas del cafetín del Congreso; que cobrara viáticos por tres viajes al extranjero (dos a Guatemala y otro a Perú) cuando fue vicepresidenta de la Asamblea Legislativa (2014-2015); y por supuestamente haber despedido a una asesora en periodo de lactancia.

"Un compañero, abogado de la fracción, me dijo que por qué no iba al Ministerio Público a presentar una denuncia. Y yo le respondí que eso era justo lo que esa gente quiere, que uno esté desconcentrado y no, yo me voy a concentrar en lo que tengo que concentrarme. Me estoy pasando a un lugar mucho más seguro, porque uno es mujer, pero no voy a permitir que este tipo de cosas me desasosieguen el espíritu, porque yo estoy tranquila, todo lo que he dicho tiene respaldo técnico", expresó Guerrero a La Nación.

La diputada Guerrero agregó que, a inicios de junio, cuando se conformaba el Bloque Legislativo de Intervención del Transporte Público, también recibió una advertencia telefónica de varios personeros de ese gremio, quienes le decían que tuviera cuidado.

"Las veces que se me acercaron, fue gente del gremio, en este caso de transporte público, diciendo: 'mirá, es un sector muy peligroso, tenes que tener cuidado'. Gente del mismo gremio diciéndolo y recibí una llamada, eso creo que fue hace como mes y medio cuando se estaba conformando el bloque. En las últimas dos semanas yo no podría asegurar que es una misma persona, porque es un tema anónimo, pero siempre ha sido un hombre", precisó la rojiamarilla.

Guerrero hizo la denuncia la tarde de este miércoles en el Plenario legislativo, donde citó los supuestos cuestionamientos éticos que se le achacaban y pruebas para desmentirlos.

Ella asegura que, si bien cobró viáticos para los viajes que le mencionaron y consumió alimentos y bebidas del cafetín, el 5 de febrero del 2016 devolvió el dinero.

Como prueba, vía correo electrónico, remitió tres recibos de la Tesorería del Congreso, donde se consiga que ella depositó casi ¢2 millones por esos rubros.

La diputada del PAC también remitió copia de las misivas que giró para ampliar por tres meses el nombramiento de una asesora de su despacho en periodo de lactancia.

"En agosto de 2015 contraté a una asesora que posteriormente quedó embarazada, el 30 de abril de 2016 su nombramiento venció, en ese momento solo había recibido un mes de maternidad, por lo que solicité a la fracción ampliar el nombramiento por tres meses más para que pudiera tener cuatro meses de maternidad, debido a que al vencerse el nombramiento ni la Asamblea ni la CCSS le iban a reconocer esos tres meses más. En este caso, la asesora no fue despedida, su nombramiento venció", declaro la rojiamarilla.