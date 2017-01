Diputada Carmen Quesada ante despido de asesora en lactancia: 'Velo por el recurso de los y las costarricenses'

Apenas el jueves anterior, la diputada independiente Carmen Quesada anunciaba en su perfil de Facebook el avance de un proyecto contra los abusos laborales a madres trabajadoras. Se trata del expediente 18.979, "una iniciativa que pretende combatir la discriminación laboral contras las mujeres en condición de maternidad", dijo.

Hoy, la legisladora enfrenta una denuncia de su exasesora de confianza, Annie Alvarado, madre soltera con dos hijas, quien señala que la congresista la despidió mientras estaba en el periodo de lactancia. Añade que, antes de la ruptura, la congresista la hizo trabajar más allá de sus obligaciones, provocando quebrantos en su salud que la hicieron ausentarse de su trabajo, lo que permitió a Quesada reportar ausencias de la asesora.

Quesada, bachiller en educación preescolar, de 49 años, llegó al Congreso como diputada por Limón en la papeleta del Movimiento Libertario, luego de cumplir una inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos. Esa sanción se la impuso el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en el 2011, por participar en política cuando era directora de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

La diputada conversó con este medio, e insistió en que el despido de su asesora se dio porque velaba por los recursos "de los costarricenses".

- ¿Cuál es su posición respecto del proceso de Annie Alvarado Ceciliano?

- Le puedo contar un poquito el contexto en que se da la situación. Como diputada, y con el deber de probidad que me compete, me corresponde y me debo a Costa Rica, velo por el recurso de los y las costarricenses, los salarios de los funcionarios públicos son pagados por los y las costarricenses y este deber de probidad y responsabilidad lo aplico aquí también en mi despacho. Es lo que Costa Rica le pide a quienes ocupamos un cargo público.

"Yo, muy clara en ese sentido, lo que hago en diciembre únicamente es reportar tres ausencias de esta funcionaria, si la funcionaria no viene a trabajar y no tengo conocimiento de por qué no vino a trabajar, lo único que hago es enviar una nota al Departamento de Recursos Humanos, informando. Eso es lo único que se sale de este despacho. El tema administrativo, como funcionaria, donde devenga un salario, aunque sea asesora ad honorem (en realidad era funcionaria de confianza) y de ahí administrativamente actúan, no sé si a derecho o no. Y me comunican la situación que, incluso, lo ven en Legal y se toma una resolución, y eso es lo que conozco hasta el momento.

- Ella era su asesora de confianza.

- Era parte de las personas que laboran en este despacho.

- Para tener acceso a ese tipo de plaza, ella era cercana a usted.

- Es una funcionaria. Aquí tenemos personas, funcionarios y funcionarias, que están... lo que dice el Reglamento, para colaborar con nuestra función, que es lo que nos manda el pueblo.

- Claro, pero son códigos de confianza.

- Sí, y la condición de código de confianza, es un código de confianza que no necesariamente...

- Entonces usted la conoce.

- Sí, obviamente, trabajaba aquí.

- Por eso, pero la conocía de previo.

- Sí, claro que sí.

- Entonces, sí tenían una relación cercana.

- El tema cercano no sé a qué se refiere, porque...

- Tenía tanta cercanía como para irle a traer a su hija a la universidad o para ir a Limón para colaborar con la campaña política de su pareja en las elecciones de alcalde , ¿así de confianza?

- Eh..., bueno, aquí los funcionarios tienen labores asignadas meramente de despacho. Desconozco esto que usted me está comentando, el tema de cercanía no pasa, este..., más que por las labores que desarrollamos aquí en el despacho.

- ¿Usted nunca le pidió que le ayudara a confeccionar banderas para el Partido Republicano en la campaña de alcalde en Limón, por ejemplo (donde la pareja de la diputada era candidato)?

- Eh... no, no señor. O sea yo, no. No, no, no. Por lo menos aquí en jornadas normales...

- ¿Usted no le cargaba de gasolina el vehículo a ella pagando con la tarjeta de la Asamblea Legislativa para que hiciera mandados, trámites incluso, que no eran del despacho?

- No, o sea, no, no.

- Porque es algo que, preguntándole a ella, ella informa. Y uno diría que hay una relación de confianza. Usted la conoce a ella, cuando ella trabaja en Casa Libertaria (la sede del Movimiento Libertario en Barrio Fátima, San José).

- Sí, correcto.

- ¿Es cierto que usted, y así lo plantea ella en la denuncia, le dijo en este despacho que necesitaba una prueba de lealtad de su parte y que le demostrara que no la estaba grabando? ¿Y que usted le pidió que se quitara el saco para demostrarle que no tenía un teléfono celular con el que la estuviera grabando?

- No..., no es cierto.

- De la misma manera que usted me dice que no es cierto lo de las banderas, o sea, que es un invento que ella tuvo que pedir una máquina de coser para confeccionarlas...

- De mi parte, de mi parte le puedo decir no le hice ninguna solicitud, por lo menos de mi parte. No sé si ella trabajaba para alguien más, o eso lo desconozco. Yo soy diputada independiente.

- Sí, sí. Pero ella habla en función del despacho.

- No, desconozco.

- Entonces, ella tampoco la fue a dejar nunca a usted a ninguna reunión extralegislativa, afuera de la Asamblea, a un hotel josefino, por ejemplo.

- (Titubea) No, no. Es una cosa normal. Por lo menos no recuerdo, como le digo, no sé si en algún momento...

- Ella prácticamente se autodescribe como el chofer suyo, su chofer personal.

- Bueno...

- Dice que tenía que manejar a horas de las noche y más allá de los horarios establecidos.

- Más bien ella estaba estudiando, y sería importante, porque ella estaba estudiando y nosotros tenemos la bitácora. Más bien salía a las 5 de la tarde, yo le daba el permiso.

- Quiero saber, de boca suya, ¿en qué momento perdió la confianza con esa muchacha?

- Yo hice un procedimiento cuidando el dinero de las y los costarricenses. En ningún momento manifesté que perdiera la confianza en esa muchacha.











