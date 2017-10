Diputada Epsy Campbell y sindicalista Marvin Rodríguez asumen candidaturas a vicepresidencias del PAC

La diputada Epsy Campbell y el educador y líder magisterial Marvin Rodríguez acompañarán a Carlos Alvarado en la papeleta del Partido Acción Ciudadana (PAC) para las elecciones del 2018.

Alvarado los presentó como sus candidatos a las vicepresidencias de la República la mañana de este domingo, en un acto realizado en Pueblo Antiguo del Parque Diversiones.

El aspirante presidencial manifestó que la postulación de Campbell es una apuesta por las finanzas públicas, la ética y la reducción de brechas sociales.

Rodríguez, por otra parte, representa el compromiso con la educación, aseguró Alvarado.

"Juntos nos acompanaremos y complementaremos para sacar este país adelante", dijo Alvarado a sus compañeros de fórmula.

La actual diputada quedó ratificada en la candidatura con 47 votos a favor y 9 abstenciones, mientras que Rodríguez fue aceptado por unanimidad.

En su discurso ante la Asamblea Nacional del PAC, Rodríguez se comprometió a dialogar con sindicatos y universidades públicas para mejorar la calidad de la educación, bajar las cargas laborales de los docentes y reformar los exámenes de bachillerato.

Rodríguez, docente de profesión, fue secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SEC), puesto en el cual firmó la primera convención colectiva entre el gremio y el Ministerio de Educación Pública (MEP), en el 2013.

También fue uno de los líderes de la huelga de maestros en medio de la cual inició funciones la administración de Luis Guillermo Solís, en el 2014. En esa ocasión, los docentes protestaron por el atraso en el pago de sus salarios.

Campbell ya había sido candidata a la vicepresidencia de la República con el PAC, puesto al cual se postuló para las elecciones del 2006. Para la contienda del 2010, se propuso como precandidata, pero perdió la elección interna ante Ottón Solís.

En marzo de este año, la congresista anunció sus intenciones de ser nuevamente precandidata presidencial, sin embargo desistió pocos días después, alegando poca claridad del partido para participar en la contienda.

"No significa que me retiro de la política o que me separo de los procesos internos de propio partido", dijo Campbell en esa ocasión.

Este domingo, Campbell hizo alusión a su experiencia en el partido, pero también hizo énfasis en que esta campana será distinta porque el PAC, como partido oficialista, aspira por primera vez a sostenerse en el Ejecutivo.

La candidata también llamó a quienes se abstuvieron de votar por ella a trabajar en equipo.

"Quiero agradecer a los asambleístas que votaron por mí y a los que no, porque ustedes lo hicieron por las razones correctas", dijo Campbell.