Defensa de imputada por caso de presunta corrupción en Infocoop pide testimonio de candidato del PAC y ministro del MAG

La defensa de una exfuncionaria del cooperativismo investigada por integrar una presunta "red criminal" para supuestamente sustraer recursos del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), solicitó al Ministerio Público llamar a rendir testimonio sobre el caso al candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, y al ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) y actual presidente de la junta interventora de Infocoop, Luis Felipe Arauz.

El abogado Alonso Salazar, quien defiende a Rosirene Rodríguez, directora de la empresa Onward –ligada a dirigentes cooperativistas investigados– y exfuncionaria del periódico La Voz Cooperativa, presentó la solicitud de recepción de prueba testimonial de Alvarado y Arauz el pasado 11 de agosto ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Este domingo, el defensor dijo que pidió la citatoria a la Fiscalía después de que La Nación publicara, el 7 de agosto, que en diciembre pasado Alvarado, en su calidad de ministro de Trabajo, asistió a una sesión de la Junta Directiva del Infocoop a solicitud de Arauz, presidente de la entidad, para lograr el cuórum necesario y así poder votar varios préstamos antes de que cerrara el año presupuestario 2016.

Entre esas operaciones estaba una readecuación crediticia para el Consorcio de Cooperativas Cafetaleras de Guanacaste y Montes de Oro (Coocafé R.L.).

La firma figura en la investigación que la Fiscalía inició a finales de marzo pasado, cuando allanó la sede del Infocoop, la de esa cooperativa cafetalera, la de otros consorcios cooperativos y la casa de varios de los imputados, entre ellos la de Freddy González, exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), a quien la Fiscalía atribuye ser el mandamás de la presunta "red criminal".

El préstamo de ¢2.875 millones a Coocafé ofrecía condiciones muy ventajosas, como una tasa de interés del 2% anual, 35 años de plazo y cinco años de gracia antes de empezar a pagar el principal.

Esa firma está bajo la lupa de la Fiscalía como sospechosa de integrar la red de empresas afines a los investigados en el caso del Infocoop, y por haber recibido un elevado financiamiento de ¢5.375 millones, aunque, supuestamente, no tenía en orden sus finanzas.

Alvarado dijo a este diario a principios de agosto que desconocía los pormenores de los préstamos que aprobó durante la sesión de la Junta del Infocoop y que basó su voto a favor de las operaciones en los análisis previos que el Comité de Crédito del Instituto entregó a los directores.

Su jefe de campaña, Víctor Morales, afirmó que no veía dolo en la actuación del aspirante presidencial pues, como en su caso, cuando también ocupó la cartera de Trabajo y formó parte de la Directiva del Infocoop, votó los préstamos apegado a criterios técnicos.

La Directiva del Infocoop está compuesta por tres representantes del Gobierno y cuatro del movimiento cooperativo.

Morales declaró ante la Fiscalía –también a solicitud de la defensa de los cooperativistas investigados– que nunca recibió presiones de una presunta "red criminal" integrada por esos dirigentes para, según el Ministerio Público, favorecer o perjudicar con fines políticos a empresas cooperativas solicitantes de financiamientos del Infocoop.

"Estoy totalmente seguro de que la situación de don Carlos en esa sesión de la Junta Directiva del Infocoop es exactamente igual a lo que yo le estoy narrando: siguió el procedimiento ordinario, normal, donde usted se sienta en la Junta, hay un acuerdo de todas las partes, la Asesoría Legal y el Comité de Crédito están de acuerdo con el crédito, lo respalda la Auditoría del Infocoop. Entonces, no hay ninguna razón para que usted tenga ninguna duda o sospecha que le impida apoyar un crédito", contestó Morales a este diario el 7 de agosto.

Consultado sobre la solicitud de ampliación de la prueba testimonial que planteó el abogado de la imputada Rodríguez, el ministro Luis Felipe Arauz contestó a través de su Oficina de Prensa que desconoce solicitud alguna para que vaya a un interrogatorio a la Fiscalía.

Sin embargo, dijo que, en caso de ser citado, "lo atenderá como corresponde a un ciudadano y a un ministro de Estado", se lee en un escueto correo electrónico que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) dirigió a este medio el viernes pasado.

De la misma manera contestó el candidato Alvarado. "Si la Fiscalía me llama, con gusto iré y le diré lo mismo que le comenté a La Nación cuando preguntó sobre el tema. Es la explicación que con total transparencia he dado y daré cuando sea necesaria. No participaba en la Junta Directiva de Infocoop", subrayó.

Y continuó: "Lo hice una única vez, cuando no se había nombrado el sustituto del viceministro (de Trabajo) Harold Villegas (quien renunció al puesto a finales de noviembre pasado) y lo hice a solicitud del ministro, (Luis) Felipe Arauz, para que hubiera cuórum y no se atrasara el trabajo de Infocoop", zanjó este domingo.

Insatisfechos

Pero la defensa de los imputados no se da por satisfecha con las explicaciones del candidato presidencial del PAC y de su jefe de campaña.

El abogado Alonso Salazar cree que los testimonio del aspirante presidencial y Arauz son necesarios para profundizar las investigaciones que hace la Fiscalía.

"El crédito a Coocafé fue avalado por el Gobierno y de la declaración de Carlos Alvarado a La Nación interpretamos que sí sufrió presiones para asistir a votar ese préstamo, pero no de parte del movimiento cooperativo, sino del propio Gobierno", remarcó.

Salazar dijo que como defensor de una de las imputadas tiene claro que el Comité de Crédito del Infocoop avaló técnicamente el préstamo a Coocafé.

Sin embargo, están interesados en que se aclare por qué el Ministerio Público solo indaga a los cooperativistas por el aval de esa operación y no a los tres representes del Gobierno en la Junta Directiva del Instituto que también votaron a favor el préstamo, entre ellos Arauz y Alvarado.

"La duda que nos surge es por qué el ministro casualmente solo asiste a una única sesión de Junta Directiva, sin tener ninguna experiencia, ni ninguna información previa a votar, porque él solamente participó en esa sesión de Junta Directiva, vota esos créditos y se retira. Su voto era fundamental para aprobar ese préstamo a Coocafé, entonces, ¿porqué si en una sesión votan 7 directivos, por unanimidad, a favor del préstamo, solo investigan a los del sector cooperativista, dejando por fuera a los del Gobierno? Ese es el punto que es incomprensible", cuestionó Salazar.

Según el defensor, la Fiscalía tiene diez días hábiles para contestar si acepta o no la solicitud para ampliar la prueba testimonial del caso Infocoop con las declaraciones de Luis Felipe Arauz y del candidato del PAC, Carlos Alvarado.