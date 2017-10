Exliberacionista encabezará papeleta diputadil de partido cristiano Renovación Costarricense

Daniel Gallardo, un liberacionista de cepa, será quien encabece la papeleta de candidatos a diputados del partido cristiano Renovación Costarricense (PRC) para el 2018.

Gallardo resultó elegido, este domingo, por la Asamblea del PRC para encabezar la fórmula legislativa de esa agrupación para la provincia de San José.

Durante la sesión, el Partido fundado por Justo Orozco y que tras su retiro es liderado por Gonzalo Ramírez, presidente del la Asamblea Legislativa, también designó al resto de aspirantes al Congreso.

Gallardo realizó la mayor parte de su carrera política en el Partido Liberación Nacional (PLN), al que ingresó en su juventud y con el que llegó al puesto de diputado en los periodos 1990-1994 y 1998-2002.

Luego, durante el segundo mandato de Óscar Arias (2006-2010), fue designado como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Renunció al cargo un año antes de acabar su nombramiento en medio de cuestionamientos por haberle adjudicado contratos a proveedores de la CNE que fueron clientes suyos cuando prestaba servicios de abogado. Sin embargo, ese caso fue desestimado por el Ministerio Público.

Gallardo fue llamado, recientemente, a comparecer ante la comisión legislativa que investiga los créditos otorgados por el Banco de Costa Rica (BCR) al empresario Juan Carlos Bolaños para importar cemento chino.

El exjerarca de la CNE fue llamado por los diputados para que se refiriera a los contratos que la Comisión adjudicó durante su gestión a compañías de Bolaños.

La Nación publicó el 11 de setiembre que Juan Carlos Bolaños estuvo asociado con una empresa a la que Gallardo le realizó trabajos notariales y luego le adjudicó contratos en la CNE.

No obstante, Gallardo dijo que, por el reglamento, y por el tipo de procesos de contratación de la CNE, "no hay posibilidades" de que la administración le ayude a un empresario a ganar las licitaciones "ni en mi periodo, ni en el de ningún otro presidente ejecutivo".

Este domingo, el político sostuvo, que no teme que ese hecho pueda empañar su campaña para alcanzar de nuevo la diputación, pues confía en haber sido claro ante los congresistas en que no tuvo ninguna relación personal con el cuestionado importador de cemento.

"Fui transparente en la comisión y expliqué claramente los contratos y las obras que el señor Bolaños había ofertado en nuestra época e hice ver que esas fueron obras que él ganó por precio y por condiciones del cartel. Además hice ver que de 270 obras que se licitaron, él ganó 8, que es un 3% de ese total. E hice ver que de un presupuesto para obras que rondaba los ¢35.000 millones, él se adjudicó obras por ¢2.000 millones", comentó.

Críticas al PLN

Gallardo contó que decidió salir del PLN porque consideró que esa agrupación abandonó sus luchas sociales y perdió representatividad en sectores como el de educadores y sindicatos, entre otros.

Sostuvo que, pese a su salida de Liberación, no deja de ser social demócrata. "Hablo de todos los principios de justicia social, de distribución de la riqueza, de oportunidades. No abandono mi bandera de lucha social. Me fui de Liberación porque me parece que el Partido va a necesitar un remezón a futuro para poder cambiarle la orientación", consideró.

"Si usted ve la papeleta de diputados de San José, tristemente, aunque sean buenas personas, está integrada por dos candidatos de Puntarenas, uno de Guanacaste, otro de Cartago. Es decir, no tienen una representación provincial de San José ni de líderes de partido. Me parece que el tema es que el PLN requiere un remezón para volver a ser el partido libre, democrático y participativo y para que vuelva a recoger las banderas de lucha que dejó de lado", opinó.

Durante su discurso ante la Asamble Nacional del PRC, Gallardo anunció que en caso de ganar una curul para el próximo periodo luchará contra la ideología de género, tema que, según él, le "mete ruido" al trabajo del Parlamento y en ocasiones hasta impide lograr acuerdos sobre agendas de asuntos nacionales pendientes de discusión.

Listas de candidatos a diputados del PRC

SAN JOSÉ

Daniel Gallardo Monge

Cindy Mora Castro

Jean Diego Alvarado Navarro

Mari Adelia Samudio Fernández

Debi Chaves Montero

ALAJUELA

Xenia Lozano Mackay

Richard Smith Hyltou

Marlene Peña Ortega

HEREDIA

Stephanie Campos Arrieta

Didier Ugalde Víquez

Sandra Martínez Gutiérrez

CARTAGO

Marvin Solano Zúñiga

Kattya Ramírez Calvo

Éricka Cascante Velásquez

PUNTARENAS

Ana Lorena Miranda Valerín

Jorge Jiménez Sánchez

Odiligia Leiva Mora

GUANACASTE

Irel Castro Alfaro

Yoel Briones Caravaca

Julieta Solís Vasquez

LIMÓN

Nelson Alvarado Aguilar

Mariela Monge Araya

Alexánder Cascante Campos