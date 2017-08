Costa Rica 'repudia y condena' encarcelación de líderes opositores en Venezuela

La administración de Luis Guillermo Solís repudió y condenó este martes la decisión del gobierno de Venezuela de regresar a la cárcel a los líderes de la oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes descontaban arresto domiciliario.

Ellos volvieron a prisión la noche del lunes porque, según la justicia venezolana, planeaban fugarse y porque hicieron un llamado a no votar en las elecciones del domingo pasado, convocadas por Maduro para elegir una Asamblea Nacional Constituyente.

A través de la Cancillería, el gobierno costarricense rechazó esa acción y la calificó como socavación a la democracia de ese país sudamericano.

"El Gobierno de la República de Costa Rica repudia, condena y lamenta el traslado a la cárcel de los líderes opositores y presos políticos Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes cumplían arresto domiciliario. Esto ocurre tan solo un día después de la conformación de la viciada Asamblea Nacional Constituyente por el Gobierno de Venezuela".

"Costa Rica manifiesta su profundo rechazo a estas acciones que continúan minando los vestigios de la democracia en la República Bolivariana de Venezuela. Estos actos aumentan la polarización, la desconfianza en el Gobierno de ese país y alejan la posibilidad de encontrar una solución pacífica y negociada a la grave situación que ahí se vive", reza el comunicado de prensa.

En esa nota, la Cancillería afirma que la persecución e inhabilitación de los opositores al gobierno de Maduro es una violación al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales.

"Reiteramos que Costa Rica está con el pueblo venezolano y no puede guardar silencio ante un régimen que mantiene presos políticos; procesa a civiles en tribunales militares; persigue a la oposición y la inhabilita para ejercer cargos públicos; y reprime con violencia las voces críticas de periodistas, estudiantes, representantes de la sociedad civil y de defensores de derechos humanos, realizando también detenciones arbitrarias", añade la nota.

El pasado 17 de julio, Leopoldo López grabó un mensaje en video junto a su esposa Lilian Tintori, en el cual, vaticinando su detención, envía un mensaje de aliendo a sus adeptos.

"El hecho de que esté preso en mi casa me hace pensar que quienes me pusieron preso en el 2014 y después me trajeron a mi casa, me podrían volver a llevar a prisión y es por eso que, el día que llegué a mi casa le pedí a Freddy Guevara (vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela) que les dijera, en mi nombre a los venezolanos, que si la lucha por mis convicciones, por una Venezuela libre y democrática, me llevaba a asumir el riesgo de que me volviesen a meter preso, yo asumía ese riesgo.

"Y si usted en este momento está viendo este video es precisamente porque eso ocurrió, porque vinieron y me volvieron a meter preso de manera ilegal e injustamente. Preso de conciencia, preso de mis ideas, preso por querer una mejor Venezuela", dijo López en el video que aparece en su página oficial de Facebook.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela argumentó lo siguiente para justificar la detención de los dos opositores: "Se recibieron por fuentes de inteligencia oficial información que daban cuenta (sic) de un plan de fuga de dichos ciudadanos, por lo cual y con la urgencia del caso, se activaron los procedimientos de resguardo correspondientes".

Y precisó que López tenía prohibido hacer "proselitismo político" porque su sentencia está en firme, mientras Ledezma tenía la "obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio".

Leopoldo López había sido excarcelado y puesto en arresto domiciliario el 8 de julio por orden del TSJ, aduciendo motivos de salud. Él estuvo tres años y cinco meses en prisión por incitar a la violencia en protestas contra Maduro, que dejaron 43 muertos en 2014. La pena es de casi 14 años de cárcel.

Antonio Ledezma, por su parte, recibió casa por cárcel en abril de este año, luego de ser capturado el 19 de febrero de 2015 en su oficina. También recibió ese beneficio por motivos de salud. Él está acusado de una supuesta conspiración contra el mandatario venezolano.