Gobierno busca blindar las exportaciones costarricenses ante la llegada de Donald Trump

El gobierno discute cómo darles alternativas a los exportadores costarricenses ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, así como conservar y aumentar los empleos que genera la atracción de inversiones hacia suelo costarricense.

Aunque por ahora no prevé un impacto fuerte por el arribo de Trump, Costa Rica prefiere blindar su comercio. Por ello, las autoridades prefieren anticiparse y que no las tomen descuidadas. La mejor opción es buscar nuevos mercados en el resto del planeta.

Entre el lunes y martes de esta semana, a solicitud del presidente Luis Guillermo Solís y encabezadas por este, altas figuras de gobierno se reúnen con un grupo de empresarios y de líderes exportadores para analizar la forma en que el país afrontará la coyuntura internacional actual.

Incluso, a solicitud del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), se llamó a consulta a los embajadores en Estados Unidos y en la Organización Mundial del Comercio (OMC), Román Macaya y Álvaro Cedeño, respectivamente, así como al consejero José Carlos Quirce.

El análisis surge porque, en el discurso que brindó durante su acto de investidura el 20 de enero, Trump anunció que la política exterior estadounidense cambiará en su mandato: "De hoy en adelante, una nueva visión va a gobernar nuestro país. Desde este momento se va a imponer el 'América primero'. Cada decisión en materia de comercio, impuestos, inmigración o relaciones internacionales se tomará para beneficiar a los trabajadores y las familias estadounidenses".

El ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, negó que el Gobierno esté preocupado por una eventual reducción del comercio con Estados Unidos. Para él, es muy difícil prever qué va a suceder, pues hay que esperar a que Trump termine de integrar su equipo de trabajo. En todo caso, agregó, Costa Rica no significa una "amenaza" para el gigante norteamericano. Por ende, nada tendría que cambiar, adujo.

No obstante, el gobierno prefiere curarse en salud y evaluar opciones para protegerse en caso de un impacto en el planeta por el cambio en EE. UU. y el brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Según Mora, la única alternativa es "continuar diversificando" los mercados a donde Costa Rica exporta, así como incrementar la variedad de productos que se comercializan afuera de las fronteras.

En ese sentido, detalló que el país le apuesta a intensificar sus relaciones con países de Europa como Bélgica y Luxemburgo, donde ven "gran potencial". También, se apunta a Medio Oriente, China, Kazajistán, Corea del Sur y Japón. La economía nipona es la tercera más grande del mundo.

Con China y Europa ya existen TLC, pero el país quiere profundizar el intercambio comercial. China es la segunda economía del planeta.

"Seguimos trabajando con China para profundizar; con Corea a más tardar a mitad de año esperamos firmar el tratado (de libre comercio) y enviarlo para su aprobación en la Asamblea Legislativa. Estamos esperando la confirmación de Japón, de un posible interés de un TLC con Centroamérica", afirmó Mora.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. Entre enero y setiembre del 2016, las empresas costarricenses exportaron $3.144 millones, al tiempo que se importaron bienes estadounidenses por $5.222 millones, de acuerdo con cifras de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Costa Rica tiene 14 tratados comerciales con países y regiones. Hay otros 4 acuerdos en proceso de negociación.

Difícil de prever. "La economía está dominada por ciclos, los ciclos económicos son de sube y baja, entonces, uno sabe que cuando uno tiene periodos buenos, esos periodos buenos se pueden prolongar, pero en algún momento puede haber un declive, esa es la historia económica. En este caso es muy difícil poder prever de manera negativa cosas", aseguró el titular de Comex.

Mora también expresó que el gobierno de Trump no ha manifestado la posibilidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, como sí ocurrió con Canadá y México, pues de trata de realidades totalmente distintas.

"Nuestra balanza comercial (con EE. UU.) es mucho más agrícola, más de cosas que no desvelan a la nueva administración porque no están viendo que generen dificultades. Además nosotros, por el tamaño, no representamos una amenaza a nadie. EE. UU. nunca nos va a ver como una amenaza por el tamaño que tenemos. Entonces, yo no anticiparía mayores dificultades y más bien lo que estamos viendo es cómo nos blindamos bien para sacar provecho de la coyuntura", declaró el jerarca.

Y añadió: "La tónica en la que esto se está haciendo es una tónica constructiva, una tónica positiva, no hay espacio para pesimismo, ni mucho menos. Costa Rica tiene todos los ingredientes para hacer una gestión exitosa en el comercio exterior en el 2017, y es lo que estamos tratando justamente, de coordinarnos y obtener de los sectores y de las diferentes instituciones los insumos necesarios para afinar los programas de trabajo".

"Uno no puede en este momento ponerse en un tono negativo, es dar el espacio para que se conforme el proceso institucional que está en curso, que tomen sus puestos, que anuncien sus medidas y sobre eso valorar nosotros cómo le sacamos provecho a esas medidas y como además seguimos gestionando la relación con EE. UU. que siempre ha sido de aliados y va seguir siendo de aliados. Por lo tanto, es una cosa que estamos dispuestos a seguir construyendo porque ha tomado mucho tiempo llegar a los niveles de confianza y de trabajo que se tiene con ellos, tanto en comercio como en otras áreas".

Según Mora, en los talleres de consulta están participando unas 20 autoridades del Gobierno y una similar cantidad de líderes empresariales, entre presidentes de cámaras y exjerarcas de Comex.

Además de él, del presidente Solís y de los embajadores Román Macaya y Álvaro Cedeño, en ese estudio también participan el vicepresidente de la República, Helio Fallas; el canciller Manuel González, la ministrade Economía, Geannina Dinarte, y el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, entre otros.

Las sesiones de consulta se realizan en la sede del Comex en Plaza Tempo, en Escazú, de 2 a 6 de la tarde.











