Corte pide levantar inmunidad a diputada del PAC por acusación por falso testimonio

La Corte Suprema de Justicia acordó solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad a la diputada del PAC Laura Garro, para que afronte una acusación del Ministerio Público por el supuesto delito de falso testimonio.

Los magistrados acogieron por unanimidad la petición de la Fiscalía General, enviada el pasado 11 de julio, junto al expediente con el relato de los hechos que se le impugnan a la legisladora del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC).

Al tratarse de un miembro de un poder de la República, la querella contra Garro se debió gestionar ante la Corte, en lugar de acudir a un juzgado penal.

El Ministerio Público le achaca a la legisladora Garro haber faltado a la verdad cuando declaró en el juicio en el que el PAC resultó condenado, de manera solidaria, por estafar al Estado por casi ¢353 millones con dinero de la deuda política. En la sentencia del 5 de diciembre del 2016, también fueron condenados por el mismo delito, el extesorero de esta agrupación, Maynor Sterling y el colaborador partidario Manuel Antonio Bolaños.

Tras conocer la decisión de los magistrados, Laura Garro anunció que renunciará a su inmunidad, de manera voluntaria, una vez que sea notificada por parte de la Corte.

"Yo había tomado la decisión de que en el momento en que se me notificara, yo renunciaba a la inmunidad para someterme al proceso de administración de la justicia. Considero que no hice nunca ninguna actuación dolosa, que yo voy a poder demostrar mi inocencia", expresó Garro.

De esa manera, ella evita que el informe de la Corte con la petición, primero se discuta en una comisión especial, integrada por tres diputados, y posteriormente, en el seno del plenario, donde se requeriría de una mayoría calificada para su aprobación, es decir, que necesita el voto afirmativo de al menos 38 de los 57 legisladores.

El punto 22 del Código de Ética, que firmaron los diputados del PAC, establece que estos "deben renunciar a su inmunidad cuando sean requeridos legalmente debido a procesos que no estén relacionados directamente con el ejercicio de sus funciones legislativas de control político", como ocurre en este caso.

¿Por qué se le acusa? Garro fue llamada a comparecer al juicio contra el PAC, como testigo, porque fue una de las 179 personas que firmaron los contratos falsos que el Partido le cobró al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tras las elecciones del 2010, según consta en la condena del Tribunal Penal de San José.

El Partido pidó el reembolso de supuestos servicios especiales de simpatizantes que, en realidad, ayudaron en esa campaña de manera gratuita y voluntaria, que brindaron un servicio distinto al que se consignó, o que, del todo, no participaron.

Para la Fiscalía, a la hora de llegar al juicio, la diputada Laura Garro cambió el testimonio que había dado en la fase indagatoria del caso del PAC, tres años antes, presentándose con una posición que no incriminaba al partido de Gobierno, pero tres testigos la contradijeron.

En la etapa indagatoria, en el 2013, ella confirmó a un oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) haber firmado uno de los contratos y relató que lo recibió de manos de Manuel Antonio Bolaños, empleado del PAC, quien fue una de las dos personas condenadas por el delito de estafa mayor.

También, le admitió que distribuyó otros de estos contratos a varios partidarios en Puntarenas, que recibió también de manos de Bolaños, porque ella presidía el comité ejecutivo cantonal de la agrupación en esa provincia.

Luego, el año pasado, durante su declaración ante los jueces y bajo juramento, la legisladora puntarenense dijo no recordar quién fue la persona que le entregó esos documentos, al tiempo que negó que ella hubiese entregado contratos a otros militantes.

Sin embargo, en el mismo juicio, un oficial del OIJ y dos dirigentes que el PAC tenía en Puntarenas coincidieron en que los hechos ocurrieron según la versión que Garro narró en la fase indagatoria.

Por ello, en la etapa de conclusiones de ese juicio, los fiscales solicitaron al Tribunal ordenar la apertura de una investigación contra Garro, al considerar que ella cambió su testimonio entre la fase indagatoria y la etapa de juicio.

Esa petición fue acogida por los jueces, quienes el 5 de diciembre, el mismo día que condenaron al PAC, ordenaron al Ministerio Público iniciar las pesquisas.

En la sentencia integral, la cual todavía no está en firme ya que se encuentra en la etapa de apelaciones, los jueces detallan que lograron determinar que la diputada Garro incurrió en falso testimonio en tres aspectos:

1. Al decir que no recordaba ante quién y dónde firmó uno de los contratos por servicios especiales que resultaron ser falsos, según la condena al PAC.

2. Al no revelar qué funcionario del PAC le entregó los contratos que distribuyó entre los dirigentes de la provincia de Puntarenas, los cuales también formaron parte de la prueba.

3. Al no decir que fue ella, precisamente, la persona que le dio a firmar los documentos a los seguidores del PAC en la provincia de Puntarenas.

Laura Garro: 'Voy a renunciar a la inmunidad de manera voluntaria'

– Ante la solicitud de la Fiscalía, los magistrados han acogido esa solicitud para levantarle la inmunidad. Falta el procedimiento de que llegue aquí, ¿cómo se lo toma?

– Sí, bueno, no he sido notificada, pero sí ya, ahora sí vi la noticia. Considero que mi actitud, como lo manifesté anteriormente, es renunciar a la inmunidad, voluntariamente.

"Yo había tomado la decisión de que en el momento en que se me notificara, yo renunciaba a la inmunidad para someterme al proceso de administración de la justicia. Considero que no hice nunca ninguna actuación dolosa, que yo voy a poder demostrar mi inocencia".

–¿Hará la carta pronto?

– Sí, la carta la voy a hacer pronto, estoy nada más en contacto con mi abogado.

– ¿Él le indica cómo proceder?

– Exacto, él, ya los procedimientos legales es el abogado.

– ¿Hará alguna notificación de una vez al jefe de su fracción?

– Por supuesto que sí, todo esto lo estamos haciendo conforme a la parte ética del partido, cumpliendo con el país y con un compromiso político, que es muy importante que podamos hacerlo transparentemente.

– ¿Se ha sentido muy presionada por miembros de la fracción del PAC para tomar la decisión antes de hoy? ¿O por otras personas?

– No, en realidad no. Creo que, como compañeros que somos, algunos hemos manifestado unas cosas, otros han manifestado otras cosas, pero yo he sentido apoyo de parte de mi fracción.