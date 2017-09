Corte investigará posibles nexos de magistrado Celso Gamboa con Juan Carlos Bolaños

La Corte Suprema de Justicia acordó este lunes iniciar una investigación contra el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, para determinar si tiene vínculos con el empresario de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, quien se encuentra en la mira de los diputados, la Fiscalía y la Sugef.

Esto a raíz de una publicación del Semanario Universidad del pasado lunes, en la cual se revela que Bolaños y Gamboa coincidieron en una salida aérea a Panamá realizada a las 11:43 a. m. del domingo 9 de octubre del 2016 y regresaron, también en el mismo vuelo, en la madrugada del martes 11 de octubre alrededor de la 1 a. m.

Mientras el proceso de investigación disciplinaria está en curso, Gamboa se mantendrá en funciones. Así lo confirmó el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, tras la sesión extraordinaria y privada de este lunes, que se prolongó por tres horas.

"No hay mérito en las pruebas y en los contenidos para proceder a suspender de su ejercicio a Celso Gamboa", alegó Chinchilla en conferencia de prensa.

Sobre la transparencia del proceso, el presidente de la Corte aseguró: "No estamos ocultando a nadie, ni a nada, ni estamos tapando nada, estas decisiones son por unanimidad".

Inicialmente, la Corte designó, por sorteo, a Luis Porfirio Sánchez, de Sala Segunda, como instructor del órgano, pero dos horas más tarde, el alto juez se inhibió del proceso, pues en el pasado Gamboa fue uno de los magistrados de la Sala Tercerca que desestimó una causa en contra suyo por el supuesto delito de prevaricato.

Fue el mismo Sánchez quien alertó a la Corte sobre su conflicto en este caso. También dio la alerta el diputado Ottón Solís; ambos por mensajes de WhatsApp.

Su lugar será asumido por Orlando Aguirre, presidente de la Sala Segunda.

La investigación contra Gamboa será privada y no tiene un plazo perentorio para presentar conclusiones.

"No es que vamos a tardar meses de meses, jamás, no es eso tampoco, se hace lo más pronto posible; el magistrado muy probablemente, va a estar nada más atendiendo este caso, vamos a tener que nombrar un magistrado suplente. Es la relevancia que le estamos dando y no queremos que la gente piense que estamos guardando los asuntos y no queremos que se resuelva; se va a resolver y se va a resolver de la forma más pronta como se pueda", dijo Chinchilla.

El viaje a Panamá, el posible vínculo de Gamboa con Bolaños y el uso del pasaporte diplomático en este viaje por parte del magistrado son el centro de la investigación, pero no se limitará a estos hechos, sino a todo lo que relacione a ambas figuras, dijo el presidente de la Corte.

Presión en la Corte. En los últimos días los miembros de la Corte fueron interpelados en al menos cinco ocasiones para que abran una investigación en contra del magistrado Gamboa.

Uno de estos llamados está consignado en un mensaje de WhatsApp enviado a Carlos Chinchilla por el diputado del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís.

Además, otros diputados, los gremios del Poder Judicial y el mismo Gamboa habían solicitado a Chinchilla, desde el miércoles anterior, la apertura de un proceso administrativo.

Bolaños es investigado por el Ministerio Público, por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Congreso por dos líneas de crédito por $30 millones que obtuvo en el Banco de Costa Rica (BCR) para importar cemento chino, y por las reuniones que sostuvo con políticos antes de que se reformara un reglamento en el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) que impedía traer ese producto de otros países.

El lunes 11 de setiembre el Semanario Universidad hizo referencia sobre un viaje que realizó Gamboa a Panamá en octubre de 2016 y en el que coincidió, en fecha y hora, con el importador de cemento chino, aunque se trató de una coincidencia, según el magistrado.

Celso Gamboa señaló que se encontró a Bolaños en la clase ejecutiva del avión, lo saludó y pasó de largo. En una entrevista con Telenoticias del pasado 15 de setiembre, el magistrado añadió que coincidió con Bolaños en un hotel en ese país, pero no precisó cuánto tiempo compartió con él.

Este lunes, el magistrado Gamboa ofreció, públicamente, su historial financiero a los diputados que investigan los créditos otorgados a Bolaños en el Banco de Costa Rica. La oferta la hizo en una publicación en su blog personal que tituló 'La transparencia es mi única arma'.

"Mi historial financiero y el de mi esposa están abiertos a los señores diputados de la comisión que investiga créditos bancarios, acción que espero inspire a quienes también han sido aludidos en este tema por transparencia y tranquilidad nacional", escribió Gamboa.

Desde el lunes anterior, La Nación ha intentado conversar con Gamboa, pero el magistrado se ha negado a contestar llamadas y mensajes.

Por su parte, Bolaños declinó hablar sobre ese viaje y de su relación con Gamboa.

Informe sobre viaje.Además, también por unanimidad, la Corte Plena acordó solicitarle a Gamboa que explique, en un informe, qué sucedió el 1°. de abril pasado en un aeropuerto en México, pues ese día se le vio caminando tambaleante, según un video que circuló en redes sociales.

El presidente de la Corte enfatizó que esta situación se debe aclarar "en beneficio de la transparencia que tenemos que mostrar, (como) Corte Suprema de Justicia, pero también al país".

Sobre el video, Chinchilla dijo que no fue objeto de denuncia de sindicatos ni de diputados, sino que se trata de una acción de oficio.

Ese informe luego será remitido a la presidencia de Casación Penal para que recomiende si cabe un nuevo procedimiento contra el magistrado de la Sala Tercera.

Chinchilla señaló que, en este caso, él mismo podría ser testigo pues estuvo en México con Gamboa, ya que ambos se encontraban en una capacitación.

Noticia actualizada a las 6:40 p. m., luego de trascender el cambio de magistrado a cargo de la investigación.