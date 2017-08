Coopelesca niega a Ottón Solís documentos sobre polémica compra de hidroeléctrica

La Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) se negó a entregarle al diputado Ottón Solís una serie de documentos relacionados con la compra de la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas, principalmente las actas donde el consejo de administración de la entidad aprobó la solicitud de un crédito y la adquisición de la generadora.

El legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC) solicitó todas las actas y otros documentos que hagan referencia a la decisión de comprar la planta de manos de Holcim, así como a la petición de un préstamo por $32,7 millones al Banco de Costa Rica (BCR) para financiar el negocio.

Solís hizo la solicitud como parte de una investigación que tiene lugar en el Congreso.

Sin embargo, ante el requerimiento del congresista, el gerente general de Coopelesca, Omar Miranda, le respondió que los diputados no tienen derecho a solicitarle dicha información a la cooperativa, porque alegó que se trata de un sujeto de derecho privado.

Amparado en normas constitucionales y legales que tutelan el resguardo de su información, el presidente de la cooperativa eléctrica afirmó por escrito: "Bajo ninguna circunstancia vamos a crear un precedente que pueda confundir la naturaleza jurídica de Coopelesca. Somos una persona jurídica de derecho privado y pretendemos que se nos otorgue por cualquier instancia pública o privada el trato que se nos debe guardar".

A criterio de Solís, es muy revelador que el gerente cooperativo se niegue a entregar información y aseguró que "quien nada debe, nada teme".

"La Coopelesca es propiedad de miles de sancarleños, no es una empresa privada en el sentido tradicional del término. Por ser propiedad de miles, es que tienen exoneraciones fiscales que muchos hemos apoyado, aquí están los intereses de los sancarleños de por medio, y en lugar de entregar toda la información, el gerente Miranda prefiere negarse", comentó Ottón Solís.

Añadió que le tocará pedirle a algún asociado que solicite dicha información, "a ver si se lo niegan".

Específicamente, el gerente de Coopelesca enfatizó que los diputados tienen la potestad de solicitar toda clase de documentos, datos o informaciones a instituciones estatales, pero alegó que Coopelesca no es una institución estatal. "Eso es una verdad que no admite discusión", dijo.

Miranda añadió que las cooperativas no forman parte de la administración central del Estado ni de la descentralizada, institucional o territorial.

La intención de Solís es que se conozca públicamente las razones para pagar por la hidroeléctrica ocho veces más de lo que estaba valorada y por qué pusieron como garantía para obtener el préstamo millonario todo el capital y las propiedades de la Coopelesca.

El fundador del PAC también quiere saber cómo va la Cooperativa a pagar ese crédito de $32,7 millones con el BCR, pues en su criterio esa hidroeléctrica "no da ni para pagar los intereses del préstamo".

El problema es que, tal como publicó La Nación, la hidroeléctrica reporta una tendencia a la baja en generación de electricidad, desde mediados del 2016, cuando produjo 15 gigavatios hora (GWh) en el tercer trimestre. Este año, reportó 2,28 GWh en el primer trimestre y 1,37 GWh para el segundo.

Esta baja generación de electricidad tiene un impacto en las finanzas de la subsidiaria de la Coopelesca. Los ingresos de la planta Aguas Zarcas fueron de ¢1.971 millones el año pasado, lo que significó una caída del 43% frente al 2015, según los estados financieros consolidados al 31 de diciembre del 2016.

Coopelesca compró la hidroeléctrica en octubre del 2014, a un costo de $35,3 millones, de manos de Holcim. Dicha operación está bajo investigación en la Asamblea Legislativa porque, dos años antes de la compraventa, la cementera había reportado que el proyecto hidroeléctrico costaba $12 millones ($2,7 millones considerando las depreciaciones).

Al igual que Miranda le negó la información a Ottón Solís, respondió por vía telefónica, ante consulta de La Nación, que le negará los documentos a la Comisión Investigadora de los Créditos del BCR que trabaja desde hace pocos días en el Congreso.

"El mismo criterio priva, por supuesto, nosotros no somos sujetos públicos", comentó Miranda. "No tenemos beneficios estatales. Eso no le da derecho a pedir información a un sujeto privado", añadió el gerente de la Cooperativa.

Ese foro investigador de los parlamentarios trabaja en paralelo a la investigación que lleva el Ministerio Público sobre supuesto tráfico de influencias en el otorgamiento de dicho crédito a Coopelesca, pues el miembro de junta directiva del BCR, Alberto Raven, estaba en ese puesto en el momento en que se otorgó el préstamo y, a la vez, era fiscal de Holcim.

Además, la transacción se hizo a través del bufete Zurcher, Odio y Raven, del cual el director bancario es socio. También son investigados Mario Rivera Turcios, quien era el gerente general del BCR, y Guillermo Quesada Oviedo, exsubgerente y funcionario actual del banco.

