Consejo de Gobierno suspende a los 5 directivos del BCR que se negaron a renunciar

San José

El Consejo de Gobierno, reunido en Casa Presidencial este martes, tomó la decisión de suspender a los cinco directivos del Banco de Costa Rica (BCR) que se negaron a aceptar la solicitud de renuncia que les hizo el presidente Luis Guillermo Solís.

Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, afirmó que la suspensión funcionará como medida cautelar mientras se les abre un procedimiento sancionatorio, como lo había adelantado la semana pasada el mandatario.

El presidente les pidió dimitir luego de que un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtiera de que persistían conflictos entre los miembros de Junta Directiva, que afectaban la gobernanza del BCR y ponían en peligro sus operaciones.

A la vez, el banco investiga presuntas irregularidades en el otorgamiento de dos líneas de crédito, con un tope de endeudamiento de $30 millones, a la empresa Sinocem para la importación de cemento.

Los directores suspendidos desde hoy son Mónica Segnini (presidenta de la Junta Directiva), Evita Arguedas, Francisco Molina, Paola Mora y Alberto Raven, quienes anunciaron desde la semana pasada que se negarían a dejar sus puestos en la Directiva y así lo reafirmaron cuatro de ellos el lunes.

El fin de semana, renunciaron al cargo de directivos Rónald Solís y Gustavo Arias. A ellos el Consejo de Gobierno les aceptó la renuncia este martes y les agradeció por los servicios prestados. El ministro Alfaro dijo que ambos confirmaron que quedan a disposición para comparecer ante los órganos que investigan al Banco en la actualidad.

"En vista de que 5 directivos no renunciaron, el Consejo de Gobierno decidió abrir un procedimiento ordinario sancionatorio contra estos directores y suspenderlos como una medida cautelar mientras dura la investigación. Los sustitutos de los suspendidos y los nuevos directores serían designados en el próximo Consejo de Gobierno, con el objeto de recuperar el buen gobierno del Banco", dijo Alfaro.

El Consejo de Gobierno, constituido en Asamblea de Accionistas del BCR, ordenó continuar con las investigaciones sobre los créditos y, en caso de ser necesario, que se abran nuevas investigaciones", recalcó el ministro de la Presidencia.

Alfaro adelantó que la nueva Junta Directiva sustituta estará integrada por personas con mayor conocimiento bancario y del ámbito de las finanzas, debido al contexto actual de cuestionamientos que enfrenta la entidad.

El jerarca dijo que tienen un grupo de nombres de candidatos para sustituir a la Junta suspendida, pero afirmó que no fueron designados este martes porque las circunstancias cambiaron pues se les había ofrecido ser directores permanentes y no sustitutos.

Justificación

Este lunes, la calificadora internacional de riesgo, Moody's rebajó la calificación de riesgo del BCR en el indicador de solidez financiera intrínseca, por los cuestionamientos al gobierno corporativo de la entidad que hicieran la Superintedencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el propio presidente Luis Guillermo Solís.

La calificadora bajó la nota de ba2 a ba3. Emisores con categoría "b" se consideran con una fortaleza financiera intrínseca especulativa; los numerales del 1 al 3 expresan la ubicación de la entidad en su categoría, siendo el 1 el nivel más alto y el 3, el más bajo.

La acción de calificación también redujo de ba2 a ba3 el indicador BCA Ajustado, que sí toma en cuenta la solidez del Banco con la garantía estatal, así como el riesgo de contraparte de largo plazo (de Ba1 a Ba2).

Según Sergio Alfaro, esa decisión de la calificadora de riesgo confirma la certeza de la decisión del presidente de solicitarles a los directores la renuncia al cargo.

"Esta recalificación confirma la necesidad de remozamiento del gobierno corporativo que era una realidad inminente y que la solicitud de renuncia del presidente era una necesidad ante este problema de gobernanza. Esta recalificación prueba que la solicitud que ha hecho publica la diputada Sandra Piszk (de Liberación Nacional), para que no renuncien a sus puestos, únicamente puede generar una profundización del daño en la calificación del BCR", manifestó Alfaro.

A la luz de esa decisión de Moody's el Consejo de Gobierno les volvió a pedir a los cinco directores la renuncia a sus puestos.

"No es una buena noticia"

La directora Mónica Segnini afirmó a las 3:30 p. m. que los directivos todavía no habían recibido la notificación oficial de su suspensión por lo que no podía referirse al fondo de la decisión del Consejo de Gobierno.

Sin embargo, dijo que los directores acatarán la directriz si el banco concluyera que sí existen fundamentos en la decisión de Casa Presidencial, aunque no la consideren acertada.

"Si ese es el caso lo lamentaría mucho. Esto no es una buena noticia para el BCR. No es una buena noticia para el país. Lo que yo hubiese esperado desde un inicio era jalar la carreta junto con Casa Presidencial en una situación que tiene preocupado no solamente al BCR, sino, a la población en general", afirmó.

Segnini agregó que lo mejor hubiese sido la continuidad de la Junta Directiva porque hay hechos que se están investigando y se requería una coordinación entre el banco y el Gobierno.

"Lamento y me entristece esta situación, pero vamos a valorarla con todo lo que procede legalmente", concluyó.