Comisión pide informes a administración del Congreso por despedido de mujeres en periodo de lactancia

Al menos dos diputados han tenido problemas con asistentes

Las diputadas de la Comisión de la Mujer ordenaron a la administración de la Asamblea Legislativa rendir un informe sobre los despidos de funcionarias en periodo de lactancia o licencia por maternidad.

La presidenta de la Comisión, la verdiblanca Karla Prendas, explicó que esperan tener el informe en unas dos semanas, para poder discutir lo que procede.

"Se pidió el informe para comenzar el análisis, luego vendrá la discusión sobre cómo se va a abordar", dijo la diputada puntarenense.

La solicitud se da tres días después de que este diario revelara el despido de la funcionaria Annie Alvarado Ceciliano, quien fue cesada por acuerdo del Directorio en diciembre pasado, mientras estaba protegida por el fuero del periodo de lactancia, además de estar incapacitada por un cuadro de estrés.

El despido de Alvarado se dio a instancia de la diputada independiente Carmen Quesada, quien forma parte de la Comisión de la Mujer. La congresista no estuvo presente la mañana de este miércoles al momento de la votación.

LEA: Exasesora de Carmen Quesada: 'Me dijo que me quitara el saco para ver que no la estaba grabando'

El otro caso por el que la administración de la Asamblea debe dar cuentas, es por el cese de la secretaria del diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Marco Vinicio Redondo.

El 23 de julio pasado, Redondo despidió a su secretaria, Ana Yarixia Masís, quien supuestamente se encuentra en el periodo de lactancia de su hijo de un año.

Luego de la denuncia respectiva, el Congreso se vio obligado a reinstalar a la funcionaria. En el caso de Alvarado, ella sigue sin trabajo, y su caso está en investigación tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Tribunal Contencioso Administrativo.

La situación llamó la atención de los diputados Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana y de Ottón Solís, de Acción Ciudadana, quienes, por separado, hicieron un llamado a respetar el trabajo de los asesores legislativos.

LEA: Diputado del PAC despidió a su secretaria en periodo de lactancia

La diputada de Liberación Nacional (PLN), Maureen Clarck, presentó la moción para que la administración rindiera los informes sobre los dos despidos que hasta este momento se han hecho de conocimiento público.

"Somos una institución que se encarga de legislar, por lo tanto debemos operar con ejemplo, llamar a cuentas para conocer casos es ser coherente, entre decir y hacer, la impunidad e invisibilización de hechos es la principal causa que no avance la agenda de género", aseveró Clarke

¿Qué es el fuero de lactancia?

El fuero de lactancia es una protección especial que impide a los patronos despedir mujeres sin la previa autorización del departamento de Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo.

Este fuero está establecido en los artículos 94 y 94 bis del Código de Trabajo. Al respecto, el director de Inspección, Eric Briones, indicó que todas las mujeres que sientan que se les han violentado sus derechos, pueden acudir a cualquiera de las 31 oficinas del Ministerio de Trabajo en el país.

De esta forma, la legislación, aprobada en 1989, pretende proteger a las mujeres frente a abusos de los patronos, y garantizar a los lactantes que se respetará la fuente de ingreso de sus madres, explicó Briones.

"Me parece muy bien, no solamente yo he padecido de este tipo de acoso laboral. Aún hay personas bajo este tipo de cosas, y tienen miedo. Yo no soy la única", dijo Alvarado.











Comparta este artículo Nacional Comisión pide informes a administración del Congreso por despedido de mujeres en periodo de lactancia Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Comisión pide informes a administración del Congreso por despedido de mujeres en periodo de lactancia Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.