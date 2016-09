Christiana Figueres se retira de la carrera por la Secretaría General de la ONU

Desiste de su candidatura debido a los resultados negativos en los sondeos del Consejo de Seguridad

La costarricense Christiana Figueres Olsen se retiró este lunes de la carrera por la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático desistió de su candidatura debido a los resultados negativos que obtuvo en los sondeos informales del Consejo de Seguridad de la ONU, en los cuales se ubicó en los últimos lugares.

Así lo anunció el canciller Manuel González, esta tarde, en una conferencia de prensa en la Cancillería, en San José, 67 días después de que Costa Rica lanzara su postulación.

"Frente a los resultados de los sondeos del Consejo de Seguridad he decidido retirar mi candidatura para la Secretaría General de la ONU. Lo hago con respeto y con agradecimiento", declaró Figueres."Como costarricense, tengo una profunda convicción democrática que conlleva el respeto por los sistemas electorales. Ningún proceso de selección es predecible y mucho menos este, cuya naturaleza es sui generis. Por ello la decisión de participar no giró solamente en torno al triunfo, sino también en ganar terreno a través de la participación", añadió.

Figueres dijo que, aunque no se ganó, el país y las mujeres triunfaron con su participación.

Afirmó que Costa Rica ganó terreno y fortaleció su imagen, pues con su candidatura participó en "los más altos niveles de la diplomacia internacional y multilateral".

En cuanto a las mujeres, argumentó que esta es la primera vez que participa igual número de mujeres (seis) que hombres en la selección del puesto más alto de la ONU: "Las mujeres hemos ganado y no solo en las Naciones Unidas, ya que a partir de ahora no se podrá nunca más argumentar que no hay mujeres preparadas para asumir las posiciones de más alta responsabilidad en el mundo".

El pasado 7 de julio, Costa Rica anunció la candidatura de Figueres en un acto en el Teatro Nacional. Incluso, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, pretendía impulsar su postulación, la semana entrante, en el marco de la 70.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Resultados negativos. El viernes pasado, en la cuarta votación informal, Figueres se ubicó entre los últimos cuatro lugares de entre los diez candidatos que todavía se mantienen en la puja por suceder al surcoreano Ban-Ki Moon, quien dejará el cargo el próximo 31 de diciembre.

Nueve días antes—el 29 de agosto—, en la tercera votación, ella quedó de última, la cual la lidera desde un principio el exprimer ministro portugués Antonio Guterres, quien durante 10 años fue jefe de la agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur).

El Consejo de Seguridad es el encargado de recomendar a un candidato o a varios, para que después la Asamblea General de la ONU ratifique a uno de ellos. Un aspirante puede ser vetado con el voto negativo de alguno de los cinco miembros permanentes de ese órgano (China, Rusia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos).

Ese tipo de sondeos se realizan para reducir poco a poco el número de aspirantes a uno razonable, incitando a los peor calificados a abandonar la carrera, en aras de encontrar un candidato de consenso que, en octubre, sería propuesto a la Asamblea General.

Tercer retiro. Figueres es la tercera candidata que se retira de la contienda. Antes de ella, también dieron un paso al lado el ministro de Asuntos Exteriores de Montenegro, Igor Luksic; y la ex canciller croata, Vesna Pusic.

Además de Guterres, en la puja todavía quedan la diplomática eslovaca, Miroslav Lajcak; la búlgara que dirige la Unesco, Irina Bokova; el exministro serbio de relaciones exteriores Vuk Jeremic; y el expresidente esloveno Danilo Turk.

También quedan otras tres mujeres, quienes junto con Figueres ocuparon los últimos lugares en intención de voto en los sondeos. Se trata de la canciller argentina, Susana Malcorra; la ex primera ministra neozelandesa y jefe del Programa de Desarrollo de la ONU, Helen Clark; y la exministra de Relaciones Exteriores moldava, Natalia Gherman.











