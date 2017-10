Laura Chinchilla pidió a la DIS hacer un perfil de Juan Carlos Bolaños por 'presiones indebidas' a presidenta de CNE

Entre mayo del 2010 y mayo del 2013, la entonces mandataria Laura Chinchilla pidió a la DIS hacer un perfil del empresario cementero, Juan Carlos Bolaños, por presuntas "amenazas" a la entonces presidenta de la CNE, Vanessa Rosales.

Así lo confirmó Chinchilla en su cuenta en Twitter, luego de que el diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), hiciera pública, la noche de este martes, su petición en la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios.

"Dichas gestiones las empredí a raíz del traslado de preocupaciones que me realizó la señora Rosales sobre presiones indebidas que venía recibiendo de parte del empresario y contratista de la CNE, Juan Carlos Bolaños, en relación con un reclamo de indemnización. Dicho reclamo se realizó conforme los criterios técnicos de la CNE y el Conavi, lo que llevó al empresario a recurrir a diversos tipos de presión. Me consta que se elaboró un expediente que de acuerdo a nuestra legislación, debió haber quedado en los archivos de la DIS", adujo la exgobernante.

"Solicité al entonces director de la DIS, Mauricio Boraschi, que se me brindara un informe sobre el empresario Juan Carlos Bolaños y sus empresas, y que se realizaran diligencias apegadas a la ley, orientadas a garantizar la integridad de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y de su entonces directora, la señora Vanessa Rosales", añadió.

Ella no precisó la fecha exacta de la solicitud. Tampoco pudo precisar el dato Vanessa Rosales, quien asegura que la insistencia de Bolaños no se dio en torno a un contrato en específico, sino que fue constante a lo largo del tiempo.

Asegura que fue "copiosa" la cantidad de gestiones que él realizaba con o sin razón y que constantemente llamaba por teléfono a funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

"Él participaba en prácticamente todas las licitaciones, al final ganó una 10 o 15, una pocas, no recuerdo, pero él participaba mucho (...). Amenaza e intimidación son palabras que se pueden ver en otro contexto. Yo le puedo decir que él era sumamente insistente, utilizaba recursos jurídicos de todo tipo en su participación en las licitaciones. Yo como presidente de la institución, órgano que le correspondía adjudicar la licitaciones, tenía que ver constantemente la enorme cantidad de gestiones, de trámites, de recursos que interponía este señor en todas las licitaciones que participaba".

"Incluso insistiendo sobre el mismo personal, tanto técnico como legal de la Comisión, llamando por teléfono a los funcionarios muchas veces, mandando a personal de su empresa a ver los expedientes hasta dos veces al día, ese tipo de cosas", explicó Rosales.

La petición de Chinchilla se hizo pública durante la comparecencia del magistrado suspendido de la Sala Tercera, Celso Gamboa, quién estuvo al frente de la DIS durante el gobierno pasado, entre el 2013 y el 2014.

Ante las preguntas de Ottón Solís, Gamboa reconoció que él conversó con Juan Carlos Bolaños tras una inquietud que le expresó Vanessa Rosales, pero negó haber realizado un informe por escrito o que su antecesor, Mauricio Boraschi, le haya informado de un documento en ese sentido.

"Por la noticia que me da doña Vanessa, que es ya cuando yo soy director de la DIS, no sé si ella ya le había reportado eso Mauricio Boraschi, me lo reporta a mí y lo primero que yo hago es contactar a Juan Carlos Bolaños para ver qué tipo de persona es y, cuando le explico quien soy y qué representó, él se excusa y dice que tal vez ha sido muy intenso con la señora presidenta de la CNE, que no lo va a volver a hacer y, en efecto, no lo volvió a hacer", declaró Gamboa.

Y agregó: "Lo contactamos para saber cuál era el motivo de su molestia, parecía un señor muy intenso en cuanto a sus reclamos ante la CNE y se le explicó que utilizara las vías del derecho para poder cobrar lo que él pretendía cobrar, creo que tenía unos atrasos en pagos y se le explicó de esa forma, que no fuera tan intenso con la señora Vanessa Rosales, que se sentía invadida y que por eso me había comentado que la ayudara".

Gamboa, quien fue viceministro y ministro de Seguridad, también dijo que él conoció al empresario Juan Carlos Bolaños en Casa Presidencial durante el gobierno de Chinchilla (2010-2014).

"Yo lo conocí en Casa Presidencial, en algunas reuniones, no con él específicamente, pero sí lo saludé, me lo presentaron en Casa Presidencia, en la administración Chinchilla Miranda", enfatizó.

Sin embargo, la expresidenta Chinchilla negó la versión de Gamboa: "No tengo evidencia de lo mismo, ni ninguno de mis más cercanos colaboradores de entonces. Evidentemente ante las diligencias por mis solicitudes, no era una bienvenida", alegó.

Posteriormente, Gamboa se desdijo ante los cuestionamientos de los diputados Sandra Piszk y Ronny Monge, de Liberación Nacional (PLN). Aseguró que no podía precisar si vio a Bolaños en Casa Presidencial o en su oficina en la DIS.