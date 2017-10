Celso Gamboa: 'Recusaciones fueron redactadas desde hace días y no ayer en la mañana'

Celso Gamboa se sacudió de las críticas por supuestamente tratar de retrasar que se conociera una medida disciplinaria en su contra, que terminó en una suspensión por tres meses de todas sus funciones, la noche de este miércoles.

En su blog personal, el alto juez señaló que las recusaciones que presentó contra sus colegas de la Corte no fueron una improvisación, sino que las había redactado tiempo atrás.

"Aunque el expediente es privado ,es muy probable que se filtre nuevamente y cuando la opinión pública lea las recusaciones, entenderá que fueron redactadas desde hace días y no ayer en la mañana", indicó por medio de ese medio.

La recusación es el acto de rechazar a una persona por considerarla no apta o inadecuada para una tarea. En términos de Derecho, se utiliza cuando alguien alega que la imparcialidad de un juez está en duda.

"Ayer (miércoles) contesté el traslado de cargos conforme al plazo de ley. En el primer apartado, solicité que varios señores magistrados no resolvieran mi caso por diferentes razones como el adelanto de criterio, ser mis testigos en el procedimiento, buscar que el expediente se ventilara públicamente (la ley establece que es privado) y otros por haber resuelto conmigo el expediente por el que se me investiga de los diputados Otto Guevara y (Víctor) Morales Zapata", continuó Gamboa.

Este miércoles, Gamboa recusó a 15 jueces de la cúpula del Poder Judicial, de los cuales nueve estaban presentes, para evitar que se pronunciaran sobre la medida disciplinaria. Lo hizo minutos antes de que se iniciara la sesión donde se conocería el caso, según declararon varios magistrados.

Sin embargo, las nueve recusaciones de los magistrados presentes fueron rechazadas. Estos recursos fueron contra Carlos Chinchilla (presidente de la Corte), Román Solís, Julia Varela, Flora Marcela Allón Zúñiga, Nancy Hernández, Fernando Cruz, Jesús Ramírez, Héctor Blanco y Doris Arias.

Eso alargó por nueve horas la sesión de Corte Plena, sin embargo, la decisión de suspensión se resolvió por unanimidad, a eso de las 10:50 p. m. del miércoles.

"Antes de votar resolvieron las recusaciones y se dio la impresión que las estaba presentando en el acto para evitar la toma de decisiones, cuando lo que estoy solicitando es que mis testigos y quienes ya han dado a entender que soy culpable, sin haber estudiado siquiera mis pruebas, no sean mis juzgadores", se defendió Gamboa en su blog.

Las razones de la Corte

El magistrado fue suspendido por sus vínculos con el empresario Juan Carlos Bolaños, en especial, por un viaje a Panamá en el coincidió en fecha y hora con el empresario.

La semana anterior, trascendió que el Ministerio Público omitió información de un reporte de llamadas entre Juan Carlos Bolaños y los diputados Otto Guevara y Víctor Morales, lo cual resultó en la desestimación del caso en contra de los legisladores. La desestimación fue acogida en la Sala III por varios magistrados entre ellos Chinchilla y Gamboa.

Además, este miércoles, el medio digital CRHoy reveló que los tiquetes de avión, con los cuales volaron a Panamá Gamboa y Bolaños en octubre de 2015 fueron comprados con la misma tarjeta de pago.

Según el diario digital, esta información fue suministrada por la aerolínea Copa e incorporada el 29 de setiembre a la investigación que lleva la Corte contra Gamboa por su supuesto vínculo con Bolaños, por ese viaje a Panamá, hecho por el cual se le investiga desde el 18 de setiembre.

Sobre el viaje, Gamboa aseguró que él mismo pagó su boleto, mientras que Bolaños rechazó que hubiese sido una cortesía de su parte.

Este jueves, luego de suspensión, el Ministerio Público, bajo el liderazgo de la fiscal adjunta Emilia Navas, dio a conocer que inició una investigación contra Gamboa por el delito de tráfico de influencias y abuso de la autoridad.

La relación con Juan Carlos Bolaños hizo que la Fiscalía, la Corte y los diputados investigaran al magistrado, quien deberá comparecer ante los diputados de la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios el próximo martes.

"En el contexto actual donde se me endosa la responsabilidad de la modificación de reglamentos de importación, la gestión de créditos multimillonarios y se me criminaliza el conocer a alguien que muchas personas conocen, parece que aspiro a algo que no merezco, pero ser juzgado por jueces objetivos no es un capricho, es un derecho que garantiza la justicia en el resultado del procedimiento", recriminó Gamboa.