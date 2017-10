Viajes de Celso Gamboa y Juan Carlos Bolaños a Panamá se pagaron con la misma tarjeta

Los tiquetes aéreos mediante los cuales viajaron a Panamá el magistrado Celso Gamboa y el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, en octubre del 2016, se compraron con la misma tarjeta de crédito. Así lo dio a conocer este miércoles el diario digital CRHoy.

La compra fue hecha en el sitio web dedicado a vender tiquetes en línea Expedia Travel, uno de los más populares del mundo.

Los tiquetes fueron comprados el 7 de octubre del 2016 y fueron utilizados para hacer un viaje corto, vía Copa Airlines, del 9 al 11 de octubre del 2016. Costaron ¢922.000.

Los documentos donde consta la compra, dijo CRHoy, fueron enviados por Copa al órgano interno de la Corte Suprema de Justicia que investiga al magistrado.

Copa Airlines informó de que desconoce a quién pertenece la tarjeta de crédito. Argumentó que su sistema no puede determinar quién es el titular de las tarjetas de crédito o débito con las que los clientes compran en plataformas electrónicas.

Semanas atrás, cuando Semanario Universidad dio a conocer que el magistrado y el empresario habían viajado juntos, Gamboa declaró que viajó a comprar ropa de bebé.

Viajaron en asientos separados. Bolaños lo hizo en primera clase.

Este medio procuró localizar a Gamboa, pero este no contestó los mensajes. El empresario, por su parte, dijo que solo lo haría por escrito.

Celso Gamboa comparece el próximo martes en la Asamblea Legislativa, según confirmó el diputado Ronny Monge.

Ottón Solís afirmó que el magistrado mintió, pues en un principio dijo que había viajado a Panamá a comprar ropa de bebé.

Después de ese viaje, el 20 de febrero, con Celso Gamboa presente, la Sala III acogió una solicitud de la Fiscalía General para desestimar una causa judicial contra Juan Carlos Bolaños, los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara, así como el exlegislador Wálter Céspedes, por supuesto delito de tráfico de influencias en torno a la reforma que aprobó el MEIC para permitir la importación de cemento de otros países y el otorgamiento de un préstamo en el BCR, a la empresa Sinocem Costa Rica, para traer esa materia prima desde China.

Cuando la Fiscalía solicitó la desestimación, no incluyó un informe clave del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que registraba cientos de llamadas entre Bolaños y los otros investigados, hecho por el cual el fiscal general, Jorge Chavarría, fue separado del cargo y la fiscal subrogante, Berenice Smith, renunció al cargo.

Después de la publicación de CRHoy, Gamboa hizo una publicación en la que dijo: "Pagué mi boleto de mi propio dinero y no viajé con ningún costarricense al país vecino, lo sostengo: me desplacé solo y allá fui recibido por una persona para actividades de carácter privado, no comerciales, ajenas a mi cargo y labor profesional".

"Lamento mucho que una persona en el Poder Judicial o en la aerolínea se presten para un juicio mediático, para publicaciones con información que no está completa, pese a que afirman basarse en el expediente disciplinario, al que aluden de manera selectiva y con el fin de perjudicarme".

"Yo pagué mi boleto, los motivos de mi viaje son totalmente ajenos a Bolaños, sus créditos o negocios, este señor nunca me ha pagado nada, esto es un asunto de mi vida matrimonial que estoy resolviendo en casa".