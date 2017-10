Celso Gamboa acepta que tomó tragos con Juan Carlos Bolaños en Panamá

El magistrado de la Sala III, Celso Gamboa, aceptó haber tomado tragos con el importador de cemento, Juan Carlos Bolaños, en un viaje a Panamá en octubre del 2016, aunque semanas atrás negó haber tenido encuentro alguno con él aformando que simplemente coincidieron en los aviones.

Ante los diputados que investigan los créditos bancarios, Gamboa añadió que Bolaños le hizo un "aventón" en Panamá para ir a un centro comercial, pero negó otros detalles de la visita que sí fueron relatados por el exembajador en ese país, Rodrigo Rivera, quien también asistió al viaje.

Rivera afirmó que Gamboa y Bolaños salieron juntos del aeropuerto, se hospedaron en el mismo hotel y concidieron socialmente. En su criterio, el magistrado era "conocedor de los planes del empresario en Panamá".

El juez penal, en cambio, dijo que a él otra persona lo esperaba en el aeropuerto y lo llevó al hotel, que era el mismo en el que se hospedó Bolaños.

Mientras el exembajador dijo que Celso Gamboa le presentó a Bolaños en el aeropuerto de Panamá, el juez sostuvo que eso más bien un evento casual. Alegó que ellos viajaban en primera clase y, cuando se los topó, saludó a ambos y los presentó.

Gamboa insistió en que lo suyo "fue un viaje íntimo, privado", pagado por él, porque en esa época "estaba con excesos en algunos temas" y con problemas en su matrimonio.

Ante cuestionamientos del diputado Ottón Solís por tomar tragos con el empresario, Gamboa respondió: "No necesariamente me siento a tomar tragos con un amigo".

Negó, además, haber conocido al ciudadano chino Dai Wuping que se encarga de enviar el cemento chino al empresario, aunque el exembajador Rivera sostiene que sí coincidieron en una mesa.

"Miente, no conozco a nadie con el nombre Dai Wuping", dijo. Luego, apuntó sobre la declaración de Rivera: "Él (Rivera) no dijo que yo lo conocía o no (a Dai), simplemente dijo que me senté".

"Juan Carlos Bolaños me hizo un aventón a un mall y eso es todo", reiteró el magistrado, hoy suspendido por tres meses del cargo.

Dijo que estuvo en un hotel la primera noche y en otro, la segunda.

Al consultársele por qué los tiquetes de Bolaños y de él se pagaron con la misma tarjeta de crédito, Gamboa dijo que no se referiría en detalle porque el caso está bajo investigación judicial, pero insistió en que él pagó en efectivo el tiquete de avión y que mandó a alguien a pagar.

"Con toda franqueza, puedo enseñarle el problema: le dije a mi esposa que iba a un viaje laboral a panamá, por eso tercericé la compra del tiquete y fui a verme a panamá con otra persona", alegó.

Agregó que, hace un mes y medio, llamó a Rodrigo Rivera y le pidió que, ante el Congreso, dijera "lo que efectivamente andaba haciendo".

La llamada a Bolaños cuando era director de la DIS

Ante consultas del legislador Ottón Solís, Gamboa dijo que, cuando él era director de Inteligencia y Seguridad (DIS), debió contactar a Bolaños porque tenía reportes de que el empresario estaba exigiendo de manera incorrecta la cancelación de pagos atrasados a la expresidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanessa Rosales.

Dijo que, en defensa de la integridad de Rosales, se puso en contacto con Bolaños y le dijo que acudiera al derecho para hacer sus reclamos.

Solís entonces le comentó que le parecía increíble que, conociendo esos antecedentes del empresario, luego pudiera sentarse en una mesa con él, siendo magistrado de la República.

Gamboa añadió que acostumbraba a ir a un bar en Escazú, llamado Santos, y que ahí veía con frecuencia a Bolaños, pero negó que asistieran juntos.

Dice que conoció a Bolaños en Casa Presidencial en el gobierno de Chinchilla

Según Gamboa, él conoció a Bolaños en una reunión sobre la trocha fronteriza en Casa Presidencial al final del gobierno de Laura Chinchilla. Según dijo, en la cita había una gran cantidad de viceministros.

La diputada liberacionista Sandra Piszk le dijo que esa información es falsa, pero Gamboa insistió en que es correcta.

"Desconozco quién me lo presentó, pero lo conocí en Casa Presidencial", dijo, al tiempo que añadió que en la reunión había alcaldes, gente de Ministerio de Obras Públicas y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Ante las palabras de Piszk, sostuvo que su memoria le puede fallar.

La diputada insistió en Gamboa mintió con ese relato. Aseguró que Mauricio Boraschi, exdirector de la DIS, dijo por escrito que nunca se reunión con el hoy magistrado para ver temas de la trocha y que Bolaños tampoco asistió.

Al cuestionársele por qué su letrado Justo Pastor López llamó al fiscal para saber el estado de un caso contra el ex subgerente del BCR, Guillermo Quesada, el magistrado alegó que, en octubre del año pasado, recibió información sobre la eventual reinstalación de una persona que fue despedida.

"Nos ingresa información sobre posibles actos de corrupción en ese expediente sobre la reinstalación de la persona. Yo le pido que traslade la información a la Fiscalía General, le pregunto qué seguimiento se le había hecho. Él, siguiendo órdenes mías, lo llama (al fiscal), tiene la información y están haciendo algo", afirmó.

También, afirmó que fue una coincidencia que él acompañara a Bolaños a un despacho judicial, en el que el empresario pidió una constancia sobre una causa penal en la que este figuraba como investigado.

Insistió en que él no se dio cuenta de que Bolaños caminaba detrás de él y que, cuando se dio cuenta, le preguntó en dónde quedaba cierta oficina y él se lo indicó. "Fueron 35 segundos".

"No le dije a Gabriela Quirós (funcionaria de esa oficina) qué hacer o qué no hacer", afirmó.