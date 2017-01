Casa Presidencial conocía decisión de la Caja de aumentar aporte de trabajadores al IVM

Ministro de la Presidencia dijo que la institución no informó sobre fecha en la que acordaría incremento

Casa Presidencial no fue proactiva en anunciar al país la decisión de la CCSS de aumentar en un punto porcentual el aporte de los trabajadores al régimen de pensiones del Invalidez Vejez y Muerte (IVM), a pesar de que conocía la decisión.

El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, reconoció este martes que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le informó de previo a Casa Presidencial que iba a tomar la decisión de subir de un 2,84% a un 3,84% el aporte actual al fondo, a partir del 1.° de junio entrante. Así lo dijo después de la sesión del Consejo de Gobierno.

"Se nos dijo (durante la reunión) que había la posibilidad de tomar esa decisión (de aumentar el aporte obrero en un punto porcentual), pero no se nos dijo cuándo iba a ser tomada. Esa es la realidad (...). Se nos explicó junto con el informe de la UCR un poco de los hallazgos y los posibles escenarios que presentó la Universidad", dijo el jerarca a raíz de consultas de la prensa.

La Junta Directiva de la Caja tomó esa decisión que afectará a 1,5 millones de trabajadores el 12 de enero pasado.

Aunque no precisó las fechas de la reunión entre la Presidencia y la CCSS, ni quiénes estuvieron presentes en representación del Poder Ejecutivo, el ministro Alfaro dijo que la Presidencia fue enterada de antemano de que el incremento debía darse.

Aún así, luego de que la presidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz, anunciara la decisión el jueves pasado, Casa Presidencial salió a la opinión pública a criticar a la institución autónoma por omitir un proceso de consulta "amplio" antes de incrementar la cotización de los trabajadores al régimen de pensiones

El titular de la Presidencia agregó hoy que, incluso, las autoridades de Gobierno fueron informadas sobre los resultados del estudio actuarial del régimen IVM que realizó la Universidad de Costa Rica (UCR), presentado por la propia CCSS desde el 19 de diciembre pasado.

"Este tipo de medidas (alza en el aporte) deben ser incluidas dentro del proceso de consulta amplio que la CCSS anunció que iniciará. Decisiones como estas deben ser consultadas con la totalidad de sectores involucrados, los cuales se integran naturalmente en la mesa tripartita de negociación", enfatizó el ministro Alfaro cuando la Caja anunció el aumento.

El ministro no explicó por qué Casa Presidencial no divulgó la decisión apenas fue enterada del incremento en la cotización ni por qué el Gobierno no actuó antes, convocando al diálogo intersectorial que ahora le pide a la Caja antes de aplicar el aumento en la cotización.

"Hemos decidido solicitarle a la Caja, un poco en aras de cumplir con lo mismo que el presidente ha solicitado, que es un debate reposado sobre el tema, que esa decisión sea sometida a la mesa tripartita (donde están representantes del Estado, patronos y trabajadores) antes de ponerse en vigencia. Nada obliga a que todas las medidas que se puedan tomar se pongan en vigencia al mismo tiempo. Pueden ponerse en vigencia en diferentes momentos y en ese sentido podría ser un régimen muy abierto de reformas. Pero yo creo que la solución debe pasar por esa mesa tripartita", afirmó Alfaro este martes, y agregó que esa misma solicitud se la planteó el Gobierno a la CCSS durante la reunión en la que se les puso al tanto sobre las medidas a tomar para garantizar la sostenibilidad del IVM.

Según Alfaro, esa discusión es necesaria porque aumentar en un 1% la cotización obrera afectará no solo el bolsillo de los trabajadores, sino también la competitividad del país.

"Es un tema de justicia y de equilibrio en el aporte de los diferentes actores que están en el proceso productivo del país. Por lo tanto, lo que les pedimos (a la CCSS) fue un diálogo abierto y profundo sobre las medidas que se tomarán", concluyó.

El 20 de diciembre del año pasado, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dijo que el Estado estaba a tiempo de solucionar los problemas que el estudio actuarial de la UCR reveló que padece el IVM.

Solís dijo en ese momento que el estudio configura "una buena propuesta", aunque consideró que el país está a tiempo para arreglar el desfinanciamiento del régimen jubilatorio en el que están la mayoría de los trabajadores.

"No estamos en una crisis del régimen de pensiones. Podríamos estar en una crisis si no tomamos las medidas que hay que tomar y tomarlas pronto", afirmó Solís, quien, de inmediato, llamó a la calma.

En esa misma oportunidad el mandatario rechazó que la solución al problema deba pasar por las manos de los políticos y aseguró que la propuesta debía salir de la Caja misma.

Solís, quien tomó esta semana para realizar una gira de trabajo a los Emiratos Árabes Unidos, agregó el mes pasado que la discusión sobre el estado de la reserva del IVM es "un debate feo" que va desde la alternativa de trabajar más años (hasta los 70, propone el informe actuarial de la UCR), a elevar el porcentaje de las cuotas, como sucederá a partir de junio.

"Otra es tener más hijos, pero yo ya agoté mi cuota (tiene cinco), porque se nos está quedando el país sin mano de obra que pueda recambiar y asumir los costos que tiene un régimen de pensiones, que son muy importantes en el sistema costarricense, un régimen solidario", zanjó hace casi un mes.

Desde que la CCSS anunció su determinación de poner a los trabajadores a pagar más para sostener al IVM, un sector de los diputados anunció su oposición a la medida, los sindicatos pidieron no ejecutarla y el sector empresarial se mostró dividido.

El incremento en un punto porcentual en la cotización obrera al IMV acarreará al régimen ¢100.000 millones más al año, según la presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz Madrigal.











