Juan Carlos Bolaños logró reunión con Mario Barrenechea antes de tramitar su crédito en el BCR

Mario Barrenechea, gerente general del BCR (actualmente suspendido del cargo), relató que él conoció a Juan Carlos Bolaños a finales del 2014 debido a una pesquisa interna que él realizó, en relación con el manejo de su equipo ejecutivo.

Luego, en la primera mitad del 2015, Bolaños lo buscó para pedirle una reunión y presentarle su proyecto de importar cemento. Ese era el segundo intento del polémico empresario por obtener el financiamiento, pues había fallado en una primera ocasión:

-El subgerente de Banca Mayorista, Andrés Víquez, dijo bajo juramento que, apenas usted asumió la gerencia, llegó con la idea de que se analizara de nuevo el crédito del cemento chino, cemento. ¿Es eso cierto?

-La realidad es esta: después de que yo conocí a Juan Carlos Bolaños, varios meses después, no recuerdo si fue en marzo o por ahí, Bolaños me pidió una cita, para hablarme del cemento. Ahí fue la primera vez que yo oí hablar del tema del cemento. Simplemente, me expuso sus ideas con respecto al cemento, me contó toda la historia en el banco, que lo había presentado pero que los reglamentos del MEIC se habían entrabado y que ahora, ese es un punto que él enfatizaba mucho, ahora citó por ahí de marzo o abril, no recuerdo la fecha exacta, se iban a mover.

-¿Esa fue la palabra que usó? ¿Qué se iban a mover?

-Bueno, no recuerdo la palabra textual que usó, pero que iban a caminar, los cambios.

-¿Estaban hechos los cambios?

No, en ese momento no estaban hechos. Este tipo de reunión, con un empresario que tiene algún proyecto, no son inusuales. Muchos empiezan por la cabeza, le piden a uno una cita. Y yo siempre hago lo mismo: lo oigo, hago algunas preguntas inteligentes y lo traslado al área comercial, nada más tranquilamente, así lo hice con Andrés.

-¿De qué manera lo trasladó? Quiero decir, hay dos maneras, una es "gracias, vaya a la ventanilla"...

-O le dije a Bolaños que llamara a Andrés y que yo iba a decirle a Andrés que lo iba a llamar, o le le dije a Andrés que lo llamara. Yo hago una de esas dos. No por razones especiales una u otra, pero fue una de esas dos, sin duda.

-¿Y en ese momento él habló de qué garantías para el crédito?

-No, no, no hablamos de detalles, me habló del cemento en general, yo de cemento no sé, entonces hacía muchas preguntas, a mí me llamaba la atención por la situación tan peculiar tica en el tema del cemento. No hablamos de garantías, pero hay una cosa que es importante, y tengo que tomar unos minutos para explicarlo: el crédito de commodities (productos)...

-Después de esa conversación, en que usted lo refiere con Banca Mayorista, ¿usted volvió a tener otro encuentro con él?...

Nota del editor: Lea mañana en las versiones impresa y digital de La Nación versiones ampliadas de la entrevista