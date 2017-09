Juan Carlos Bolaños declina responder si se reunió con el magistrado Celso Gamboa en Panamá

El polémico importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, declinó responder si se reunió con el magistrado penal Celso Gamboa, de la Sala III, durante un viaje que realizó a Panamá en octubre del 2016.

El lunes, el Semanario Universidad publicó que Bolaños y Gamboa coincidieron en una salida realizada a las 11:43 a. m. del domingo 9 de octubre y regresaron, también en el mismo avión, en la madrugada del martes 11 de octubre alrededor de la 1 a. m.

Al consultársele sobre ese viaje, Bolaños detuvo la conversación y afirmó: “De ese tema consúltelo directamente con él (con Celso Gamboa), de ese tema particular consúltelo directamente con el señor. Eso a mí ya me tiene molesto, ya eso es abuso, ya eso es majadería, seamos objetivos, técnicos y profesionales, yo soy un empresario y ya estoy cansado que me estén persiguiendo y que me estén cuestionando porque yo no le he hecho ningún acto irregular a nadie”.

El magistrado, por su parte, dijo a Universidad que él viajó a comprar ropa de bebé y que simplemente coincidió en los aviones con el empresario, investigado hoy tanto a nivel judicial como legislativo por un crédito de $20 millones que obtuvo en el BCR para importar cemento chino y por las reuniones que sostuvo con políticos antes de que se reformara un reglamento que impedía traer producto de otros países.

El lunes, los diputados rechazaron una moción para llevar a comparecer al magistrado Gamboa a la Comisión que investiga los créditos del Banco de Costa Rica (BCR).

Este hecho provocó la renuncia de la liberacionista Maureen Clarke a la investigación. Ella alegó que estaba de acuerdo con llamarlo a comparecer, pero que en Liberación Nacional (PLN) le pidieron no asistir a la sesión.

LEA: Maureen Clarke revela que en PLN le pidieron no asistir a comisión del BCR por apoyar interrogatorios a diputados y Celso Gamboa