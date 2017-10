Juan Carlos Bolaños amenazó con demandar al BCR en reunión con Paola Mora y gerente jurídico

Durante una reunión con la expresidenta del BCR, Paola Mora, el polémico importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, amenazó con demandar al Banco de Costa Rica (BCR) bajo el cargo de divulgar su información financiera.

Así lo dio a conocer este viernes Leovigildo Rodríguez, gerente jurídico comercial del BCR, quien también estuvo presente en el encuentro por solicitud de Paola Mora; ella está actualmente suspendida de su puesto en la Junta Directiva.

"Lo conocí (a Juan Carlos Bolaños) en una reunión que se hizo en el banco cuando él llegó a reprocharle al banco algunas situaciones que habían ocurrido con el manejo de su información. Estuve presente en esa reunión para tutelar los intereses institucionales".

"A mí me llamaron de la Junta Directiva (no subo precisar quién), me dijeron que bajara por favor, que doña Paola me necesitaba en una reunión en la sala tal, en el piso seis, en donde está alojada la Junta Directiva".

"Él traía una controversia porque quería responsabilizar al Banco de una divulgación de información. Como siempre ocurre cuando hay un cliente molesto, (esa persona) siempre hace imputaciones y sencillamente yo mantuve la posición que uno tiene que mantener cuando es abogado, y le dije que si iba a suceder algo pues lo disputaríamos en un Tribunal".

Según Rodríguez, en la reunión solo estuvieron presentes él, Paola Mora, Juan Carlos Bolaños y sus dos abogados (no precisó los nombres). Dijo que el encuentro se realizó entre finales del año pasado y principios del 2017, pero no pudo precisar una fecha exacta.

También, detalló que Mora no intervino y que prácticamente fue "un monólogo" de Bolaños. Negó que se le haya encomendado alguna tarea después de la cita. Dijo que él solo informó a su superior, Eduardo Garcia, y que este le dijo que esperaran hasta que se materializaran las amenazas del empresario cementero.

En la actualidad, Bolaños a través de la firma Sinocem Costa Rica, tiene dos líneas de crédito con un tope de endeudamiento de $30 millones en el BCR, para importar cemento desde china.

Ese financiamiento está bajo la mira de los diputados, del Ministerio Público y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para determinar un eventual tráfico de influencias o alguna otra anomalía en su tramitación.

Legalidad del encuentro. Diputados como Ottón Solís, del PAC, y Ronny Monge, de Liberación Nacional (PLN), le consultaron a Leovigildo Rodríguez sobre la conveniencia de que una directiva del BCR se reuniera con un cliente, ante lo cual él dijo que no veía nada "anormal".

"Puede suceder, no es normal, sí he visto otros casos, pero no es regular que lo haga una directora. No obstante, suele suceder que los clientes se saltan a la administración. Creo que no tiene nada anormal (la reunión), no tiene un entorno legal aplicable", expresó Rodríguez.

"El derecho establece prohibiciones específicas, pero también donde no hay una prohibición hay una autorización. No hay una prohibición específica para eso", agregó.

Esa declaración generó malestar en Solís, quien afirmó que eso solo aplica en el derecho privado y no público, ante lo cual Rodríguez respondió: "En una relación comercial el director no tendría por qué rechazar a un cliente que vienen pidiendo al banco que lo atienda. El derecho comercial es derecho privado".

Declaración improvisada. Inicialmente, la comparecencia de gerente jurídico no esta prevista para este viernes. Sin embargo, fue convocado a última hora, dado que él se encontraba en la comisión asesorando a los miembros del Comité de Análisis de Crédito y a los oficiales de Cumplimiento del BCR.

En un principio, a Rodríguez se le iba a preguntar sobre un supuesto informe que él emitió recomendado a la Junta Directiva del banco que aprobaran un reforma reglamentaria para permitir el uso de pólizas de caución de aseguradoras privadas, como garantía crediticia.

No obstante, él nego haber hecho tal recomendación. Adujo que ese tipo de superencias normalemente las hace el gerente jurídico corporativo del banco y el asesor jurídico de la directiva.