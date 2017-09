Carlos Alvarado se disculpa por 'alusión desatinada e injusta' sobre Ottón Solís

Horas después de haberse referido al diputado y fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, como "alguien a quien han derrotado tres veces", Carlos Alvarado, candidato presidencial del oficialismo, le ofreció una disculpa publica en su página de Facebook.

"Como lo he dicho en otras oportunidades, el cambio inició en el 2000 y fue gracias a su liderazgo y fuerza. Su rol desde antes y hasta el día de hoy ha hecho la política y a Costa Rica mejor", escribió Alvarado cerca de la 1 p. m.

El aspirante a la Presidencia de la República hizo el comentario sobre Solís este sábado, en un discurso ante la Asamblea Nacional de la agrupación, reunida para elegir a los candidatos a diputado para las elecciones del 2018.

Un día después, tildó sus propias palabras como desatinadas e injustas.

"Ayer nos conversamos en la tarde y le externé que quise darme a entender de otra forma y expresé algo que al final salió mal. Me disculpo por eso", manifestó Alvarado la tarde de este domingo también durante la jornada de elección de candidatos a diputados. "En mi caso creo que si me equivoco, debo reconocerlo con mucha tranquilidad, porque creo que es lo correcto", añadió.

Su disculpa pública llegó un par de horas después de que Solís reaccionara, también en Facebook.

"Agradezco a las personas que de buena fe han propuesto que yo sea el candidato del PAC. El partido tuvo un lindo proceso de convención y les ruego una vez más que no creen distracciones. Respeten ese proceso a cabalidad. Para tranquilidad de don Carlos Alvarado y para que evite mensajes divisivos y descalificadores, reitero lo que he dicho desde hace años: no seré más candidato", escribió el diputado.

El legislador comentó que solo consideraría ingresar a la contienda presidencial si de repente el PAC se quedara sin candidato, o bien, agregó en tono de sorna, ante otros escenarios hipotéticos, como lo serían la anulación de la Asamblea Constituyente de Venezuela por parte del presidente de ese país, Nicolás Maduro, o "si (Donald) Trump se convirtiera en una persona del siglo XXI en materia de Derechos Humanos".

Alvarado aseguró, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que Solís se mantendrá cercano a su campaña presidencial, así como en su gobierno en caso de ganar las próximas elecciones.

