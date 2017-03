Carlos Alvarado reúne mayor apoyo entre diputados del PAC

Exministro cuenta con respaldo de cinco legisladores

El precandidato presidencial y exministro de Trabajo, Carlos Alvarado, cosecha hasta ahora el mayor apoyo entre los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC).

El voto de confianza se vuelve evidente cuando, justo hoy, es el cierre de la inscripción de precandidaturas con miras a la convención de julio, en la que la agrupación de gobierno escogerá su ficha para el 2018.

En tanto, la legisladora y también precandidata, Epsy Campbell, dijo tener dudas sobre el proceso de convención abierta de la agrupación.

“Tiene que haber una resolución, un acuerdo específico sobre cómo se aplican las reglas (de la convención ), cuál es la interpretación para la convención del 9 de julio del 2017. Eso es lo que no tenemos todavía”, manifestó Campbell.

Cinco de los 13 legisladores del PAC están con Alvarado; el exministro de Economía Wélmer Ramos reúne a dos; y Epsy Campbell, a una.

Otros cuatro miembros de la bancada todavía no expresan apoyo a ninguno de los aspirantes presidenciales.

Con Alvarado, ya se apuntaron Emilia Molina, Marco Vinicio Redondo, Franklin Corella, Marcela Guerrero y Javier Cambronero.

Wélmer Ramos cuenta con el apoyo de Nidia Jiménez y de Henry Mora.

Por último, Campbell dispone del respaldo de su compañera Marlen Madrigal.

La legisladora sostuvo que Campbell se ha mantenido fiel a los principios del Partido.

Los que aún no se pronuncian en torno a una tendencia son el fundador del PAC, Ottón Solís; la jefa de fracción, Laura Garro; Marvin Atencio y Víctor Morales Zapata, uno de los más cercanos al presidente Luis Guillermo Solís.

Equipo. La diputada Emilia Molina dijo sentirse confiada en que se logrará formar un equipo alrededor de Alvarado, de 37 años, quien se presenta ante la opinión pública con la oferta de mantener el “cambio” de Luis Guillermo Solís. En su criterio, él hizo una buena labor en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y en Trabajo.

“Eso me hace darle mi apoyo desde el principio y tener una enorme confianza en que él es capaz de hacer un equipo de trabajo, como pudimos hacerlo para elegir a don Luis Guillermo Solís presidente”, dijo Molina.

La diputada espera que la contienda interna no divida ni debilite la labor de la fracción del PAC en el Congreso.

“Yo, en lo personal, estoy apoyando a Carlos Alvarado en la medida de mis posibilidades, sin descuidar mi trabajo legislativo, que creo es el principal, porque para eso estoy aquí.

”Si yo hago un buen trabajo, por ejemplo en el territorio, diay, yo le estoy ayudando a Carlos Alvarado a fortalecer el trabajo ahí”, dijo la congresista.

Henry Mora sostuvo que el economista Ramos es el candidato más preparado: “Tiene el mismo ideal del PAC que tiene Carlos Alvarado (comunicador), pero me parece que tiene más maduros y aterrizados los temas, los nudos que se deben desatar para tener ese avance. Me reuní con ambos hace un mes y medio, incluso con Carlos primero, pero de las conversaciones me pareció que Wélmer era el más maduro”.

”De las conversaciones que tuve con él me parece que está muy al día en la problemática social, cultural, ambiental del país. Eso fortaleció mi adhesión a él; así que estaré el lunes en la inscripción de su candidatura”, añadió Mora.











