Candidato del PLN revela que Jorge Rodríguez pactó silla en Hacendarios a cambio de su voto el 1°. de mayo

¿Cómo logró el diputado socialcristiano Jorge Rodríguez una silla en la codiciada Comisión de Asuntos Hacendarios a pesar de que su fracción, la del PUSC, no estaba de acuerdo? La respuesta se remonta a las negociaciones legislativas del 1°. de mayo. Ese día, el legislador acordó ese puesto a cambio de darle su apoyo al ahora presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense.

Así lo reveló el candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, quien participó en las negociaciones que el pastor evangélico sostuvo en su afán por encabezar el Directorio legislativo. Una de esas conversaciones fue con el bloque de tres diputados que se separó de la línea de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y del cual Rodríguez forma parte.

LEA: Tempestad por impuestos en Congreso: 'Usted vendió su alma por ser presidente de la Asamblea'

Se trata del grupo afín a la precandidato presidencial del diputado Rafael Ortiz, en donde también figura Humberto Vargas. Ese trío se separó de los otros cinco legisladores de la Unidad que apoyan a Rodolfo Piza, el rival Ortiz.

"El acuerdo con Jorge Rodríguez tuvo que ver con el voto del 1°. de mayo, pero nunca pusimos lo de impuestos. Yo sí oí esa conversación cuando el grupo de don Rafael Ortiz le da el apoyo a don Gonzalo Ramírez. Uno de los acuerdos que se toma es que Jorge vaya a Hacendarios pero no se dice que Jorge va ir a Hacendarios por el tema de los impuestos", reconoció Álvarez en una entrevista telefónica con un equipo de La Nación.

Gonzalo Ramírez nombró a Jorge Rodríguez en Hacendarios a pesar de que la fracción, por mayoría, había decidido que esa silla la ocupara Johnny Leiva. Ese hecho encendió el debate en el Congreso el lunes y deparó que varios socialcristianos presentaran un recurso de amparo ante la Sala IV contra el nuevo presidente legislativo.

El socialcristiano Rodríguez reconoce que su designación en esa comisión sí se conversó en la vispera de la elección del 1°. de mayo, pero negó que se trarata de una pedido suyo. Alega que fue Ramírez quien le preguntó que en cuáles comisiones quería estar.

ADEMÁS: PLN se deja control de comisión más importante de la Asamblea Legislativa

"No se ha dicho la verdad, Humberto, Rafa y yo lo que hicimos fue honrar un compromiso del momento en que se nombró a don Rafael (Ortiz, presidente del Congreso en mayo del 2015). Ese grupo (el de Gonzalo Ramírez) fue el que apoyó a don Rafa. Nosotros teníamos que devolver ese favor, para decirlo de alguna manera, aun cuando no nos dieran nada, porque nosotros no pedimos puestos en el directorio".

"Cuando a mí me preguntaron ¿qué comisiones solicitó usted a la fracción? Yo fui muy honesto y dije la comisión de Hacendarios, Nombramientos e Internacionales. Yo dije eso, no fui más allá, ni les dije esto o lo otro, conmigo no hay compromisos porque yo sirvo desde cualquier trinchera", afirmó Rodríguez.

Él asegura que no cederá la silla de Hacendarios pese a la oposición de un sector de su propia bancada. Alega que no es ni más ni menos que sus compañeros y que tiene el conocimiento para asumir esa comisión, donde ya ha estado en varias oportunidades.

TAMBIÉN: Nueva cúpula de Asamblea crea una Comisión de Hacendarios más proclive a subir impuestos

También niega que en las negociaciones del 1°. mayo se mencionara que su designación en esa comisión era por su posición en favor de las reformas tributarias que impulsa el gobierno de Luis Guillermo Solís.

El Poder Ejecutivo impulsa la aprobación de un plan que transforme en el impuesto de venta en un tributo al valor agregado (IVA), donde se tasen no solo bienes, sino también servicios que actualmente están exceptos como los gimnasios y gestiones de abogacía, por ejemplo. Al tiempo que busca un alza en el impuesto sobre la renta.