Canciller critica acciones de gobiernos contra la libertad de prensa

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El canciller Manuel González criticó las acciones que diversos gobiernos han tomado para coartar la libertad de prensa, como limitarle a los medios escritos el acceso a la información, revocar licencias de medios electrónicos o restringir el uso de redes sociales.

Así lo dijo, en representación de Costa Rica, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el martes anterior, en Ginebra, Suiza.

Evocando lo dicho por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de que la "enfermedad de la indiferencia por los derechos humanos" se extiende por todo el mundo, el canciller costarricense llamó a la comunidad internacional a preocuparse por la reducción de los espacios democráticos. Y una de sus principales preocupaciones tuvo que ver con el acceso a información pública.

"La libertad de expresión no es amenazada o limitada únicamente en zonas de conflicto. Mi país ve con preocupación los movimientos de gobiernos que buscan coartar la libertad de expresión, mediante la limitación al acceso a los medios de comunicación y el desprestigio de la prensa", declaró.

"Acotar los insumos para la prensa escrita, revocar las licencias a los medios de comunicación críticos del oficialismo, restringir periódicamente el acceso a redes sociales, son algunos de los preocupantes testimonios de acciones gubernamentales. Tengamos claro que, sin una prensa independiente, los ciudadanos no pueden ejercer plenamente sus prerrogativas básicas de acceder a la información y ejercer su derecho de opinión", continuó.

LEA DISCURSO COMPLETO DE COSTA RICA ANTE CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

"Pero el problema no se detiene ahí. Resulta alarmante la cantidad de casos de persecución y crímenes contra periodistas y otros trabajadores de los medios que quedan en la impunidad".

En el entorno americano, recientemente el gobierno de Nicolás Maduro ordenó cortar en Venezuela la transmisión de la cadena de noticias CNN en Español, por un reportaje sobre la supuesta venta de visas y pasaportes venezolanos en Irak.

Asimismo, en Estados Unidos, la Casa Blanca impidió a varios medios críticos a la administración de Donald Trump, como The New York Times, CNN y Politico, ingresar a una conferencia del secretario de Prensa, Sean Spicer

"Costa Rica es un país con una tradición de respeto a la libertad de expresión, como sostén indispensable para el crecimiento y fortalecimiento de la democracia. Es por ello que apoyamos la declaración de la Coalición de Libertad en Línea, emitida en Ginebra este mes de febrero, que enfatiza la importancia del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

"En lugar de tender puentes, se recurre al lenguaje de la división"

En su discurso, el canciller González también llamó la atención sobre la migración, un fenómeno que Costa Rica también ha vivido con más intensidad en los últimos años. Costa Rica lamentó que esta situación lo que despierte son expresiones de división.

"La incidencia de conflictos intra-estatales, la exclusión y la pobreza, la expansión del terrorismo y las tensiones de seguridad entre países, así como los efectos del cambio climático, entre otros, generan un número nunca antes visto de crisis humanitarias que provocan movimientos masivos de migrantes y refugiados en todas las regiones del mundo".

"Frente a esta situación, los Estados debemos procurar asistencia y protección. Pero en lugar de tender puentes, hoy se recurre más frecuentemente al lenguaje de la división".

"La noción de soberanía nacional no puede ser excusa para que la comunidad internacional enmudezca ante las violaciones contra los derechos humanos y las libertades fundamentales. La indiferencia no puede ser una opción frente al dolor humano, frente a la discriminación, que se convierte en violencia. No podemos repetir constantemente los yerros del pasado", agregó.

González también recordó las palabras del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein, quien alertó sobre el riesgo de la erosión de los grandes logros que la comunidad internacional ha construido en los últimos 70 años en materia de derechos humanos.

"Llamamos, respetuosa pero vehemente, para que este Consejo, guiado por los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad; enfrente sin temor las situaciones de violaciones de derechos humanos, incluidas las graves y sistemáticas, mientras promueve el enfoque de los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas, como la principal herramienta para prevenir el conflicto y promover la paz".











Comparta este artículo Nacional Canciller critica acciones de gobiernos contra la libertad de prensa Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Canciller critica acciones de gobiernos contra la libertad de prensa Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.