Costa Rica cuestiona beneficio de ejercicios militares entre Rusia y Nicaragua

Canciller afirma que ambos países envían señales negativas para la región

San José

El Gobierno Costa Rica cuestiona cuál es el beneficio de las maniobras militares conjuntas que Rusia y Nicaragua efectuarán en el mar Caribe.

Para el canciller Manuel González Sanz "no son señales positivas" los ejercicios bélicos recientemente anunciados, la inauguración en tierras nicaragüenses de una estación de control de satélites rusos y la venta de equipo bélico a Managua.

"El tema militar, de ese reforzamiento (en términos de equipo bélico) y hacer maniobras militares conjuntas en el Caribe y ese tipo de cosas, uno se pregunta ¿en qué benefician a Nicaragua, en qué benefician a su gente y en qué benefician a la región?", dijo el canciller a La Nación.

La afirmación de González obedece a los ejercicios anunciados en medios nicaragüenses, los cuales informaron de que una delegación rusa acordó con el gobierno de Daniel Ortega, la primera semana de abril, efectuar entrenamientos conjuntos para enfrentar el terrorismo.

El 3 de abril, el Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado de prensa en el que detalló que "durante la visita de seis días, los expertos militares rusos realizarán varias consultas con sus pares de Nicaragua sobre la participación de las Fuerzas Aerotransportadas en ejercicios tácticos conjuntos en territorio nicaragüense".

Sin embargo, a pesar del énfasis en la seguridad que intentó ponerle la administración de Ortega a las maniobras militares con Rusia, el canciller González dijo que a San José ese tipo de cooperación le genera preocupación.

"No son señales positivas, porque lo militar es para una guerra, y una guerra en Centroamérica ¿con quién, contra quién y para quién? Y, definitivamente, no es con ese tipo de equipo militar que se ha anunciado, como los aviones y los tanques, con lo que se combate al narcotráfico", recalcó el canciller.

González advirtió de que no tiene información de parte del embajador costarricense en Managua, Eduardo Trejos, sobre las maniobras militares que preparan Rusia y Nicaragua. Sin embargo, dijo no estar sorprendido si los ejercicios se concretan, tal y como lo informó el diario nicaragüense La Prensa hace dos semanas.

"No me sorprende, (las maniobras) van en la línea de lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo. Nosotros también tenemos relación con Rusia, pero no está enfocada desde el punto de vista militar. En realidad Centroamérica no necesita más militarización. Necesita, sí, inteligencia policial y ataque frontal contra el crimen organizado, pero eso no lo hacen los militares", dijo.

Este Gobierno ya llamó hace un año al embajador ruso en San José, Alexander K. Dogadin, para ponerlo al tanto sobre las preocupaciones relacionadas con la cooperación militar que su país le da a Ortega.

Sin embargo, más allá de eso, el jefe de la diplomacia costarricense dijo que la Cancillería mira los acentos que tiene la agenda de fondo entre el vecino del norte y Rusia.

El interés de esa presencia sería mayor para los rusos que para el gobierno de Ortega, según el diario La Prensa, que reprodujo una publicación del diario digital ruso Russia Beyong The Headlines en el que varios expertos militares concluyeron que los ejercicios militares en Nicaragua obedecen al deseo del gobierno de Vladimir Putin de restablecer relaciones con Latinoamérica para reforzar la influencia rusa en las cercanías de Estados Unidos.

Sobre esa estrategia, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Kurt Tidd, habló recientemente ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos. Según reportó el medio ruso Sputnik News, Tidd dijo ante los senadores que "los rusos están llevando adelante una actitid inquietante, como lo es proveer de tanques de combate a Nicaragua, lo que impacta en la estabilidad de la región (centroamericana)".

Además, según el portal de noticias ruso, el almirante dijo que teme que ante la carrera armamentista de Nicaragua las naciones vecinas tengan que desviar recursos para combatir esa "amenaza".

Al interior de Nicaragua la oposición política al gobierno de Daniel Ortega cree que el armamentismo de su gobierno no es una amenaza para la región sino para quienes se atreven a disentir con Ortega.

Hace un año, Rusia entregó a Nicaragua 20 de los 50 tanques de guerra T-72-B. En aquel momento el gobierno de Costa Rica levantó la voz y denunció el hecho como una desestabilización del equilibrio en la región.

Empero, pese al panorama, Manuel González cree que por ahora la situación no amerita que Costa Rica intensifique su voz de alerta.

"Sí es un tema al que nosotros (el Gobierno) le hemos dado seguimiento desde el inicio de la administración y, de ser necesario hacerlo reclamaríamos y advertiríamos de inmediato", advirtió.











