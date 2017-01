Banhvi toleró que su gerente aprobara fondos a cooperativa ligada a su hermano

El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) toleró que su gerente general, Luis Ángel Montoya, aprobora girar dinero público en dos ocasiones a Coopealianza R. L., donde su hermano, Francisco Montoya Mora, ejerce el cargo de gerente general.

Además, y por unanimidad, la Junta Directiva acordó el lunes pasado eximir a Montoya "de toda sanción disciplinaria", a pesar de que la Asesoría Legal del Banco le había advertido que debía abstenerse de resolver cualquier asunto relacionado con esa cooperativa, para evitar una violación al deber de probidad.

Incluso, la Procuraduría de la Ética concluyó que Montoya incurrió en esa falta al participar en la aprobación y discusión de dos aumentos en el presupuesto que el Banco le asignó a esa cooperativa, para otorgar bonos de vivienda. Uno ocurrió en el 2014 por ¢300 millones y otro en el 2015, por ¢510 millones. En ambos casos, él emitió un memorando dándole el visto bueno a los incrementos y después participó —con voz pero sin voto— en las juntas donde fueron aprobados.

"En su condición de gerente general del Banhvi, violentó el deber de probidad materializando un conflicto de intereses por inobservancia al deber de abstención", reseñó sobre el gerente del Banhvi el informe AEP-INF-013-2016, del 9 de agosto del 2016.

Al mismo tiempo, la Procuraduría de la Ética recomendó a los directivos analizar la conveniencia de que él continuara en el cargo, debido "al riesgo de corrupción o conflicto de intereses potencial" que representa para el Banco por el vínculo sentimental con su hermano.

Actualmente, el caso es investigado por el Ministerio Público.

Proceso interno. Al final, la directiva del Banhvi decidió absolver a Montoya por los hechos y mantenerlo en el cargo. Esa fue la recomendación que hizo el órgano director que estuvo a cargo de la investigación administrativa, labor encomendada al abogado Fabián Volio. A él se le contrató para analizar las conclusiones de la Procuraduría.

"El hecho de no haberse abstenido el señor Montoya de actuar en el caso de Coopealianza R.L., en la que trabaja su hermano Francisco Montoya Mora, no causó ningún beneficio para esa cooperativa, porque el comportamiento de las asignaciones hechas por el Banhvi es constante en el tiempo, incluso después de su nombramiento en el 2014. No hay variaciones significativas en esas asignaciones a lo largo de cinco años. No se ha producido una influencia del gerente Montoya en esas asignaciones", alega Volio en su informe.

Y agregó: "Ninguna de las conductas atribuidas al señor Montoya constituyen una de las faltas previstas en esta norma (la Ley Anticorrupción), porque no fue dañado el interés público que protege el Banco y fueron cumplidos los objetivos propios de la institución. No se favoreció con sus actos a su hermano ni a Coopealianza. Los fondos fueron asignados de manera rutinaria y conforme a las reglas técnicas previstas para ello".

No obstante, Volio advirtió de que la directiva debía "girar instrucciones precisas a Montoya para que se abstenga por escrito de intervenir en operaciones relacionadas con Coopealianza, hasta en el caso de simples notas de remisión a la Junta Directiva de propuestas de asignación de fondos, con el fin de mantener una clara separación de funciones respecto de la Coopealianza, R. L.", tal y como había recomendado, desde un principio, la Asesoría Legal.

Conformes. Al respecto, el ministro de Vivienda y presidente del Banhvi, Rosendo Pujol, dijo que la Junta también acordó designar al subgerente financiero del Banco, Alexander Sandoval Loría, como el encargado de sustituir al gerente Montoya en los asuntos de esa cooperativa.

Pujol afirmó que el informe de la Procuraduría era preliminar y, por ende, era necesario realizar una investigación más profunda y técnica. Resaltó que legalmente se puede destituir a alguien como medida preventiva por un "conflicto de interés futuro".

Huberth May, abogado de Montoya, alabó el informé de Fabián Volio y la decisión de la directiva de acogerlo por unanimidad.

"Fue un proceso objetivo, serio e imparcial, a cargo de un profesional destacado que, por cierto, fue procurador y conoce muy bien esta temática, de manera que podemos decir que fue un proceso que llega a una solución objetiva e imparcial, desprovista de todo tipo de influencias de otra naturaleza. La resolución y la recomendación que hizo don Fabián tienen casi la naturaleza de una resolución judicial por la objetividad", declaró May.

En cuando a la investigación en la Fiscalía añadió: "De eso no tengo información, ni asesoro en ese campo a don Luis, pero dado este resultado probablemente eso lo desestimen".

Coopealianza R. L. es una de las entidades autorizadas para administrar fondos del Banhvi. En el 2015, fue la tercera mayor tramitadora de bonos de vivienda. En total colocó casi 1.100 por unos ¢8.800 millones.











