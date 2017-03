Banco Nacional cometió un error al nombrar a su representante en la Junta Directiva del Infocoop

Pronunciamiento de la Procuraduría

La Procuraduría General de la República (PGR) concluyó, el pasado 2 de marzo, que el Banco Nacional (BN) cometió un error al designar en la Junta Directiva del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) a Édgar Quirós.

Quirós es uno de los directores que el gobierno de Luis Guillermo Solís no destituyó al decretar una intervención sobre el Infocoop. Más bien, lo colocó en la junta interventora junto con los dos representantes del Ejecutivo y cuatro personas más escogidas discrecionalmente.

La legislación le otorga al BN un puesto en la Junta Directiva del Instituto de Fomento Cooperativo. En febrero pasado, el auditor interno de esa entidad, Guillermo Calderón, consultó a la Procuraduría si el delegado bancario podía provenir de una sociedad anónima perteneciente al Banco, y no de la entidad financiera en sí.

Édgar Quirós es miembro de la directiva de BN Vital, subsidiaria del BN.

La Procuraduría contestó, con base en pronunciamientos previos, que el representante institucional en un órgano colegiado, como la directiva del Infocoop, debe pertenecer a la institución que representa.

"Es indudable que el funcionario directivo de una sociedad anónima creada por el Banco Nacional, al amparo del artículo 55 de la Ley N.° 7732 para administrar un puesto de bolsa, no puede ser considerado como un funcionario del Banco Nacional a efecto de representarlo en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (...) Es claro que un directivo de una sociedad anónima de Puesto de Bolsa del Banco Nacional no puede válidamente ser el representante de dicho Banco en la Junta Directiva del Infocoop", dice el dictamen.

Entonces, los procuradores concluyeron que "no es procedente" que Quirós sea el representante del BN en el Infocoop.

La Oficina de Prensa de la Procuraduría indicó a La Nación que el dictamen del 2 de marzo es vinculante para el auditor del Infocoop, Guillermo Calderón, lo cual implica que sus actuaciones desde la Auditoría deben guiarse por el criterio que recibió.

Este medio contactó a Quirós a su celular a las 12:18 p. m. En esa llamada el directivo contestó que prefería que se le plantearan las preguntas por escrito, vía correo electrónico.

Cuando se le avisó que La Nación no hace entrevistas por correo, Quirós pidió que se le contactara de nuevo después de las 3:00 p. m. de este lunes. No obstante, pese a múltiples llamadas realizadas a su celular entre las 3:15 p.m. y las 3:59 p. m., no contestó.

La semana pasada, con la intervención por presuntas anomalías, el gobierno destituyó a los cuatro representantes del cooperativismo en el Infocoop pero dejó a Quirós, a Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura, y a Luis Emilio Cuenca, viceministro de Trabajo.

Desde el jueves al mediodía, cuando compareció ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Parlamento, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), Freddy González, dijo que la designación de Edgar Quirós en la Junta del Infocoop se debió a su cercanía con el diputado Víctor Morales Zapata, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Los cooperativistas le atribuyen a Morales ser "el promotor" de la intervención del Infocoop con afanes políticos, versión a la que el legislador prefirió no referirse.

Incluso, Freddy González recordó que Quirós fue el director financiero de ese Instituto cuando Morales Zapata ocupó la Presidencia de su Junta Directiva durante ocho años.

"Entre don Víctor y don Edgar llevaron la morosidad de la cartera de créditos del Infocoop a más de un 40%. Algo nunca visto que posteriormente correjimos", dijo González durante esa comparecencia.

Por su parte, Casa Presidencial contestó que el criterio de la Procuraduría en nada afecta su decisión de mantener a Edgar Quirós en la junta interventora del Infocoop, pues los designados para integrarla no deben cumplir con los requisitos establecidos en la ley de ese Instituto.

"No son miembros de la Junta Directiva de la entidad, sino que conforman un órgano del Poder Ejecutivo encargado de la intervención y fiscalización. La intervención es en sí una actuación del Poder Ejecutivo en ejercicio de sus potestades de dirección administrativa", contestó a través de un mensaje de correo electrónico el director jurídico de la Presidencia de la República, Marvin Carvajal.

Más tarde el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, fue más claro y agregó que Casa Presidencial mantendrá a Quirós pese a su irregular nombramiento como directivo en representación del BN.

"Lo resuelto por la Procuraduría General de la República no inhibe al señor Quirós para ser miembro de la Junta Interventora por designación del Ejecutivo y sus atestados personales son adecuados para los fines de la intervención, por lo que permanecerá como parte de este órgano fiscalizador", subrayó.

El Infocoop está en la picota desde que a finales del año pasado se desató un pleito político entre el movimiento cooperativo y el Gobierno que se disputan el control de la entidad desde la Dirección Ejecutiva.

