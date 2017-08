Asamblea de Costa Rica rechaza mención de Donald Trump sobre 'posible opción militar' en Venezuela

Con 32 votos a favor y 6 en contra, la Asamblea Legislativa costarricense aprobó esta tarde una moción, en la que rechaza la posibilidad de una intervención militar en Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump.

Según el pronunciamiento, Costa Rica aboga por el derecho internacional y por el respeto a la inviolabilidad de los Estados, en consonancia con las Cartas de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que expresa preocupación por lo dicho por Trump el 10 de agosto.

Ese día, el mandatario de Estados Unidos afirmó: "Tenemos muchas opciones para Venezuela incluyendo una posible opción militar".

Según la moción aprobada este lunes, la posición crítica de Costa Rica ante el comportamiento del gobierno de Nicolás Maduro "jamás será óbice para deplorar que potencias extranjeras amenacen militarmente al Estado de Venezuela o para condenar amenazas a la paz entre los pueblos".

Por ello, los legisladores declararon que el país "ve con preocupación cualquier amenaza dirigida desde y hacia cualquier Estado soberano y, en ningún caso, podrá cohonestar una intervención militar de una potencia extranjera en Venezuela".

La moción la presentó el diputado Ottón Solís, de Acción Ciudadana (PAC).

Votaron a favor diputados principalmente de Liberación Nacional (PLN), PAC, Frente Amplio y Unidad Social Cristiana.

En contra, se pronunciaron Marco Vinicio Redondo, del PAC; Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana; Luis Vásquez, del PUSC; Natalia Díaz, del Movimiento Libertario; Ligia Fallas, del Frente Amplio; y Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense.

Mario Redondo afirmó que votó en contra porque no fue consultado sobre la redacción de la moción. Sin embargo, apuntó en contra del Frente Amplio, el cual votó todas las mociones anteriores contra las acciones de Nicolás Maduro en contra de la oposición política en Venezuela.

"Me parece que la posición del FA es hipócrita, porque antes hablaban de no votar ninguna moción que tuviera que ver con otros países y su soberanía y, en este caso, sí intervienen y participan y se pronuncian a favor, y votan la moción, sinceramente no me sentí identificado con la misma", dijo Redondo.

El socialcristiano Luis Vásquez, además de criticar a los frenteamplistas en la misma dirección que Mario Redondo, afirmó que la moción es una "afrenta" contra el principal socio comercial del país.

En tanto, la libertaria Natalia Díaz dijo que votó en contra porque no quería que la moción se malinterpretara como un apoyo a Maduro.

El texto añade que Costa Rica apela al derecho internacional y al Estado de derecho para que los venezolanos resuelvan su conflicto.

A su vez, piden al gobierno de Luis Guillermo Solís pronunciarse en el mismo sentido y pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que permite incluso suspender a un país de su participación en la OEA si se comprueba la ruptura del democrático y las negociaciones diplomáticas han sido infructuosas.

Al tiempo, el Congreso sigue reconociendo la "grave crisis humanitaria y democrática" que vive Venezuela.