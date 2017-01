Antonio Álvarez: La fracción de Gobierno debió analizar bien mi salida

Precandidato presidencial del PLN habla sobre su retiro temporal de la presidencia del Congreso

Antonio Álvarez Desanti evade pronosticar qué sucederá en el Congreso durante las semanas que dejará la Presidencia legislativa en manos de José Alberto Alfaro, del Movimiento Libertario.

Se niega a hablar de su sucesor temporal, alega que no quiere hacer el papel "de mala suegra".

Dice que los efectos de su salida —la cual surtirá efecto el lunes 22 de enero y se prolongará inicialmente hasta el lunes 3 de abril— debieron ser analizados, de antemano, por los diputados de la fracción del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) cuando le solicitaron, el martes por la tarde, renunciar a ese cargo, debido a su condición de precandidato de Liberación Nacional (PLN).

En su criterio, la petición de la bancada rojiamarilla fue coordinada con Casa Presidencial, ya que en este momento se está en el periodo de sesiones extraordinarias, en el cual el Poder Ejecutivo define la agenda de la Asamblea Legislativa.

-¿Por qué desgastarse con el PAC, si no es el rival inmediato?

Es al revés, ¿por qué el PAC se desgasta metiéndose conmigo?, ¿a quién quiere ayudar?. El PAC fue el que me atacó a mí, yo no.

-Después de que usted atacó al Gobierno...

Aspirar a una candidatura presidencial sin analizar la marcha del actual Gobierno no es posible.

-Era predecible que algunos diputados del PAC le respondieran...

¿Y qué tiene de malo eso? Nosotros queremos ir al Gobierno y para eso, tenemos que convencer a los costarricenses sobre qué queremos cambiar.

-¿Se equivocaron los diputados del PAC?

Tienen una susceptibilidad desmedida y les va ser muy duro enfrentar el proceso electoral porque apenas inicien los fuegos electorales el Gobierno va ser objeto de crítica por todos los partidos políticos. Deben de acostumbrarse a que eso es lo que sigue.

-¿Golpea al Gobierno su salida de la Presidencia legislativa?

Bueno, yo no sé, por la posición que asumieron los diputados oficialistas, pensaría uno que es una posición del Gobierno, es la fracción de Gobierno.

-¿Pero usted qué cree?

Yo no quisiera especular, pero quien me estaba haciendo a mí problemas por estar como presidente, fue la fracción del Gobierno.

-¿Con su salida del directorio el trámite de algunos proyectos del ley podría verse mermado?

Yo no quisiera especular, eso lo debe de haber analizado bien la fracción de Gobierno cuando tomó la decisión de poner en cuestionamiento mi cargo.

-¿Fue una jugada suya contra el PAC, ahora que estamos en sesiones extraordinarias?

No jugada, pero sí es una decisión mía. Pero se está poniendo un cuestionamiento ético y ante un cuestionamiento ético yo prefiero que no crezca la duda y dar el campo y dejar la Presidencia.

-¿Con esos cuestionamientos, usted siente que ellos ya no lo querían en la Presidencia de la Asamblea Legislativa?

Habrá que preguntárselo a ellos, yo no quisiera hablar de lo que el PAC diga o piense, pero lo que puedo decir, es que estamos hablando de la fracción oficialista.

-¿Cree que la posición expresada este martes, por los diputados del PAC, es del Gobierno?

Yo no me siento perseguido, ni tengo complejos de persecución. Sí puedo decir que es la fracción de Gobierno. En el manejo de la política uno asume que la fracción de Gobierno coordina con el Gobierno.

-El hecho de que usted cediera tan rápido a las exigencias del PAC, ¿no es un signo de debilidad?

Cuando se trata de temas éticos es mejor aclarar las cosas rápidamente y si están cuestionando que yo voy a utilizar la Presidencia en beneficio propio mejor los paramos en seco.

-Si no ha cometido ninguna falta ética, ¿por qué hacerlo?

Mejor cortarlo en seco porque así comienzan los cuentos, empiezan los dimes y diretes, lo retoma después otro aspirante, mejor cortar en seco.

-¿El puesto de Presidente lo ataba, le impedía hacer campaña libremente?

Nunca, hasta ayer (martes 10 de enero) sentí que querían que este puesto me atara verbalmente y que yo no pudiera hablar en contra del Gobierno porque soy presidente de la Asamblea Legislativa, nada más absurdo, cuando precisamente el presidente de la Asamblea es quien responde al mensaje del presidente de la República.

"Yo sí sentí ayer, con esa susceptibilidad de algunos diputados del PAC, que lo que ellos pretendían era que como yo era presidente de la Asamblea Legislativa, no diga nada del Gobierno, eso me parece una barbaridad. Yo lo que dije del Gobierno, no lo dije en el Plenario, lo dije en mi casa, la Casa Liberacionista, fue una manifestación dentro de una actividad nuestra, de Liberación. Esa susceptibilidad es tremenda, ellos asumían que yo siendo presidente debía guardar un voto de silencio y definitivamente no lo voy a hacer, ni voy a poner en duda mi derecho a hablar libremente, ni a sentirme amarrado".

-Pero si no hay ningún impedimento legal y dice que no hay ninguna falta ética, ¿qué necesidad había de retirarse?

Bueno, porque estamos en el periodo de sesiones extraordinarias en donde es el Gobierno el que maneja la agenda y si es la misma fracción de Gobierno la que prefiere que no esté de presidente legislativo un precandidato (presidencial), diay, ellos habrán medido eso.

-Las consecuencias o beneficios…

Los efectos de eso. En esta campaña yo estoy levantando una bandera de la ética y de la transparencia.

-Imagínese cuántas especulaciones van a venir a lo largo de la contienda y que usted reacciona así a todas…

Pero ya no sobre la presidencia (del Congreso).

-¿Lo veremos en el Plenario haciendo precampaña, en plena lucha de tendencias del PLN?

Toda mi intención era que no hubiera debate en la Asamblea Legislativa sobre precandidaturas. Lo curioso es que lo trajera precisamente la fracción de Gobierno y que ayer el partido de Gobierno dedicara dos horas a discutir sobre la precampaña de Liberación. Para mí era innecesario y me parece inconveniente traer el debate electoral al Plenario de la Asamblea Legislativa.

-¿Enturbia un poco el ambiente de las sesiones extraordinarias?

Claro, totalmente, lo primero que lo ha enturbiado es que a raíz de esos cuestionamientos, y buscando la transparencia, yo me retiro.

-Viene el tema de impuestos, empleo público…

Los impuestos no tienen ningún futuro, cuando el Gobierno retiró la idea de darle los 38 votos a Empleo Público (proyecto de ley que limita los pluses salariales en el sector público), los impuestos no tienen ningún futuro, no creo que se vayan a ver ya en esta Asamblea Legislativa los temas fiscales.

-¿Con un libertario al frente del Congreso es más difícil?

Bueno, yo no quisiera adelantar cómo va a ser durante estas semanas la Presidencia de don José Alberto (Alfaro), haría yo el papel de mala suegra al ponerme a decir cómo lo va a hacer él.

-¿Por qué no renunciar, si después solo le queda un mes al frente del Congreso?

Porque eso sí ya me parece gravísimo, elegir un presidente en estos momentos me parece complicadísimo y si no se elige la Asamblea se va a quedar con un directorio provisional y eso me parece peligrosísimo.

-Era la salida más…

La más fácil, pero la más inconveniente para el país, la más ingobernable.











